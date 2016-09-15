Шестой сезон открыт!

На днях в пресс-центре Республики Мордовия прошла пресс-конференция поэта, режиссера Сергей Сеничева и директора Дворца культуры и искусств МГУ им. Н. Огарева Натальи Атитановой. Они поделились с представителями пишущих и электронных СМИ информацией о том, как и чем откроет новый сезон университетский ДКИ, какие сюрпризы ждут саранскую публику и гостей столицы Мордовии.

Студвёсны, фестивали самодеятельной авторской песни, конкурс вокалистов, военно-патриотический «Сокол ясный» и соревнование самых красивых студенток «Мисс университета «Сударушка»… Во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н. Огарева работают более 30 творческих коллективов, студий и клубных объединений, и он готов начать свой очень насыщенный шестой сезон.

Открыл его уже 20 сентября МХАТик - Маленький Художественный Альтернативный Театр под руководством Сергея Сеничева. Свою творческую жизнь театр начал пять лет назад спектаклем «Недотёпы» по чеховской пьесе «Вишневый сад». Тогда же ректор университета Сергей Вдовин провозгласил дату премьеры - 19 января - Днем театра МГУ им. Н. Огарева. А вчера саранский зритель увидел драму «Наташкина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. Это режиссерская работа актеров МХАТика Максима Бусоргина и Алексея Крисанова. Спектакль стал событием театрального фестиваля «Вайгель». Этим сентябрем многие зрители снова не скрывали слез, тронутые историей детдомовской девчонки, рассказанной выпускницами детской театральной студии «Синяя птица», открытой при МХАТике.

23 сентября на сцене ДКИ зрители увидят в исполнении «мхатиков» эксцентрические «Махонькие трагедии» - феерическую вампуку от Сергея Сеничева, остроумную пародию на классический водевиль. Почувствовать ее настроение смогли все собравшиеся на пресс-конференции журналисты: к ним в гриме и костюме персонажа вампуки вышел Сергей Чернавин, известный журналист и чиновник, ставший с недавних пор актером МХАТика. Вышел, чтобы, не выходя из образа, пригласить всех на премьеру.

К 140-летию Степана Эрьзи, которое будет широко отмечаться в ноябре, МХАТик восстановит свой знаковый спектакль «Танго с биографией» о жизни и творчестве мастера. На юбилейные показы актеры ждут не только саранскую публику, но и московских гостей и поклонников таланта гениального скульптора из Аргентины.

В ноябре же на подмостках ДКИ стартует «Поезд» - постановка «мхатиков» по фантасмагории нашего земляка Петра Громова «Возвращение». К новогодним праздникам детская студия МХАТика «Синяя птица» порадует публику сказочным и ярким спектаклем «За синей птицей» по культовой пьесе Мориса Метерлинка. Кроме того, в январе мы увидим новый спектакль от МХАТика, название которого пока не раскрывается. А в целом же безусловная востребованность этого молодого коллектива еще раз доказывает, что Саранску давно нужен молодежный театр.

22 сентября в ДКИ Театр танца «S.mail» кафедры национальной хореографии ВО ИНК приглашает на свой творческий вечер «Многогранность».

18 октября у поклонников авторской песни будет возможность услышать авторов-исполнителей совершенно разных стилей и направлений - в большом зале Дворца культуры и искусств МГУ им. Н. Огарёва лучших бардов соберет «Стихия авторская».

Не за горами и «Лиса»! V Всероссийский фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса» будет проходить 15-16 октября на сценических площадках Дворца культуры и искусств МГУ и Республиканского дворца культуры. В этом году в конкурсе примут участие более 20 хореографических коллективов из Москвы, Тюмени, Самары, Тольятти, Кирова, Саратова, Челябинска, Миасса, Минска, Рузаевки, а также 5 коллективов из Саранска. В гостевой программе «Новой Лисы» - Театр танца «СКРИМ» (г. Самара) и Boroditsky Dennis Dance Company (г. Москва). Хореограф и художественный руководитель коллектива - Денис Бородицкий, который и возглавит в этом году жюри «Новой Лисы».

Шестой сезон стартовал. Коллективы ДКИ доказали, что не только активно развиваются, но и умеют по-хорошему удивлять. Здесь постоянно рождаются яркие актерские имена, ставятся взрывные по смелости пьесы местных авторов, классические образцы мировой драматургии, проводятся фестивали, конкурсы и концерты, украшающие культурную афишу Саранска. Итак, новый маршрут построен. Билеты уже в продаже. Зал ДКИ ждет своего зрителя!