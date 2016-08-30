«Задача поставлена четкая: медицинское обслуживание должно только улучшаться!»

В Атюрьевском районе будет открыт круглосуточный стационар

В минувшую субботу Глава Мордовии Владимир Волков побывал на празднике урожая в Атюрьевском районе республики. Выступая на торжественном мероприятии, руководитель региона поблагодарил сельских тружеников района и всей Мордовии за плодотворную работу, благодаря которой удалось собрать довольно неплохой урожай. Многие аграрии - передовики, ветераны, молодые специалисты - получили в праздничный день награды из рук руководителя региона. Особо были отмечены супруги, прожившие вместе не один десяток лет, а также молодые родители.

Впрочем, самый большой (во всех смыслах) подарок ждал местных хоккеистов, уже завоевавших немало медалей и кубков. Владимир Волков вручил атюрьевской команде ключи от нового комфортабельного автобуса. Таким образом, теперь спортсмены смогут выезжать на состязания, проводимые не только в нашей республике, но и за ее пределами.

Далее Глава встретился с жителями Атюрьевского района. За последние годы эта некогда отсталая территория заметно преобразилась - развиваются производства, немалые средства вкладываются в социальную сферу. Только на благоустройство районного центра было направлено в общей сложности свыше 9 миллионов рублей. В числе заметных новостроек - водопроводные сети, сразу три фельдшерско-акушерских пункта, дороги и пешеходные тротуары. А еще - отремонтированные детский сад и Дом культуры, обновленная аллея славы.

Правда, в связи с ростом рождаемости программу возведения детских дошкольных учреждений явно необходимо продолжить. Глава сообщил, что в ближайшие годы в районе будет построен еще один детсад.

Укрепить планируется и здравоохранение. Скоро атюрьевцы дополнительно получат автомобиль скорой медицинской помощи, который будет перевозить больных в Торбеевскую ЦРБ. В самом же Атюрьеве помимо поликлиники и дневного стационара предполагается открыть и круглосуточный стационар на 10 коек.

Вообще, тема здравоохранения, судя по характеру прозвучавших вопросов, является едва ли не самой актуальной. Местные жители посетовали, что в дневном стационаре не хватает даже расходных материалов. Такое положение дел Владимир Волков назвал недопустимым. Министру здравоохранения республики и главному врачу Торбеевской ЦРБ рекомендовано незамедлительно разобраться в сути вопроса. «Если это связано с нехваткой финансирования, то почему не предпринимается никаких действий? Ведь задача поставлена четкая: медицинское обслуживание должно только улучшаться!» - подчеркнул руководитель региона.

Под занавес встречи слово взяла мама юного гармониста Владислава Шумкина. Она поблагодарила республиканское руководство за помощь, оказанную сыну. «Талантливые дети - достояние нации! - ответил Глава РМ. - К ним мы должны относиться с особым вниманием и поддерживать во всем».

РЖД могут ввести мораторий на сокращение персонала своих рузаевских предприятий

В череде встреч Главы региона с жителями муниципальных образований особое место занимает беседа, состоявшаяся в «городе железнодорожников». Что и неудивительно. К Рузаевскому району всегда было приковано самое пристальное внимание республиканских властей. А флагман местного машиностроения - завод «Рузхиммаш» - пожалуй, первым из наших предприятий понял, насколько важно сегодня осваивать новые рынки сбыта, искать выход из патовых ситуаций. Сейчас объемы его производства увеличиваются, продукция поставляется на Кубу, а впереди - новые контракты с партнерами из Ирана, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Развивается и сам район. Объемы инвестиций в его экономику уже превысили 4 миллиарда рублей. За пять лет построено и реконструировано 19 км автодорог и 17 километров водопроводных сетей. Неплохими темпами строится жилье. За последние годы в эксплуатацию сдано 243 дома, расселено 45 аварийных домов. В 2015 году в районе появилось два новых детских сада - в Рузаевке (на 160 мест) и Татарской Пишле на 75 мест. Еще один детсад скоро заработает в поселке Приреченский. Также отремонтированы детская поликлиника, несколько корпусов ЦРБ, два ФАПа, а Пайгармский фельдшерско-акушерский пункт вселился в новое здание.

Жители района в ответ просили продолжать работы по благоустройству дворов, строительству дорог и тротуаров в сельской местности. Аплодисментами зал встретил заявление о том, что РЖД могут ввести мораторий на сокращение персонала своих рузаевских предприятий.

Старошайговский район получит новые школьные автобусы

На прошлой неделе Глава РМ посетил Старошайговский район. Встреча с местными жителями прошла в здании физкультурно-оздоровительного комплекса - районный ДК элементарно не смог бы вместить всех желающих пообщаться с руководителем региона.

Как отмечалось, положительные перемены происходят и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере. За последние годы в районе построены несколько животноводческих комплексов, семенной завод, 7 семейных молочных ферм. Кроме того, продолжается дорожное строительство, реконструировано 18,5 километра водопроводных сетей, полностью завершена газификация сел.

Немало сделано и в плане модернизации объектов соцкультбыта. По программе развития села возводятся детские сады, дома культуры, социальные центры, стадионы. Капитальный ремонт сделан в поликлинике и шести школах. Продолжается оснащение больницы современной медицинской техникой. В селах открыто 17 ФАПов, еще три находятся в стадии строительства.

В то же время есть возможности и для наращивания социально-экономического потенциала территории. Глава РМ вспомнил, что лет 20 назад надои на одну корову здесь не превышали и 1800 кг. Тогда как сегодня они составляют 5600 кг. «И это не предел, - отметил Владимир Волков. - В ряде хозяйств республики, интенсивно внедряющих современные технологии, надои достигают 10 тонн в год».

Прозвучавшие обращения касались в основном транспортной и жилищно-коммунальной тематики. По словам Главы, эти вопросы постепенно решаются. Так, в ближайшее время в Старошайговский район поступят два новых школьных автобуса.

В Ковылкинском районе открыты новые детские сады

11 сентября в Ковылкинском районе Мордовии было открыто сразу два новых детских сада. Дошкольные учреждения начали работать в самом райцентре и селе Кочелаево. В торжественных мероприятиях принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

Ковылкинский детсад «Улыбка» был построен в рамках региональной программы развития образования. Он находится в районе комплексной жилой постройки, в окружении домов, предназначенных для молодых семей и переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда. Особенностью объекта стало наличие бассейна, автономной автоматизированной блочно-модульной котельной и платформ для маломобильных групп населения. В детском саду открыто две ясельные и 11 дошкольных групп, где могут заниматься 250 малышей.

А вот кочелаевский «Кораблик» рассчитан на 75 человек. Пока в нем, правда, только 57 воспитанников. Объясняется это тем, что объект сметной стоимостью около 59 миллионов рублей сделан «с запасом» - в округе предполагается построить множество жилых домов. Здесь, к слову, уже функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом, возведенный в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Теперь на очереди Дом культуры. Стоит добавить, что детский сад был построен в рекордно короткие сроки - всего за 7 месяцев.

Несмотря на это, к качеству работ претензий нет.

«За последние четыре года в регионе сдано в эксплуатацию 47 детских учреждений на 10 тысяч мест, - отметил Глава республики. - Только в Ковылкинском районе появилось четыре новых детсада - сейчас их насчитывается 17. Мы и дальше будем строить детские сады, развивать и благоустраивать села и районные центры. В ближайших планах - реконструкция Дома культуры в Ковылкине, строительство нескольких дорог и моста через железнодорожные пути, ремонт водопроводных сетей».

Владимир Волков также подчеркнул, что на территории района уже введены в строй высокотехнологичные предприятия сельского хозяйства и промышленности. Среди них два свиноводческих комплекса-«стотысячника», племенной центр и молочная ферма в селе Рыбкино. Помимо того, действует маслосыродельный завод, вдвое увеличена мощность комбикормового завода.

«В первом полугодии 2016-го в развитие района инвестировано почти полмиллиарда рублей, из которых 340 миллионов составляют внебюджетные средства. Темпы роста - практически 200%, - сообщил региональный руководитель. - Капитально отремонтированы школы, построено 50 тысяч квадратных метров жилья и 18 км автодорог. Начато возведение Ледового дворца. В самом городе построено 7,5 км водопроводных сетей. Межрайонная больница оснащена самым современным медицинским оборудованием, недавно проведен ремонт нескольких ее корпусов. Открыт перинатальный центр. Отремонтировано 4 амбулатории и 39 ФАПов. Усилена бригада скорой помощи».