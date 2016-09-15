Болдинская осень пришла в Саранск

Под музыку Антонио Вивальди и Георгия Свиридова в музей имени Эрьзи пришла Болдинская осень. Дуэт саранских скрипачей в составе Светланы Малой и Геннадия Будаева красивой музыкой встречал гостей осеннего вернисажа.

Третья по счету персональная выставка нижегородского художника Валерия Хазова в стенах эрьзинского музея называется «Болдинские акварели» и включает в себя более 60 работ, выполненных в технике акварели и масляной живописи.

Пушкинская тема основная в его творчестве. Болдино и его окрестности на акварелях Валерия Хазова предстают ранней весной и поздней осенью. Неброские пейзажи нижегородчины, на которых изображены знаменитые пушкинские места, и несколько портретов - все в технике акварели. Пейзажист и акварелист Валерий Хазов живет и творит в Болдине, где его все знают и любят.

Так совпало, что открытие саранской выставки художника пришлось на время закрытия Международной научно-практической конференции «Болдинские чтения», проводимой в музее-заповеднике «Болдино» уже в 44-й раз. А в культурной программе участников «чтений» посещение музея имени Эрьзи было заявлено организаторами на сладкое. Пушкинисты из разных стран в составе внушительной делегации из 26 человек приехали в Саранск познакомиться с нашим музеем и поддержать художника, преданного пушкинской тематике.

Объединенные любовью к Пушкину, музейщики и литературоведы из Питера и Москвы, Европы и Азии с удовольствием осмотрели постоянные экспозиции музея. Самое большое впечатление на них произвели мордовский костюм и, конечно, скульптуры Эрьзи.