Сергей Шнуров: «Я пропагандист хорошего настроения!»

- Сергей, еще недавно вас обвиняли в том, что песня «В Питере - пить» является пропагандой алкоголя. И вот прокуратура официально объявила, что это не так. Какова была ваша реакция?

- Я обрадовался, что в прокуратуре есть вменяемые люди с прекрасным чувством юмора. Поймите, не все искусство пропаганда. Я уже давным-давно говорил, что и книги не нужно воспринимать как инструкцию или объяснительную. Тогда, простите меня, получается, что Гёте пропагандирует связь с сатаной. Давайте запретим его.

- А в чем тогда смысл песни «В Питере - пить»? О чем она?

- Моя песня - преодоление строчки Андрея Вознесенского: «Питер питерпитерпитерпи терпи», где Питер привязан к слову «терпи», где Питер - город без надежды, город страдания, он показан абсолютно серым. Я эту конструкцию попытался разрушить. И мне кажется, это удалось. Вы говорите «Питер» - и сразу возникает ассоциация со словом «пить» - и слава Богу! Ведь это город-праздник.

- Вы сами не раз сталкивались с цензурой. К чему, на ваш взгляд, ведут запреты?

- Все запреты ведут только к одному - к изощренности ума.

- Сергей, и все же, то вы исполняете композиции такого рода, как «В Питере - пить», то становитесь автором песни - заставки к детской программе «С добрым утром, малыши!». Многие видят в этом некий диссонанс.

- А что тут такого? Одной рукой - одно, другой - другое. Это никак не мешает. Да и все эти обвинения в пропаганде… Ну вы же знаете - прокуратура сказала, что все хорошо. А прокуратуре надо верить.

- Тогда как создавалась вами эта детская песня, какие задачи были поставлены заказчиками?

- Задача была сформулирована довольно просто: песня должна быть в качестве будильника - то есть надо было сделать «бодрячок». Это то, что первым утром услышат и дети, и не дети. Она должна бодрить, веселить, поднимать с кровати и так далее. Мне сразу было ясно, что это должна быть мажорная гармония, довольно бойкий ритм и немного слов - поскольку с утра много слов никому не нужно, они только раздражают. Это вам не «Спокойной ночи, малыши!», где можно размеренно рассказать, что «спят усталые игрушки». С утра подобные речевые обороты неуместны. Я написал вначале один куплет, думал сделать стандартную структуру: куплет - припев - проигрыш. Потом понял, что не укладываюсь во время, потому что она должно звучать 30 секунд или минуту. Поэтому я сделал песню, состоящую из трех припевов. Мне кажется, она получилась. Надеюсь, что детишкам ее слушать не страшно. Хотя знаю, что многие дети любят «Ленинград», несмотря ни на что. И воспринимают мой голос как некоего Бармалея, что мне дико приятно. Сочинил я песню очень быстро. Это как одна минута - и вся жизнь. Но попросили меня заняться ее разработкой месяцев девять назад, и работать я начал не сразу. Сначала у меня не было времени, потом нужно было разобраться с тем, что слушают дети, к чему они привыкли. Я изучил то, что писала для какого-то мультика для детей группа «Offspring», потом вспомнил «Короля Льва» и подобные вещи… Наша группа очень серьезно подошла к этому заданию. Я уже давно не помню таких сосредоточенных лиц у музыкантов. Чтобы трубач мне восемь раз сказал: «Нет, я перепишу трубу - я здесь не очень хорошо сыграл»! Когда мы писали эту песню, я подумал, что, может быть, мы созреем и для детского альбома. А почему нет? Детьми в этом плане мало кто занимается. И приходится это делать вот таким вот неоднозначным и одиозным персонажам, как я.

- То есть пока у вас только одна детская песня?

- У меня есть три песни. Они абсолютно детские. Я их еще почти никому не показывал - только самому узкому кругу. Скажу, что детям они нравятся. Но этот альбом надо к чему-то приурочить. А может быть, я их просто подарю детскому телеканалу, да и все…

- Известно, что и эту песню-заставку вы написали бесплатно. Почему согласились на такое условие?

- Я многое делаю бесплатно, к своему сожалению. Понимал, что вряд ли кто-то из российской эстрады создаст что-то действительно энергичное. Поэтому я согласился. Про грустное, про размышления, про несчастную любовь, про крутизну - про это многие могут написать. А вот создать энергичное - нет. А я пропагандист хорошего настроения!

- Кстати, какой ваш любимый персонаж из программы «Спокойной ночи, малыши!»?

- Мне всю жизнь нравился Хрюша. Он привлекал меня своим хулиганством и свинством.

- А если бы вдруг оказались на месте Николая Валуева - стали ведущим программы - чему хотели бы научить детей?

- Если судить по моим детям - то чему-то, видимо, могу научить: одна - студентка философского факультета, а второй показывает какие-то выдающиеся результаты по математике.

- Какие талантливые! А вы их били ремнем в воспитательных целях?

- Нет, детей никогда не бил.

- А что делать, если дети не слушаются, отбились от рук? Как их воспитывать?

- Да разные дети бывают. В этом вопросе нет никакого шаблона. Это вам не логарифмическая линейка.

- Тогда такой вопрос. Сейчас дети довольно рано начинают ругаться, в том числе употреблять нелитературные выражения. Как можно их отучить от этой привычки?

- Нужно воспитывать в детях чувство вкуса, такта. Это самое главное! Есть такое слово: уместность. Оно должно присутствовать во всем. Есть вещи уместные где-то, есть вещи неуместные. Вы же не можете не ходить в туалет, но делать это на стул - некрасиво, правильно? Вот и всё.