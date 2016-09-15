«Люди не хотят идти в присяжные»

Когда в районных судах Мордовии появятся присяжные заседатели и сколько их будет? Что даст судьям и простым гражданам внедрение системы электронного правосудия и будут ли онлайн-трансляции у всех судебных процессов? Сколько районных судов в Мордовии планируется объединить и не придется ли при этом людям ездить в суд в другие райцентры? Об этом и многом другом «ВС» рассказал руководитель Верховного суда РМ Сергей Штанов.

- Сергей Валентинович, в конце года состоится знаковое событие для судейского сообщества - IХ Всероссийский съезд судей, который проходит раз в четыре года. Кто будет представлять Мордовию на съезде?

- Республику будем представлять я как председатель Верховного суда Мордовии, председатели Пролетарского и Ромодановского судов Юрий Хренков и Виталий Карякин, мировой судья от Рузаевского района Наталья Гришуткина, председатель Арбитражного суда Мордовии Вячеслав Коровкин. Все кандидаты достойные, отработали не один десяток лет. Кандидаты был избраны на конференции судей РМ.

- Какова цель этого мероприятия?

- В первую очередь подведение итогов за четыре года и постановка задач, которые предстоит решить в следующие четыре года. На съезде предстоит обсудить множество вопросов, в числе которых наделение властными полномочиями Всероссийского съезда судей. Ведь многие законопроекты, которые принимаются Госдумой, порой не согласуются с судейским сообществом. Было бы разумно, если бы мнение судей как правоприменителей учитывалось. Этот вопрос будет поднят на съезде.

Планируется затронуть и кадровый аспект. Сегодня у нас произошел провал преемственности судейских династий. В настоящее время близким родственникам судей нельзя работать ни в прокуратуре, ни в полиции, ни в органах государственной власти, ни в управлениях и комитетах, деятельность которых связана с представительством либо участием в суде. Я считаю, если судья порядочный, то на его решение родственные связи повлиять никак не могут. К тому же правосудие у нас сейчас открытое - 90% судебных решений публикуются на официальных сайтах судов.

Будет поднят и вопрос финансирования судов. Если недавно почтовый конверт стоил 30 рублей, то сейчас его стоимость увеличилась почти в два раза, при этом основное оповещение у нас происходит именно через почтовые отправления. Смс-извещение пока не получило большой популярности, к такому способу информирования прибегает в основном молодежь.

- Среди вопросов, которые предстоит обсудить, реформа суда присяжных. Какие изменения предстоят в этой сфере?

- По новому закону с 1 января 2018 года присяжные заседатели будут задействованы в районных судах. Сейчас уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, могут быть по желанию обвиняемого рассмотрены коллегией присяжных. Однако это правило не касается районных судов. Они не рассматривают дела, по которым может быть назначена высшая мера наказания, но при этом могут судить за тяжкие и особо тяжкие преступления. Произошла правовая коллизия: высшая мера наказания не может быть назначена женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет. И получилось, что эта категория обвиняемых лишена возможности воспользоваться судом присяжных. Теперь согласно принятым поправкам коллегии присяжных смогут работать в районных судах первой инстанции.

Присяжных станет меньше - не 12, как сейчас, а 6 или 8 человек, сегодня идет дискуссия по количественному составу. Я не первый и не последний, кто говорит о том, что с набором, применением и использованием присяжных возникнут проблемы. Приведу пример с нашим Верховным судом: люди не хотят идти в присяжные. Причин этому несколько. У кого-то на суд присяжных просто нет времени, а кто-то боится мести со стороны друзей и родственников подсудимых, кого-то не отпускает работодатель. По каждому делу приходится неделями набирать присяжных для того, чтобы приступить к рассмотрению дела. Чтобы улучшить ситуацию с присяжными, мы планируем организовать круглые столы с участием администраций районов, будем приглашать присяжных заседателей, которые принимали участие в процессах. На мероприятиях мы будем рассказывать будущим присяжным обо всех нюансах. Главное, что мы хотим донести до людей: стать присяжным - это гражданский долг. Надеемся объяснить людям, насколько это важно.

Уже после формирования списка присяжных продолжим собирать их и разъяснять законодательство, которого, чего греха таить, многие присяжные не знают. Им трудно определить вину, действия субъекта уголовного правонарушения. Кроме того, планируем проводить учебу и с районными судьями, которые будут работать с присяжными.

- Сейчас день оплаты присяжного заседателя стоит столько же, сколько он зарабатывает у себя на работе за один день. Возможно, стоило бы рассмотреть вопрос о повышении зарплаты присяжного, тогда проблему с их набором удалось бы решить?

- Если бы этот вопрос был решен на законодательном уровне, думаю, люди бы пошли в присяжные. Мы были бы только благодарны законодателям за такое решение. К сожалению, пока оплата присяжных составляет именно среднюю зарплату по месту работы… Сейчас многие говорят о том, чтобы вернуть институт народных заседателей. Пусть они будут называться присяжными, это не так важно. Я тоже сторонник этой идеи. Ведь их цель сводится к тому, чтобы судья был под контролем. Кроме того, присяжные общаются с родственниками, друзьями. Они будут говорить, что с судьей рассмотрели такие-то дела, а это не что иное, как пропаганда нашего законодательства. К тому же присяжные, получив знания, могли объяснять окружающим, что за такие-то действия есть такая-то ответственность, такое-то наказание.

- Кстати, о присяжных - в ближайшее время стартует повторный процесс по группировке «Химмаш». С формированием новой коллегии присяжных также возникали проблемы?

- Мне звонили люди и говорили следующее: «Не шлите мне больше повестки, я не хочу быть присяжным…». Но мы же не просто так шлем повестки: вот условный Иванов нам понравился, давайте его сделаем присяжным. Присяжные отбираются случайной компьютерной выборкой. Попал человек в эту выборку - ему мы и шлем повестки. Это не зависит от воли председателя суда или какого-то судьи. Один кандидат отказывается, начинаем искать заново. Процедура отбора в присяжные очень сложна, в том числе и по делу «Химмаша». Нужно не просто найти 12 человек, а еще и запасных присяжных, они тоже должны присутствовать на каждом заседании. Вдруг кто-то заболел, что тогда процесс заново начинать?

- Какой была основная причина отказа кандидатов в присяжные от участия в процессе по «Химмашу»?

- По моему предположению, это боязнь. У нас хотя и есть закон о защите свидетелей, потерпевших, присяжных, реализация его несколько хромает. Полиция просто физически не может приставить к каждому по сотруднику, который бы находился с охраняемым целыми сутками.

- А насколько серьезным было давление на суд и присяжных со стороны адвокатов и представителей подсудимых по первому делу «Химмаша»?

- Времена 90-х, 2000-х ушли, ни мне, ни судье, который рассматривал дело, точно никто не звонил. В те времена звонили, но мы выдержали давление. Сейчас это уже неактуально.

- Сейчас много говорится о внедрении в судах электронного правосудия. Расскажите об этом подробнее. Чего ждать гражданам и самим судьям от этого нововведения?

- Я сторонник того, чтобы как можно быстрее внедрить систему электронного правосудия в судах Мордовии. Суть электронного правосудия - это ускорение документооборота и сокращение сроков рассмотрения дел, исполнение судебных решений. Сейчас, например, проходит время, пока мы выписываем исполнительные листы на бумаге, пока направляем… Будет же так - исполнительный лист будет сформирован в электронном документе, автоматически он будет заполняться, автоматически по указанию работника отправится на исполнение. Также нововведение позволит нам оперативно взаимодействовать с другими правоохранительными органами и властью.

Уже сейчас каждому судье в Мордовии оформили электронную подпись. В конце года мы начнем их апробировать. В дальнейшем человек сможет получить на свою электронную почту необходимое решение с цифровой подписью судьи. Электронное правосудие позволит нам сэкономить массу времени и денег. К примеру, на прошлой неделе Верховный суд Мордовии рассмотрел дело по группировке «Юго-Запад» - оно составляет 148 томов! Представьте, что все это будет только в электронном варианте. Все архивы также будут переведены в электронный вариант. Это очень удобно, например, когда я был председателем Пролетарского суда, мы проделали огромную работу, чтобы перевести архив с 2001 года в электронный вид. Сейчас найти нужное решение или приговор на компьютере элементарно.

Кстати, скажу, что мы встречались с председателем суда Бразилии - у них уже большая часть судов работает на электронном правосудии. Коллега заявил, что это хорошая система и сейчас они стараются полностью перевести на нее все суды Бразилии. Мы бы тоже это сделали как можно скорее, но пока не позволяет финансирование. Техника, аппаратура, отдельные закрытые каналы связи стоят больших денег. Однако для облегчения работы и ускорения правосудия к электронному формату нужно переходить. Некоторые судьи, особенно старой закалки, скептически относятся к этой системе, поскольку не хотят перестраиваться. Стыдно сказать, есть у нас такие судьи, их правда единицы, которые компьютером не пользуются.

Когда точно ждать введения электронного правосудия в работу, пока сказать не могу. Отмечу, что часть оборудования для него в Мордовию уже поступила. Закуплено оно за счет средств Судебного департамента России.

- Насколько известно, на процессах планируется ввести еще видеопротоколирование. Для чего это будет сделано?

- Я однозначный сторонник аудиопротоколирования. Оно необходимо, поскольку дисциплинирует не только судей, но и участников процесса. По видеопротоколированию пока есть вопросы. Кого снимать - судью, стороны? Но кто-то из участников процесса скажет - а я не хочу, чтобы меня снимали. И что делать? Более того, предполагается вести из суда онлайн-трансляции. Представьте - это будет прямой эфир в открытом доступе! Я, например, к этому отношусь спокойно, мне все равно, кто меня снимает, поскольку мне бояться нечего. Однако многие судьи не хотят, чтобы их показывали на весь мир. Конечно, судья - профессия публичная, и нужно быть к этому готовым, но некоторым к такому внимаю привыкнуть непросто. Введение видеопротоколирования - спорное решение. На мой взгляд, оно потребует большой затраты денег. Возникнет вопрос об изготовлении копий видео с процессов. Для этого придется расширять штат сотрудников. Если такое новшество введут - будем использовать.

- На съезде судей будет поднят вопрос о внесении нового законопроекта, который окончательно решит проблему декриминализации УК. На ваш взгляд, почему вдруг решено заменить по отношению к нарушителям закона кнут на пряник?

- У нас уже столько судимых в России, что не стоит пополнять их количество мелкими хулиганами и воришками. Зачем им вешать судимость, ведь можно обойтись административным наказанием. Если человек оступился впервые, то не стоит портить ему и близким родственникам биографию за кражу мешка картошки. Если же он преступает закон постоянно, к таким нужно применять уголовное наказание.

Был в моей практике случай - в Пролетарском суде судили трех человек, двух - за разбой, одного - за грабеж. Двое отправились на разбой в квартиру и попросили приятеля перенести сумки. Как только зашли в квартиру, те двое достали обрезы, уложили на пол хозяев, собрали вещи, вышли и отдали сумку третьему, чтобы он помог донести. О том, что у приятелей обрезы, он не знал, но предполагал, что они совершили что-то противозаконное. Так вот, этому парню я вынес условное наказание, а его подельникам - реальные сроки. Через какое-то время он встречает меня на улице. Я его не сразу узнал. Он напомнил, по какому делу я его судил, и рассказал, что после того случая окончил университет, завел семью. Сказал мне, что тот урок запомнил на всю жизнь и с тех пор с подобными компаниями не общался. Считаю, что к таким людям нужно проявлять гуманизм, если бы тогда он отправился в колонию, то, возможно, был бы потерян для общества.

Еще, на мой взгляд, можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы потерпевшему дали возможность решать, что делать с человеком, который совершил в отношении его преступление. Хочет он уголовного преследования или нет. Естественно, что речь в этом случае не может идти об убийстве или разбое, тяжких и особо тяжких преступлениях. Если обвиняемый возместил вред, если ни разу не привлекался к уголовной ответственности и потерпевший не имеет к нему никаких претензий, то почему не дать право потерпевшему решать - привлекать человека к уголовной ответственности или нет. Естественно, в этом случае должна быть соблюдена процедура добровольности, чтобы потерпевшего никто не заставлял, не подкупал.

- На съезде также планируется рассмотреть вопрос о наделении председателей судов регионов правом возбуждения надзорного производства в случае нарушения фундаментальных принципов правосудия. Что это даст гражданам?

- Наделить председателей судов таким правом планируется в целях контроля за судебными решениями, которые не отвечают принципам сути правосудия. Например, мать одного из осужденных добивалась отмены приговора, вынесенного сыну. Ее заявления не принимались к производству, поскольку ни представлений от прокурора, ни жалоб от самого заключенного не поступало, не давал он матери и поручения представлять его интересы в суде. Женщина после свидания с сыном рассказала, что он писать жалобу не будет, потому что не верит правоохранительным органам и суду. Однако через некоторое время такая жалоба все же поступила. При ее рассмотрении судьи установили, что состава преступления нет, была чистая провокация. В результате производство по делу было прекращено, а осужденный вышел на свободу.

Решить эту проблему было бы гораздо проще, обладай председатель суда или его заместители правом на исправление очевидных судебных ошибок. Сегодня председатель не может вмешаться, если решение неправильное, но не обжаловано и вступило в силу. Такая же ситуация складывается с необжалованными решениями, которые вынесены судами, не имеющими права рассматривать те или иные дела. Подчеркну, что речь идет лишь о тех ситуациях, когда вмешательство председателя суда не будет способствовать ухудшению положения осужденного. Для объективности и справедливости принятых решений наделение председателей судов правом возбуждения надзорного производства будет иметь практическую пользу как для граждан, так и для судов.

- Многих жителей республики волнует вопрос объединения судов. Люди переживают, что после этого им придется ездить в суд в другой район. Какие суды будут объединены и когда? И не принесет ли это неудобства людям?

- На сегодня Мордовия, наверное, один из немногих регионов, который еще не провел работу по объединению маленьких судов. В республике планируется создать межрайонные суды. Для чего это делается? Для того чтобы уравнять нагрузку среди судей. Например, в Мордовии больше всех дел рассматривают судьи Ленинского суда Саранска, другие судьи из районов республики рассматривают дел в разы меньше. Небольшая нагрузка на судей у нас в нескольких районах - это Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Инсарский, Кадошкинский, Старошайговский, Темниковский и Теньгушевский.

Какие суды будут объединены, мы окончательно не определились. Пока рассматриваем три варианта объединения - в одном случае останется 14 судов, во втором - 16, а в третьем - 17 (сейчас районных судов 25). Все варианты будут тщательно прорабатываться, все будем согласовывать с судьями, работниками аппарата. Скажу больше: объединение судов - вопрос республиканского масштаба, будет учтено мнение Главы Республики, а Госсобрание Мордовии должно принять соответствующее решение. Однозначно могу сказать одно - никаких неудобств граждане в связи с укрупнением судов не испытают. Все суды как находились в райцентрах, так и будут там находиться. Называться это будет судебное присутствие в районе. Численность работников суда также не уменьшится, объединение коснется только председателя. Единственное, перераспределится нагрузка на судей, в межрайонных судах все будут рассматривать примерно одинаковое количество дел. Если у судьи из одного района маленькая нагрузка, он приедет в другой и рассмотрит дела там. Гражданам никуда ехать не придется.

- Несмотря на грядущее объединение судов, в этом году были открыты два новых судебных участка мировых судей в Ленинском и Октябрьском районах Саранска. С какой целью это было сделано?

- По нормам представительства один участок мировых судей должен охватывать район с населением 15-23 тысячи человек. По этим нормам в Октябрьском и Ленинском районах участков мировых судей не хватало. Даже с открытием новых участков у нас есть дефицит мировых судей, не хватает одного - двух человек. Другая причина открытия новых участков - огромная нагрузка на мировых судей этих районов. По статистике, например, мировые судьи Ленинского района рассматривают 200-350 дел в месяц! Некоторые судьи на работу порой и в субботу с воскресеньем выходят и после работы остаются. Последний пример с брянскими активистами, которых привозили на арест. Судья начала процесс около 15 часов и завершила его около 22 часов. Новые участки позволят несколько снизить нагрузку на мировых судей.

Эдуард АНЮТИН

