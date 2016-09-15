В Мордовии появится диспетчерская линия для глухих?

В этом году Всероссийское общество глухих (ВОГ) отмечает девяностолетие со дня образования. Журналисты «ВС» встретились с председателем республиканского отделения организации Ольгой Зубаровской и поговорили о проблемах, с которыми в наше время сталкиваются люди с нарушением слуха.

Глухие вынуждены работать дворниками и уборщицами

- В отношении глухих само слово «реабилитация», по моему мнению, слабо применимо, - считает Ольга Станиславовна. - Потому что другим категориям инвалидов можно помочь - предоставить протез, коляску, чтобы они стали более мобильными. А глухим слух не вернёшь. Зато у нас совершенно рабочие руки. Когда я работала в Рязани, одна журналистка как-то раз сказала, что глухие среди инвалидов - самые здоровые. Мы действительно абсолютно здоровые люди, только не слышим. И при этом для нас самая главная проблема - невозможность трудоустроиться.

Я работала с глухими в трёх регионах. Начинала в родной Чите, сначала директором областного клуба для глухих, а затем председателем общества. Я хорошо помню, как в те годы к нам регулярно поступали заявки от заводов, которые были готовы принять выпускников школ для глухих. Была создана целая цепочка: выпускники получали профессию, затем шли на завод, получали жильё. Именно за «наших» заводы, можно сказать, боролись, и заявок было очень много. Наши выпускники работали на самых различных специальностях. В том числе высококвалифицированных - токарями, слесарями-фрезеровщиками. А это значит, получали хорошие зарплаты, имели государственные награды. То есть в социальном плане были совершенно независимыми.

Почему проблема с трудоустройством возникла сейчас? Я думаю, это произошло, оттого что теперь человека берут на производство только с дипломом. Раньше же он приходил на завод учеником, через некоторое время получал разряд, далее мог окончить колледж и затем продолжал трудовую деятельность.

Мною было подготовлено письмо в Госкомитет по труду, в котором я обрисовала основные проблемы и способы их решения по трудоустройству глухих. В числе других я затронула и проблему, связанную с медико-социальной экспертизой. Данная проблема в последние три года также являлась большим препятствием при трудоустройстве. Дело в том, что в 2011 году в закон были приняты поправки, в соответствии с которыми глухим нельзя было работать на высоте, с движущимися механизмами, в зашумленных помещениях. Последнее, на мой взгляд, вообще абсурдно. В итоге почти два года мы вообще не могли трудоустроить наших ребят. Сейчас ситуация очень медленно, но начала меняться.

Например, мы проводили встречу с представителями руководства завода «ВКМ-Сталь». Нам предложили устроить глухих парней обрубщиками. Это хоть и достаточно тяжёлая, но денежная профессия. Тридцать человек предлагали взять по вахтовому методу. Представители завода вместе с глухими ходили по врачам, объясняли и помогали получить разрешение. Но в итоге всё равно ничего не получилось.

Вот и приходится глухим работать на самых неквалифицированных и малооплачиваемых должностях - дворниками, уборщицами, упаковщиками.

В Ичалках в интернате для глухих в этом году был выпуск по профессии дизайнер. Так опять ни один выпускник не смог устроиться по профилю. То есть нужна целевая помощь и по этому направлению.

Трудоустройство для глухих и является реабилитацией. Во-первых, человек растёт профессионально, во-вторых, получает зарплату. А главное, находится среди слышащих, общается, не замыкается. Он имеет возможность приносить пользу обществу.

«Отказ от использования жестового языка - большое упущение»

- Меня с глухими от рождения сравнивать нельзя. Я потеряла слух в 9 лет, но к тому времени уже имела первоначальный уровень образования, как и остальные дети, я говорила. В тех же случаях, когда ребёнок глухой с раннего детства, очень сложно добиться впоследствии должного образовательного уровня. Они очень тяжело учатся общаться свободно.

Я окончила вуз по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Ещё когда в вузе проходила практику у семиклашек, я проводила урок с использованием загадок. Проговаривали они их хорошо, этому там учат. Но найти отгадку даже на самые простые и известные загадки они не могли. «Не лает, не кусает, а в дом не пускает». А они не могли объяснить смысл этих глаголов. Если я покажу их на языке жестов, то они смогут их увидеть и представить, а вот осознать с помощью букв - уже сложнее.

Для меня абсолютно неважно, делают глухие орфографические или стилистические ошибки. Для меня самое важное добиться, чтобы дети могли написать связный текст, который будет понятен. Надо помнить, что для них наш родной русский язык является «иностранным». Этим и объясняется, что в школах для глухих невысокий образовательный уровень.

Сейчас глухих детей после средней школы пытаются распределять по колледжам, высшим учебным заведениям. Отчасти кто-то адаптируется, у них расширяется словарный запас. Но основная масса по-прежнему читает очень мало. Читать вслух в специализированных школах их научат, а вот с пониманием текста часто возникают проблемы.

Дактиль (когда каждая буква показывается руками) и жестовый язык (когда жестом и взглядом показываются слова) - это совершенно разные вещи. Я считаю, что большое упущение в методике образования школ для глухих ещё с советских времён - это отказ от использования жестового языка. Хотя раньше учителя всё равно им пользовались. Сейчас он не запрещён, но официально не рекомендован. Поэтому достаточно трудно найти учителей, воспитателей, которые владеют жестовым языком. В связи с этим возникает много вопросов к преподаванию и его результатам.

Для желающих мы преподаём жестовый язык. И хотя обычно на цикл занятий из 20 человек к концу остаются трое, это всё-таки лучше, чем ничего. Обучиться ему можно элементарно. Дактиль вообще учится очень быстро. А для жестового языка нужна практика. Но именно он является для нас «родным», которому мы учимся друг у друга и на котором разговариваем между собой.

Диспетчерский центр для глухих

- Я работаю в Мордовии четыре с половиной года. Здесь у нас сложилась хорошая команда. Можем даже похвастаться, что наше общество проводит мероприятия на высоком региональном и даже межрегиональном уровне.

Глухие живут и в районных центрах. Преимущественно это люди преклонного возраста, которым и ходить-то трудно, но они с удовольствием встречались бы и общались. Но здесь другая проблема - переводчик работает только в одном Рузаевском районе. А глухому пенсионеру установить контакт даже с социальными службами без перевода бывает вообще невозможно. Врачам, милиции приходится связываться с нами, переводчику - ехать в район.

Сейчас мы готовим соглашение с Министерством соцзащиты о «доступной среде» для глухих. Основной идеей является открытие диспетчерского центра. Это существенно облегчит жизнь инвалидов по слуху, которые живут не только в Саранске: они или их близкие смогут связываться с диспетчером по скайпу, пользоваться услугами переводчика или спросить совета. Глухие смогут обращаться к нашему специалисту и с помощью смс-сообщений. Так, например, можно записаться на приём к врачу. Мы же мобильниками пользуемся, а поговорить-то не можем.

Ближайшие наши крупные мероприятия - «Автовиртуоз», на мастерство вождения автомобиля. Также готовим развлекательное мероприятие совместно с МГУ, приуроченное к Международному дню глухих, который отмечается в последнее воскресенье сентября. Далее по плану - праздник, посвящённый дню пожилых людей, на который приедут гости из Ульяновска уже с ответным визитом.

Также этим летом было организовано крупное мероприятие - Мордовские национальные игры среди глухих, которые проводятся на регулярной основе. Нас поддержали группы из других городов, и им очень понравились наши состязания с мордовским колоритом. А в следующем году мы собираемся побороться за грант на проведение уже Международных финно-угорских игр среди глухих, на которые сможем позвать гостей из-за границы.

В этом году заработал сайт vogrm13, посвящённый глухим Мордовии. И я думаю, очень важно обратить на него внимание именно мамам глухих детей, потому что если мы всё-таки ориентированы на работу с людьми старше 18 лет, то с теми, кто младше, связь так хорошо не налажена. А у нас только в школе для глухих учатся более ста тридцати детей. Но даже с ними нам трудно общаться всё по той же причине - они плохо знают жестовый язык. На сайте же можно найти видеосказки, которые читают на жестовом языке, другую полезную информацию.

В 2013 году мы выиграли президентский грант «Улучшение микроклимата в семьях глухих дошколят». Грант был направлен на решение именно этой проблемы: обучить глухих детей, их родителей, а также студентов, связанных с социальными направлениями (дефектологи, соцработники), самым основам жестового языка, организовать консультации, совместные мероприятия. Могу честно сказать, что мы этот грант провалили. Мы не смогли выявить все семьи с глухими детьми на территории Мордовии. Есть закон о запрете сбора персональных данных, и в поликлинике, когда мы просили дать координаты таких семей, нам отказывали. Очень здорово, когда сами врачи выходят на нашу организацию и рекомендуют нас мамам глухих детей, что они начали делать с недавнего времени. Я хочу обратиться и через вашу газету - мы сможем помочь и обучить вас и ваших детей общению, дадим советы.

Верните сурдоперевод на первый канал!

- Мы очень благодарны государству за то, что нам доступны средства реабилитации: это и слуховые аппараты, и услуги сурдоперевода, когда надо обратиться в суд, к нотариусу, решить другие проблемы. Большая радость для нас - специальные телевизоры с сурдопереводом. За последние несколько лет мы смогли посмотреть столько фильмов, сколько не видели за всю предыдущую жизнь. Потому что смотреть на экран и не понимать, о чём там говорят, совсем не интересно. Правда, в последнее время на Первом федеральном канале почему-то перестали идти субтитры. Мы считаем, что это большое упущение, мы также интересуемся новостями и тем, что происходит в стране и мире.

По совместительству я являюсь председателем спортивного общества глухих Мордовии. И хотя на организацию элементарно не хватает времени, передать её мне просто некому. В Саранске не получается достойно организовать спортивную работу, так как трудно найти тренеров, которые согласятся работать на общественных началах. Хотя и в этом направлении мы стараемся продвигаться вперед.

Большая наша благодарность - администрации спорткомплекса «Мордовия», которая нашла возможность выделять нашим ребятам спортивный зал для футбола. Мы благодарны также Ледовому дворцу за то, что в отведённые часы ребята могут бесплатно поиграть в хоккей. Есть у нас и перспективные спортсмены. Оба спортивных комплекса никогда не отказывают нам в проведении товарищеских матчей с другими регионами. Люди приезжают и завидуют, как мы хорошо устроились. В прошлом году прошёл целый чемпионат по хоккею с участием пяти городов. С надеждой ждём, когда с нашими футболистами начнёт заниматься профессиональный тренер. Вот тогда и будут результаты всероссийского уровня.

Мы много ездим в гости в другие регионы: практически во всех всероссийских творческих мероприятиях, организованных ВОГ, участвуют глухие из Мордовии. Это и творческие конкурсы, и встречи ветеранов, и конкурсы жестовой песни. Наше упущение, что не можем заинтересовать художников. Зато один из наших ребят в этом году поступил в вуз по специальности «дизайн». В этом году девушка из ВОГ по РМ ездила на Алтай на всероссийский форум глухих и приехала оттуда с целым чемоданом идей, которые мы попытаемся осуществить.

Конечно, нельзя сказать, что коммуникация между глухими и слышащими проста и мы с лёгкостью понимаем друг друга. Да и глухие бывают разные. Кто-то действительно находит возможность пообщаться, но в большинстве обстоятельств возможность общения сильно ограничена - в Саранске фактически нет глухих, кто умеет бегло считывать с губ. Поэтому общение происходит в основном между собой.

Но нам есть куда стремиться. Так, например, в соседней Рязани, где ячейка ВОГ активно развивается, существует ансамбль жестовой песни. Ребята производят своими выступлениями такой фурор, что стали настоящими любимцами горожан и «лицами города».