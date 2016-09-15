Отмажем от армии - быстро и дорого

За получение взятки и мошенничество в Ленинском суде Саранска отвечал бывший начальник административно-хозяйственного отделения военного комиссариата Мордовии, 46-летний Фанис Закиров.

По версии военной прокуратуры Пензенского гарнизона, весной прошлого года работник военного комиссариата Мордовии решил создать организованную преступную группу для получения денег с призывников, желающих избежать службы в армии и быть признанными ограниченно годными. Отмазывать призывников в одиночку Закирову было затруднительно, а потому в «группу поддержки» он подтянул Татьяну Вавилину - врача-терапевта из поликлиники № 8. Медик была направлена в военный комиссариат Республики Мордовия для проведения медицинского освидетельствования призывников. К прибыльному делу Закиров привлек еще и своих знакомых. Один из них - 61-летний пенсионер Анатолий Яшков - ранее возглавлял военный комиссариат Пролетарского района Саранска. Знакомые Закирова выполняли самую щекотливую функцию - находили клиентов, способных выложить приличную сумму за освобождение от службы. Судебные процессы в отношении посредников Закирова сейчас также отдельно проходят в Ленинском суде Саранска.

В апреле 2015 года к Анатолию Яшкову обратилась женщина с просьбой посодействовать в освобождении от призыва сына. Бывший военком предложил Закирову отмазать сына знакомой. Действующий военкоматчик в свою очередь обсудил с врачом-терапевтом сумму взятки за выставление призывнику фиктивного диагноза и обозначил «ценник» - 130 тысяч рублей. Ну а посредник Яшков взял с матери призывника 160 тысяч рублей (30 тысяч себе за «работу»). После получения денег от матери призывника Закиров забрал 25 тысяч рублей себе, а 105 тысяч передал врачу-терапевту. Врач Татьяна Вавилина через своих знакомых из других поликлиник Саранска организовала подделку медицинских документов, предоставляющих право на освобождение от призыва на военную службу. На основании липовых медицинских заключений решением призывной комиссии Саранска «клиент» был признан ограниченно годным к военной службе и освобожден от призыва.

Кроме этого, следствие считает, что Закиров в составе организованной группы совершил мошенничество. В конце апреля 2015 года другой знакомый военкоматчика заявил, что еще один призывник готов заплатить за откос от армии. Для начала парня попросили принести медицинскую карту из поликлиники. Врач-терапевт посмотрела историю болезни и заявила, что парня, скорее всего, и так освободят от армии. Однако терять деньги Закирову и врачу не хотелось. Тогда они решили взять с родителей призывника по полной, но ничего не делать. С родителей призывника они выманили 135 тысяч рублей, из которых Закиров оставил себе 20 тысяч рублей, 105 тысяч рублей отдал врачу и еще 10 тысяч пошли знакомому за посредничество.

Но упования «кроил» на естественное развитие событий не оправдались. Сначала все вроде бы шло по плану - в июне 2015 года решением призывной комиссии Саранска по заболеванию призывник был признан ограниченно годным к военной службе и в весенний призыв не попал. Однако уже осенью того же года его переосвидетельствовали и призвали на военную службу с незначительными ограничениями.

В судебном заседании Фанис Закиров вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При назначении ему наказания суд учел, что он активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, добровольно возместил ущерб.

За совершенные преступления Закирову назначено 3 года условно с испытательным сроком 3 года и штраф в доход государства в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.