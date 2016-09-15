Шнур, будь Человеком!

В Москве в престижном концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась церемония вручения премии «Человек года 2016» по версии журнала «GQ». Церемония юбилейная - премия вручалась в пятнадцатый раз. И на ней собрался практически весь российский бомонд. Живут богатые, знаменитые и гламурные по соседству - в элитном подмосковном поселке Рублевка. Впрочем, это лишь добавило душевности достаточно официальному мероприятию. Тем более что «сельские олигархи» тоже переживают не лучшие времена. Рублево-Успенское шоссе уставлено рекламными баннерами, так вот один из них предлагает «злобу дня» - выкуп дорогих часов…

Но на праздничном вечере говорили не о трудностях, а об успехах. О тех, кто - вопреки всему - достиг высот в творчестве, спорте, бизнесе. Кто весь год был на слуху - и в итоге стал Актером года, Актрисой года, Режиссером года, Спортсменом года, Бизнесменом, Ресторатором… И, наконец, - Человеком года.

Светский выход

Гости мероприятия постарались соблюсти заявленный дресс-код, поэтому фойе концертного зала выглядело торжественно и монохромно: дамы - в черных вечерних платьях, мужчины - в черных костюмах. «Разбавили» официоз звезды шоу-бизнеса. Наталья Ионова-Чистякова для торжества выбрала «блестящий» костюм, расшитый серебряными пайетками. Артистка пришла без «второй половинки» - как и многие другие ее коллеги по шоу-бизнесу. Братья Сергей и Владимир Кристовские оставили дома молодых жен - Наталью и Ольгу, Надежда Михалкова снова появилась на публике одна, без мужа Резо Гигинеишвили - что как бы подтверждает слухи о напряженной обстановке в молодой семье (Резо все же пришел на церемонию - чуть позже, оставшись незамеченным).

В центре внимания оказалась Светлана Бондарчук - бывшая жена режиссера Федора Бондарчука. Некоторое время назад пара заявила о том, что их отношения исчерпали себя, и они расстаются. После этого Федор не раз появлялся на публике с новой возлюбленной - молодой актрисой Паулиной Андреевой. А Светлана не спешит посвящать посторонних в свою личную жизнь. И на церемонию «Человек года» она пришла одна - причем не в черном, по дресс-коду, а в ярко-красном брючном костюме с зеленым цветком на груди. Выглядит Светлана потрясающе - впору предположить, что развод с мужем пошел ей на пользу. А вот Тимати привел на церемонию и свою бывшую жену, и новую подружку. Широкая улыбка артиста открывала ровный ряд золотых зубов, блеск которых едва не ослеплял фотографов. Как говорится, у богатых - свои причуды…

Предчувствия

Главная интрига вечера витала в воздухе. Там, где собирались больше трех, непременно задавались вопросом: так кто же станет Человеком года? Учитывая непредвзятость и абсолютную непредсказуемость премии, предположить можно было все что угодно. В прошлом году, как известно, Человеком года стал талантливый актер с непростой личной жизнью - Евгений Цыганов. Кому же перейдет титул в этом году?

- Мне очень интересно, кто станет Человеком года, - сказала известная телеведущая Марианна Максимовская. - Конкуренция в этой номинации очень большая, достойных людей много. И это создает интригу. Раньше я всегда интересовалась медийными номинациями - кого назовут Журналистом года, Продюсером года. Но сейчас лично у меня кумиров в этой номинации не наблюдается. Хотя нет: они есть, но их не так много - тех, кто не бросил эту профессию, кто при нынешнем непростом положении дел в медийной сфере достиг успеха. И эти люди вызывают у меня большое уважение.

- А если победит Сергей Шнуров - вас это удивит?

- Ну, про Шнурова весь год говорили и продолжают говорить, поэтому - почему бы и нет? Тем более сейчас, когда повсеместно запретили нецензурные выражения, а он их себе позволяет. Мне нравится его творчество. Конкретную песню не назову - скажем так: нравится его раннее творчество…

Одинокий Ургант

Вел церемонию, уже по традиции, Иван Ургант. Но на сей раз без своей традиционной соведущей Ксении Собчак, которая в самое ближайшее время станет мамой.

- Ксении сегодня не будет, - сказал Иван в начале церемонии. - Она, а еще певица Пелагея готовятся увеличить светское население Москвы.

Заменить Ксению на мероприятии, составив достойную пару Урганту, вполне могла бы Актриса года - Ирина Горбачева. Многие знают ее как звезду Инстаграм, куда она выкладывает смешные мини-ролики «собственного сочинения». Ирина собрала миллионную аудиторию и стала известна за пределами театрального круга. Но, видимо, Ургант хранит верность своей бывшей партрнерше.

На помощь Иван вызывал к себе на сцену знаменитостей, которые открывали заветные конверты и зачитывали вслух имена победителей. Так, Константин Богомолов - прошлогодний Режиссер года - передал свой титул новому «герою дня» - Кириллу Серебренникову. Вручали награды победителям Дарья Мороз Алла Михеева, Екатерина Андреева.

Правда, не все «человеки»-победители оказались в зале. Видеопривет гостям передал Константин Хабенский - Актер года. Он снимается в военной драме далеко от Москвы и обращение записал прямо на съемочной площадке.

Спортсменом года был признан борец Александр Шлеменко, а Ведущим года, что называется, к месту - Иван Ургант.

Угадали!

Интуиция не обманула гостей премии. И Музыкантом года, и Человеком года стал артист, который дважды за год взлетел на вершину популярности. Первый раз - с хитом «На лабутенах», а второй - со скандальной композицией «В Питере - пить». Кстати, именно ее Шнуров и спел под занавес мероприятия.

- Вообще, эту премию я уже получал - как раз лет пятнадцать назад, - сказал Сергей, принимая заслуженную награду - хрустальный приз с логотипом журнала «GQ». - Ребята, нужно что-то менять: пятнадцать лет - одно и то же лицо!..

- Я надеюсь, эти слова никто не будет вырывать из контекста, - осторожно заметил ведущий вечера Иван Ургант. - Сережа, ответь на один вопрос. Этот год - фантастический для тебя - чем будешь завершать, какой ждать от тебя сюрприз?

- Это пока тайна. Но финальный наш аккорд будет мажорным - всеми пальцами!

Человек и Музыкант года Сергей Шнуров спустился в зал и отдал награды любимой женщине - жене Матильде. А потом поднял за победу бокал - причем не с водкой и даже не с шампанским, а с минеральной водой!