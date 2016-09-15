Открой личико!

В России планируют принять революционный законопроект, запрещающий гражданам страны писать анонимные обращения в органы государственной власти. В скором времени при подаче любой жалобы заявителю придется пройти обязательную процедуру идентификации личности. Официально нововведение объясняется борьбой за чистую конкуренцию в бизнесе, однако правозащитники уже бьют тревогу, говоря о возможных катастрофических последствиях для безопасности государства. Масштабы грядущего бедствия оценил корреспондент «ВС».

Добро пожаловаться

Законопроект «Об основах государственного и муниципального контроля» еще до официального рассмотрения Госдумой успел наделать столько шума, что многие правозащитники уже сравнивают его с набившим оскомину законом Яровой. Хотя, на первый взгляд, не совсем понятно, из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Документ всего лишь предусматривает процедуру обязательной идентификации личности при обращении гражданина страны в органы государственной власти. В скором времени при подаче любой жалобы придется предъявить паспорт. Сделать это будет необходимо либо в самом ведомстве, куда обращается заявитель, либо в многофункциональном центре, если жалоба подается через него. Что же касается обращений, отправляемых по почте, к ним необходимо будет приложить нотариальное удостоверение личности. Примечательно, что о полном переводе жалоб и обращений в электронный формат, как, например, в большинстве государств мира, речь пока не идет. Поскольку, согласно статистике, даже в двадцать первом веке у каждого второго жителя нашей страны нет доступа в интернет.

Авторы нововведения, в числе которых называется заместитель министра экономического развития Савва Шипов, объясняют необходимость его введения борьбой за честную конкуренцию. Дело в том, что анонимные сообщения в контролирующие органы государственной власти нередко используются в бизнесе для создания проблем конкуренту. Ситуация усугубляется тем фактом, что у контролеров от государства просто нет инструментов для проверки информации о том, кто именно написал жалобу, и для принятия мер к заявителю в том случае, если информация, изложенная в анонимке, оказалась заведомой ложью. Существующее на сегодняшний день законодательство не содержит критериев, согласно которым от жалобы можно просто отмахнуться. Даже в том случае, если в анонимном обращении содержится откровенная чушь, чиновники формально обязаны на него отреагировать. К слову, ежегодно на подобное реагирование тратится огромное количество человеко-часов, и что более важно - государственных средств. Положить конец этому абсурду и призван новый законопроект.

Если документ будет одобрен парламентариями, то государственные и муниципальные служащие получат право не только отфильтровывать обращения граждан по их содержанию, но и взыскивать с заявителя понесенные государством расходы, если информация, изложенная в обращении, окажется заведомой ложью.

При этом, как подчеркивается, рядовой потребитель государственных услуг практически не пострадает. Авторы инициативы в данном случае исходят из того, что добросовестному заявителю просто незачем скрывать свои персональные данные, а тратить время и деньги на анонимов государство не обязано. К тому же в большинстве случаев граждане самостоятельно обращаются в суды, минуя различные контролирующие организации. А в суд, как известно, без паспорта не пойдешь.

Практически в любой развитой стране мира эти аргументы выглядели бы просто железно, и оспаривать их никому бы просто в голову не пришло. Но когда речь заходит о российских реалиях, выясняется, что даже самые крепкие аргументы зачастую оказываются, мягко говоря, спорными. И делать соответствующую поправку при принятии того или иного документа просто необходимо.

На что жалуемся

Так почему же грядущее принятие нового законопроекта вызвало столь бурную реакцию в обществе? Эксперты, объясняя этот феномен, сходятся во мнении, что власти в данном случае, что называется, покусились на святое. Привычка жаловаться в различные инстанции у русского человека буквально в крови. Ежегодно граждане нашей страны подают сотни тысяч жалоб в различные органы государственной власти. К примеру, в один только Роспотребнадзор поступает более трехсот тысяч обращений от граждан. Согласно данным статистики, чаще всего жители России жалуются в контролирующее ведомство на некачественные услуги и неподъемные тарифы ЖКХ, плохую экологию и произвол страховых компаний. Однако эффективность мер, принимаемых этим ведомством, по оценкам специалистов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Вторым по популярности ведомством для жалоб, согласно все той же статистике, является прокуратура. Сюда чаще всего обращаются из-за нарушений трудового и пенсионного законодательства, а также с жалобами на бездействие судебных приставов-исполнителей и произвол со стороны представителей правоохранительных органов. Справедливости ради стоит отметить, что обоснованной признается только каждая пятая жалоба, поступившая в надзорное ведомство. Остальные отбраковываются еще на этапе рассмотрения, и до принятия мер прокурорского реагирования в четырех случаях из пяти дело не доходит.

Третьим по популярности ведомством в последнее время стал Центральный банк РФ. Однако, по оценкам экспертов, жалобы, поступающие в финансовый регулятор, в большинстве случаев просто дублируют уже поданные обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. В числе же так называемых самостоятельных обращений, поступающих в ЦБ, первое место занимают жалобы на организации микрофинансирования и все те же страховые компании.

Примечательно, что чаще всего отстаивать свои законные права и интересы предпочитают жители Москвы и Московской области, а также городов-миллионников. В провинции жалобщиков меньше в разы. Но именно жители отдаленных регионов страны, согласно проведенным исследованиям, чаще всего предпочитают писать анонимные обращения в органы государственной власти. Тенденция эта вряд ли нуждается в дополнительных пояснениях. Не секрет, что в крупных городах власть больше подконтрольна общественным институтам, нежели в провинции. Соответственно, скрывать свою личность желающему пожаловаться просто ни к чему. Скорее даже наоборот. Чем больше внимания удастся привлечь к обращению конкретного человека, тем больше шансов, что проблема в итоге будет решена.

В провинции с этим сложнее. Здесь жалобщик в большинстве случаев волк-одиночка. Рассчитывать на поддержку широких народных масс ему не приходится. К тому же в провинции практически любую жалобу можно замять или потерять в пути по инстанциям. Да и заставить жителя глубинки «заглохнуть» и «молчать в тряпочку» не так уж затруднительно.

Пожалуй, красноречивее всего о проблеме обращений граждан страны в органы государственной власти свидетельствуют ежегодные прямые линии с Президентом РФ. Многие, пустяковые, на первый взгляд, вопросы людям удается решить только после личного обращения к Главе государства. Но ведь до этого человек прошел уже все инстанции…

Соответственно, противники принятия законопроекта, запрещающего анонимные обращения в органы государственной власти, говорят о том, что в первую очередь в данном случае пострадают именно жители российских регионов.

Раскрываемость преступлений снизится в разы?

Впрочем, душевные терзания жителей российской провинции далеко не самое страшное, что может произойти, если новый законопроект будет принят парламентариями. По мнению правозащитников, могут наступить куда более тяжкие последствия для безопасности государства. К примеру, сейчас любой гражданин страны может анонимно сообщить в правоохранительные органы о готовящемся или уже совершенном преступлении. Если же новый законопроект вступит в силу, сделать этого уже не получится. Во всяком случае проблемы возникнут.

- Формально уже сейчас многие государственные ведомства не рассматривают анонимные обращения от граждан, - говорит саранский правозащитник Сергей Марьин. - Исключения составляют только случаи, которые напрямую касаются безопасности государства. На мой взгляд, этот пункт должен быть сохранен и в подготовленном законопроекте. Человек должен иметь возможность анонимно сообщить о готовящемся преступлении. Другое дело, что даже в настоящее время представители правоохранительных органов крайне избирательно относятся к анонимным сообщениям. Многие из таких обращений просто игнорируются, по другим выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения надлежащей проверки. Это неправильно. На мой взгляд, неважно, стоит под обращением подпись автора или нет. Важна суть!

Как отмечают представители правозащитного сообщества страны, новый законопроект в случае его принятия может крайне негативно сказаться на раскрываемости преступлений и обострить криминогенную ситуацию внутри страны. Объяснение в данном случае приводится простое: многие из тех, кто сейчас, зная о готовящемся преступлении, готов поделиться информацией с органами, при новых правилах игры вряд ли захочет это делать. Не согласиться с этим трудно. Ведь в большинстве случаев человек, сообщающий в правоохранительные органы информацию о готовящемся преступлении, находится в крайне щекотливом положении. Те, о ком идет речь в сообщении, наверняка захотят узнать, кто «заложил» их силовикам. А гарантировать безопасность даже анонимного информатора не всегда получается. Что уж говорить о случаях, когда личность человека, сообщившего в органы, будет раскрыта!

Предполагается, что законопроект, запрещающий анонимные обращения в органы государственной власти, будет рассмотрен депутатами Госдумы уже в осеннюю сессию.

Алексей Константинов