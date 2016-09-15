Страховщикам развязывают руки

Российским автолюбителям подготовлен очередной неприятный сюрприз, связанный со страхованием автогражданской ответственности. Совсем недавно «ВС» рассказывал о готовящихся поправках к закону «Об ОСАГО». И вот на минувшей неделе документ в окончательном варианте был представлен широкой общественности. Главной его фишкой стало предложение о разделении полисов ОСАГО на три вида: эконом, стандарт и премиум. Уже страшно. Но это только начало. Как отмечают специалисты, законопроект фактически развязывает руки страховщикам в определении стоимости страхового полиса. Сколько будем платить - пытался понять корреспондент «ВС».

Сообразили на троих

Надо признать очевидное: такой подставы от поправок в действующее законодательство никто не ожидал. Пока шло обсуждение нововведений, говорилось о том, что они в большей степени будут защищать права автовладельцев, нежели отстаивать интересы страховщиков. Но на деле получилось совершенно обратное. Итоговый вариант подготовленных поправок предусматривает разделение полиса ОСАГО на три вида: эконом, стандарт и премиум. Лимит потенциальных выплат по первому варианту не превысит пятисот тысяч рублей. Второй вариант полиса предусматривает увеличение размера выплат вдвое больше по сравнению с первым. Наконец, третий предусматривает возмещение до двух миллионов рублей. Разумеется, все три вида полисов будут существенно различаться по стоимости. Но не в этом дело. Многие специалисты уже сейчас говорят о том, что такое разделение страховых документов фактически развязывает руки страховым компаниям в формировании стоимости полиса ОСАГО. Не нужно быть гениальным предсказателем, чтобы понять простую истину: страховщикам будет гораздо выгоднее продавать страховые документы премиум-класса, стоимость которых будет на порядок превышать базовый вариант. Страховым компаниям больше не нужно будет навязывать клиенту дополнительные услуги в виде страхования жизни любимой собаки. Главным будет впарить клиенту документ премиум-класса. А уж под каким соусом это будет сделано - дело десятое. Вариантов здесь множество. Рассмотрим самый простой пример. Человек, желающий застраховать машину, приходит в офис страховой компании и просит продать ему базовый вариант полиса ОСАГО с лимитом выплат до полумиллиона рублей. А ему говорят, что таких бланков в распоряжении компании не имеется, есть только бланки премиум-класса, стоимость которых гораздо выше. По сути это та же ситуация, что и сейчас, с той лишь разницей, что в настоящее время страховщика за отказ продать полис ОСАГО можно привлечь к ответственности. Пусть сделать это очень трудно, потому что контролирующие организации смотрят на произвол страховых компаний сквозь пальцы. Но можно. В будущем же даже эта ничтожная вероятность исчезнет. Вероятнее всего, для отвода глаз страховые компании будут реализовывать определенное количество полисов экономкласса в месяц, но доставаться они будут родственникам, друзьям и знакомым. В Саранске, к примеру, уже сейчас трудно приобрести полис ОСАГО без дополнительных услуг. Многие страховые компании выдают всего по пять базовых бланков в месяц. Из-за этого живые очереди растягиваются на несколько месяцев вперед.

Многие эксперты страхового рынка говорят о том, что разделение полиса ОСАГО на три вида следует рассматривать как признание простого факта: навести порядок на рынке отечественного автострахования не получается. И поэтому предлагается самый простой путь - узаконить поборы страховщиков с водителей.

Кто мощнее, тот и прав

Впрочем, разделение полисов ОСАГО на три вида - только часть масштабной реформы отечественного автострахования. Еще одной составной его частью станет отказ от коэффициента мощности автомобиля при оформлении страховых документов. Наряду с этим планируется внедрить в практику новый коэффициент нарушений правил дорожного движения: езда в состоянии опьянения, проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/час, пересечение двойной сплошной линии разметки. При этом представителям страховых компаний планируется предоставить право самостоятельно применять коэффициенты за агрессивное или безаварийное вождение. Вдобавок ко всему итоговый вариант поправок в закон «Об ОСАГО» предусматривает возможность надбавок за сообщение страховщику заведомо ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, и за «умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличению связанных с ним убытков».

Но и это еще не все. Еще одна часть поправок полностью посвящена замене денежной выплаты ремонтом автомобиля. Об этом как о важном пункте говорилось на этапе обсуждения нововведений. Ситуация в этой сфере такая же напряженная, как и в случае с продажей базовых страховых документов. В последнее время участились жалобы от автолюбителей, касающиеся некачественного ремонта пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях автомобилей и незначительной компенсации ущерба страховщиками. Представленные поправки предусматривают возможность выбора автосервиса для клиента по согласованию со страховой компанией из числа тех, с которыми у страховщика заключен официальный договор. Страховая компания при этом несет полную ответственность за качество проведенного ремонта. Гарантийный срок на ремонтные работы должен составлять не менее двух месяцев. Кроме того, автовладелец не должен оплачивать стоимость новых запчастей, которые устанавливаются на его автомобиль взамен тех, что вышли из строя в результате дорожно-транспортного происшествия. Еще один важный пункт, касающийся ремонта пострадавших в аварии транспортных средств, заключается в том, что станция технического обслуживания должна находиться в зоне доступности для клиента страховой компании. Также свою роль должны сыграть техническая оснащенность автосервиса, режим его работы и способы диагностики. Планируется, что заключать договоры страховые компании смогут лишь с автосервисами, которые используют в своей работе современные технологии ремонта автомобилей.

Пожалуй, только пункт, связанный с заменой денежной выплаты ремонтом автомобиля можно отнести к расширению прав автолюбителей, о которых говорилось при подготовке нового законопроекта. Красноречивее всего об этом свидетельствует недовольство самих представителей страховых компаний. В Российском союзе автостраховщиков долгое время настаивали на том, что страховая компания должна нести ответственность лишь за качественную и своевременную организацию ремонта. А вопросы технологии его производства и сроков исполнения лежат вне сферы ответственности страховщиков. К слову, на такое поведение страховщиков долгое время государство смотрело сквозь пальцы. Однако сейчас, когда волна недовольства со стороны водителей достигла, кажется, своего пика, решено положить конец безответственности страховых компаний в части ремонта поврежденных автомобилей. Это, впрочем, не означает, что ситуация изменится в одночасье. Для того чтобы перестроить свою работу на новый лад, страховщикам, конечно, понадобится определенное количество времени. Водителям же остается лишь надеяться на то, что ждать не придется слишком долго.

Изменениям не рад никто

Как ни парадоксально это прозвучит, грядущими изменениями законодательства об ОСАГО недоволен никто. В автолюбительском сообществе страны отмечают, что из финального варианта поправок исчез пункт о приобретении трехлетнего страхового полиса. Ранее предполагалось, что владельцы автомобилей, со дня выпуска которых не прошло три года, смогут приобретать полисы ОСАГО сразу на трехлетний срок. Этому обстоятельству активно сопротивлялось так называемое страховое лобби. И в конечном итоге им удалось добиться отмены этого пункта. Сами же страховщики в свою очередь остались недовольны исчезновением при расчете стоимости полиса ОСАГО коэффициента мощности автомобиля. При этом в Российском союзе автостраховщиков подчеркивают, что приоритетом для них на сегодняшний день все же является борьба с мошенничеством. Кстати, именно под этим соусом предлагалось увеличить штраф за езду без страховки сразу в десять раз, с восьмисот до восьми тысяч рублей. И несмотря на то что в финальный вариант поправок этот пункт не попал, вероятность того, что эта мера будет введена, остается весьма высокой.

Зависло в воздухе и предложение страховщиков относительно увеличения стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения. Ранее представители страховых компаний разработали целую шкалу, согласно которой стоимость полиса для недисциплинированных водителей должна была увеличиться в несколько раз по сравнению с теми, кто привык соблюдать правила дорожного движения. Кстати, эту инициативу страховщиков автолюбительское сообщество страны встретило одобрительно. Лихачи на дорогах достали абсолютно всех. Впрочем, тот факт, что в итоговый вариант это предложение не попало, вовсе не означает, что теперь страховщики откажутся от этой инициативы. А то, что никакого логического обоснования для повышения стоимости полиса ОСАГО в настоящее время нет, вряд ли способно остановить аппетиты страховых компаний.

Не рад предложенным инициативам оказался и Центральный банк РФ. Здесь небезосновательно предполагают, что из-за слишком радикальных изменений поправки не удастся провести через Государственную думу этой осенью. На практике это означает, что еще некоторое количество времени все мы будем ездить по старым правилам. Однако готовиться к грядущим нововведениям необходимо уже сейчас.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

