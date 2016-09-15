Внимание, афера!

Хотелось бы еще раз предупредить горожан: не всему, что сообщается по интернету, можно верить. Это, конечно, не открытие, но что поделать, если мы продолжаем наступать на одни и те же грабли…

Недавно на одном из популярных порталов объявлений можно было натолкнуться на объявление, которое гласило, что Администрации Саранска срочно требуется водитель категории В. Контактное лицо, с которым можно было вести разговор по этому поводу, обозначалось как Петр Николаевич.

Претендентам на эту должность обещали самые прекрасные условия работы и оклад в 40 тысяч рублей. Естественно, желающих нашлось много. Никто из них почему-то даже и не предположил, что стал жертвой аферистов. Люди звонили на контактный телефон и спрашивали, когда можно прийти на собеседование. Им назначали время, но просили о том, чтобы при подходе к зданию администрации те предварительно позвонили.

А далее происходило следующее. Человек, претендующий на должность водителя, звонил почти с порога здания. И тут ему предлагалось купить коньяк. Он мчался в магазин, думая, что дело, как говорится, на мази. Купив «подарок», снова спешил в администрацию. Снова звонил по контактному телефону. Сообщив о покупке, он слышал в ответ, что коньяк не той марки. Нужен другой, за более высокую цену, но, чтобы еще раз не бегать в магазин, человеку предлагалось перевести стоимость горячительного напитка на телефон. Когда вся операция завершалась, с «работодателем» связь прерывалась. И человек понимал, что его попросту обманули.

Администрация города предупреждает и информирует, что водители в штат организации не нужны, а зарплату в 40 тысяч в мэрии не получает даже начальник управления, не то что водитель.