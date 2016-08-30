«Сити-Парк»: Максимальная забота о покупателях

Крупнейший в Саранске торгово-развлекательный центр «Сити-Парк» изменил свою политику в отношении находящегося на его территории крытого паркинга. Начиная со второго часа размещения автомобиля самый удобный и вместительный гараж в республике стал платным, и покупатели уже вовсю высказывают свое отношение к этому нововведению. Первую неделю многие привыкали пользоваться паркоматами и изучали это новшество.

«Сити-Парк» стал для нашего города одним из центральных мест как покупок, так и отдыха горожан. Проектировщики, строители и администрация торгового центра сделали все для того, чтобы посещение комплекса было максимально комфортным для всех. В том числе чтобы покупатель мог приехать, удобно припарковаться, а затем, сделав покупки, погрузить их в припаркованный поблизости автомобиль и уехать домой. И все это вдали от всякой непогоды. Безусловно, немалое внимание уделяется безопасности нахождения автомобилей покупателей на территории паркинга - это и стало первой предпосылкой для введения оплаты, при этом не обошлось и без бонусов: первый час посетитель может оставлять свою машину совершенно бесплатно.

Процесс парковки совсем не сложен. Вся система работает как часы - при въезде нужно нажать единственную кнопку на автомате, получить жетон и проехать внутрь. Все инструкции приводятся рядом с местом выдачи, и они элементарны. Первый час нахождения машины на паркинге - бесплатно, далее - двадцать рублей в час. После того как посетитель совершил покупки, на каждом выходе из комплекса к паркингу он увидит напоминание о том, что необходимо оплатить парковку. Паркоматы (автоматы по оплате) также удобно располагаются у выходов на парковку, на каждом выходе по одному и на первом этаже - два. Оплата происходит быстро и просто: вставляется жетон, и паркомат выводит на дисплей пошаговую инструкцию, где фиксируются все действия. Плюс электронное табло дублирует все действия клиента. Если вы находились на парковке более часа, на табло выйдет сумма за проведенное время, если же вы провели менее часа, можете сразу следовать к выезду. На выезде около шлагбаума в жетоноприемник нужно опустить ваш жетон, и шлагбаум откроется!

Подобная система действует уже более недели и уже сейчас никаких проблем у клиентов комплекса не вызывает. Тем не менее не обошлось и без минусов. В первые дни работы платного паркинга некоторые водители пытались оставить свои машины на проезжей части дороги. Ситуация была напряжённой, но установка знаков, которые запрещают бросать машину в неположенном месте, решила проблему. Ситуацию контролируют сотрудники ГИБДД, которые после введения платного паркинга оперативно сработали и спасли от коллапса автомобилистов, проезжавших по дороге, примыкающей к торговому центру. С водителями проводились беседы, а машинами самых непонятливых занимался эвакуатор. Сотрудники ГИБДД и впредь регулярно будут патрулировать эту зону. Она будет находиться под особым контролем.

Вместе с тем все, для кого плата за паркинг является обременительной или кажется несправедливой, имеют альтернативный вариант. У подземного паркинга более 500 машино-мест, у наземного - немногим меньше, последними можно пользоваться бесплатно. В настоящее время проведена работа с арендаторами торговых павильонов, которые, как правило, пользовались бесплатными парковочными местами, тем самым лишая возможности парковаться покупателям. Машины арендаторов теперь будут располагаться на технической парковке, рядом с разгрузочной зоной.

При строительстве торгового центра, несмотря на удорожание проекта при строительстве подземного паркинга, все же было принято решение о его возведении. Всё это было организовано для того, чтобы сделать пребывание в торгово-развлекательном центре максимально комфортным для клиентов. Зимой и в межсезонье машину можно поставить под крышу и не испытывать неудобства из-за плохой погоды. Да и, конечно же, это огромный плюс, когда твое авто всегда в двух шагах от выхода из торгового центра: совершил покупки - и вот ты уже в своей машине.

Если обратить внимание на опыт работы подобных торговых центров в других городах, можно узнать, что у большинства из них действует такая же практика взимания небольшой платы за парковку. И здесь многое зависит от местоположения центра. Площади «Сити-Парка» не позволяли разместить все парковки на одном наземном уровне, как если бы это было, например, за городом - к примеру, в известных комплексах «МЕГА». Действительно, можно было принять решение и построить торговый центр не в сердце города, где до него легко добраться, а за его пределами. Но тогда покупателям пришлось бы долго добираться до ТЦ, тратить время, бензин, и в итоге парковка там была бы, конечно, бесплатной. Но только задумайтесь: и на топливо, если вы добираетесь до ТЦ на машине, и на проезд в маршрутке или такси приходилось бы тратить те же, а порой и большие деньги, при этом теряя время.

«Платную парковку мы обсуждали в том числе с нашим самым крупным арендатором изначально, при подписании договора - с представителями гипермаркета «Лента», - рассказывает директор группы компании «Мордовия Девелопмент» Алексей Стешин. - Они нашли её справедливой. Был проведён анализ потока машин при въезде-выезде, и статистика посещаемости за последние две недели не изменилась. Наоборот, мы даже выросли! Но это уже благодаря началу осеннего сезона.

Политика цены за нахождение на паркинге в каждом городе различна и зависит от цены за самый дешевый рейс на такси и цены проезда на общественном транспорте. То есть у человека есть выбор - взять такси и заплатить за поездку или приехать на своём автомобиле и заплатить за парковку. Вполне возможно, некоторые посетители предпочтут взять такси, чтобы не думать о том, что их время пребывания в комплексе чем-то ограничено.

В свою очередь, люди, которые всё-таки приедут в торговый центр на своей машине, могут всегда рассчитывать на свободное место и будут уверены, что с их машиной ничего не случится, так как паркинг охраняется и ведётся видеонаблюдение. Плюс на первом этаже заработала автомойка, и в то время, пока вы совершаете покупки, вашу машину успеют качественно помыть. Это современная практика. И большинство наших клиентов относятся к этому с пониманием».