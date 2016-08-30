Месячник пожилых людей должен пройти душевно!

С 1 октября в Саранске стартует месячник пожилых людей. В Департаменте по социальной политике администрации города уже составлен план мероприятий, связанных с проведением этой ежегодной акции.

На рабочем совещании Глава Саранска Петр Тултаев призвал отнестись к этому делу со всей душой, без формализма.

- Каждый человек может внести свой вклад в проведение этой акции, - отметил градоначальник. - Навестите престарелых родственников, соседей, попейте с ними чайку, поговорите о жизни. Пожилым людям подчас больше всяких подарков необходимы наше внимание и забота. Не надо забывать и о коллегах, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Позвоните им, придите в гости, уделите внимание. Давайте помнить о быстротечности времени. Состаримся и мы. Поэтому, как сегодня наше поколение относится к пожилым людям, так впоследствии будут относиться и к нам!