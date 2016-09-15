Марианна Леонова: «Западному студенту совершенно непонятна дикая дуэль Пушкина»

Профессор Геттингенского университета (Германия) литературовед Марианна Леонова оказалась в Саранске неожиданно для себя. Ехала в Россию с докладом на Международную научно-практическую конференцию «Болдинские чтения» и про визит в Саранск не помышляла, но по воле организаторов «чтений» оказалась с экскурсией в нашем городе. И была приятно удивлена «почти европейской» российской глубинкой и замечательным музеем, в котором «так много интересного». Журналисты «ВС» не могли не расспросить зарубежную гостью о впечатлениях, а также поинтересовались ее мнением о современном европейском образовании и отношении немцев ко всему русскому и самим русским.

Путь Марианны Леоновой к профессорской должности на факультете славянской филологии был, честно говоря, не самым коротким. Судите сами. Выпускница Санкт-Петербургского университета, химик по образованию, она переехала в Германию больше двадцати лет назад - вслед за мужем (тоже химиком), которому в университете Геттингена предложили работу. Марианна сравнительно быстро нашла работу по специальности в университете, в котором учились братья Гримм, Генрих Гейне и Герхард Шредер, но… Вдали от родины ее тянуло ко всему русскому. Параллельно работе она стала изучать славянскую литературу, получила филологическое образование, защитила диссертацию и… оставила химию мужу. А сама занялась преподаванием славянской литературы и заинтересовалась творчеством Михаила Лермонтова.

- Как ни странно, к Пушкину я пришла через Лермонтова, не могла не прийти. Для меня это закономерно, - признается Марианна. - А изучать Пушкина нельзя, не прикоснувшись к этим местам. Для меня очень важно общение с людьми, занимающимися изучением его творчества. Это уникальные люди со всех уголков мира. В прошлом году в Болдино приезжали пушкинисты из Японии, Китая, европейских стран, ведущие специалисты из музеев Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году были участники из Сербии и Хорватии, Киргизии, других стран. Нам интересно общаться друг с другом и, конечно, провести несколько дней в пушкинских местах, видеть все то, что видел когда-то сам Александр Сергеевич, понимать, как и почему здесь родились стихи, которые любимы во всем мире и так близки русской душе. Только тут можно почувствовать то же, что чувствовал Пушкин. В этот раз я в прямом смысле этого слова прикоснулась к пушкинским местам, потрогала лиственницу, посаженную им. Не знаю, может быть, этого делать нельзя, но сознаюсь - не удержалась.

«ВС»: А если говорить о душе немецкой… В современной Германии есть интерес к русской культуре?

- Интерес немцев к русской культуре по-прежнему жив. Это касается и музыки, и живописи, и литературы. У нас любят Льва Толстого, Антона Чехова, Иосифа Бродского, Владимира Набокова и, как ни странно, современных авторов читают: Сашу Соколова, Виктора Пелевина, Владимира Сорокина. Нужно сказать, что многие современные российские авторы живут в Европе. Сорокин, например, живет в Берлине. Сейчас он написал свою последнюю книгу, сказал, что больше писать не будет, рисует картины.

«ВС»: Но у какой-то части россиян может сложиться впечатление, что в Европе сейчас все русское не очень любят…

- Это не совсем правильно. Я преподаю на славянском факультете, у нас вопрос так не стоит. К нам приходят люди, которые очень интересуются славянской культурой, и русской в том числе. Сказать, что в Германии, например, не любят все русское, - это неправильно. Это вопрос политики. Может, кто-то из политиков не одобряет нынешнюю российскую власть, но опять же не все, далеко не все. Невозможно не любить русскую музыку, живопись, литературу.

«ВС»: Отношение к вам как к русской, русскоязычной, в последнее время не изменилось?

- Вы знаете, нет. Ничего не изменилось. Не просто потому, что давно живу в Германии, я могу сказать и за других своих соотечественников. Отношение к нам хорошее. Я не общаюсь с политиками, а на уровне друзей, знакомых, коллег, соседей ничего не изменилось.

У нас сейчас совсем другие проблемы, проблемы с беженцами. Так или иначе, это затронуло всю страну, все жители Германии почувствовали это на себе. В первую очередь это экономическая ситуация. Очень много людей из другого мира пришло в Германию, у которых нет совершенно ничего. Их проблемы легли на плечи всех немцев, всех. Это наши налоги, уходящие на беженцев. Нам приходится ежедневно сталкиваться с ними. Мы учимся жить с новыми «соседями», многие жители Германии пытаются помочь приезжим, собирая для них вещи, деньги, проводя акции. Это актуальный вопрос для нас.

«ВС»: Кто ваши студенты сегодня? Кому интересно изучать славянистику в одном из старейших университетов Германии?

- Наш университет издавна славится среди российских студентов, из его стен вышло много русских ученых еще в XIX веке. Помните, у Пушкина - …Ленский «с душою прямо геттингенской»…

Сегодняшние русские студенты очень разные. Это российские студенты, получающие европейское образование, русские немцы из стран бывшего Союза. Есть студенты по обмену. У нас заключены договоры с вузами Москвы, Калининграда, Воронежа. В таких обменных группах есть и немцы, и русские. Вот в этом году я буду вести группу из Воронежа, литературоведение буду читать наконец-то на русском. Обычно лекции читаю только на немецком, цитируя тексты на языке оригинала. Для этих ребят есть курсы немецкого, они могут улучшить знание языка. А наши студенты едут в Воронеж, половина из них русские, половина - немцы.

«ВС»: Даже в российских школах, где Пушкина изучают с первого класса, значение многих слов детям приходится объяснять. Как Пушкина понимают европейские студенты?

- Очень много вещей приходится объяснять. Им непонятно слово «честь» в ее дворянском значении. Западному студенту непонятна эта дикая дуэль совершенно. Им кажется, Пушкин идет на бессмысленную смерть. А когда изучаем Лермонтова, им понятно еще меньше. Надо знать историю эпохи, нужно жить в ней, чтобы понимать причины событий, описываемых в произведениях. Приходится объяснять им подоплеку многих вещей, чтобы загадочная русская душа стала ближе, понятнее.