Война и мир от Петра Фоменко

Прошедшие выходные были щедры на приятные сюрпризы. На улицах Саранска горожане встречали лучшего друга того самого кинобрата - актера Кирилла Пирогова, а в залах Музея им. С. Эрьзи можно было столкнуться с Галиной Тюниной, знаменитой Ольгой-совой из «Ночного дозора». Обычно зритель помнит о них это, но сейчас актеры представляли в столице Мордовии не фильмы, а свой театр и спектакль, вошедший в золотой фонд отечественного театрального искусства.

Нам повезло: 24 сентября на сцене Музыкального театра им. И. Яушева саранский зритель увидел легендарную инсценировку «Война и мир. Начало романа» московского театра «Мастерская Петра Фоменко», осуществленную еще самим Петром Наумовичем. Увенчанную наградами постановку приветствовали зрители России, Франции, Греции, Японии, Колумбии, Италии, Испании, Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии, США. А благодаря федеральной программе «Лучшие спектакли в городах России» легенда доехала и до нас.

Жизнь этого спектакля и на родине, и за рубежом протекает успешно и ярко. Премьера состоялась 7 февраля 2001 года, а год спустя он стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в трех номинациях - «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая женская роль» (Галина Тюнина) и «Лучшая режиссура». Галина Тюнина поделилась на пресс-конференции историей рождения этой удивительной постановки. Спектакль, к слову, уникален по продолжительности - идет три с половиной часа.

«Работа шла семь лет. Семь лет прошло от первого прочтения романа всей труппой до премьеры. Читали вслух все четыре тома почти полгода. И не просто читали. В гостиной Московского дома актера мы уклеили стены от пола до потолка огромным количеством старых афиш чистой изнанкой наружу. На этих «обоях» поэпизодно расписывали весь роман от начала до конца. Выписали персонажи, включая эпизодические, которых у Толстого около четырех тысяч. Потом делали выжимки и на их основе придумали драматургический материал!».

В Саранск в эти дни к нам приехали не просто прославленные звезды мастерской: Полина и Ксения Кутеповы, Илья Любимов, Кирилл Пирогов, Карен Бадалов, Галина Тюнина. Главное, нам привезли не гастрольный, не «облегченный» вариант постановки, а полноценный спектакль с огромным количеством реквизита, костюмов и сложного оборудования. Без скидок и возможных поблажек. Более того, почти сутки перед саранской премьерой шли не просто репетиции, но и постановка звука: все же акустика музыкального театра отличается от требований к звуку театра драматического.

Фоменковскому прочтению романа Толстого рукоплескал весь мир. Как признался директор театра Андрей Воробьев, «мы много раз были в разных странах мира, в разных городах выступали, но самый дорогой и важный зритель для нас тот, с которым не надо преодолевать языковой барьер. Он живёт с нами одной жизнью, одной историей. И он, конечно, лучше всех нас понимает. Да и сам Петр Наумович любил повторять, что даже самые успешные гастроли за рубежом - это как «поцелуй через стекло».

«В столице Мордовии таких «стеклянных» преград мы не ждем. Для нас приезд сюда - событие. Театр впервые в Саранске, и мы очарованы вашим городом: он красив, светел, удобен. Сегодня, несмотря на дождливую погоду, я встретил на улице много открытых, улыбчивых лиц», - признался директор московского театра.

Как же Саранск воспринял не самый простой спектакль по не самому простому литературному источнику? «Война и мир» - роман, который любят не только за вклад в историю культуры, но и за героев, чье общество скрашивает нам жизнь уже третий век. Рассказанная театром часть романа невелика - неполный первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая княжна, и князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров, но сердце уже щемит от понимания хрупкости мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, которая служит в этом спектакле огромным занавесом. Это мы, зрители, в курсе того, какой путь предстоит пройти героям спектакля, чтобы карта наполеоновских завоеваний превратилась в карту русских побед. Для них же все впереди…

Три с половиной часа театрального действа за временем в зале не следил никто. И мы, похоже, наконец-то научились выключать мобильные телефоны. Переживания актеров по поводу возможных проблем со звуком тоже оказались напрасны: в зале стояла такая тишина, что не было необходимости в микрофонах.

В спектакле нет внешней реалистичности знаменитого фильма Сергея Бондарчука. На сцене два недописанных портрета Наполеона и императора Александра I, карта военных действий и недоделанная балюстрада. Герои одеты в приблизительные костюмы, а красавец Болконский и вовсе в черной водолазке. Но эта чисто внешняя простота не мешает актерам бережно воспроизводить текст Толстого таким, каким его видит проницательный читатель, свободный от школьных стереотипов. На сцене легко разыгрывалось начало толстовского романа, а зал с удивлением вовлекался в частную жизнь не сухих книжных персонажей, князей и графинь, а живых, понятных людей с абсолютно близкими проблемами и вопросами к себе и судьбе. А два антракта воспринимались как досадный перерыв в важной и задушевной беседе о самом главном, что волновало и будет волновать любого из нас.

Перед спектаклем Кирилл Пирогов на встрече с журналистами напомнил, что Фоменко главной задачей своих постановок считал возвращение зрителя к литературе. «В любви и театре нет гарантий! - заметил актер. - Но мы надеемся, что после нашего спектакля зритель по-новому посмотрит на героев Толстого и захочет прочесть или перечесть сам роман». А пока саранская публика стоя наградила актеров «Мастерской Петра Фоменко» не просто цветами и аплодисментами, а долгой и гулкой овацией, заставляя артистов возвращаться и возвращаться на поклоны. И, бог даст, это «Начало романа» для кого-то станет началом большого романа с сокровищами родной русской литературы.

Наталья ГОРДЕЕВА

