Поддержка семей с детьми

Говорят, если из дома ушли покой, тишина, порядок и деньги, но появилось счастье, значит, в этом доме появился маленький человечек. В нашей республике уже несколько лет подряд наблюдается настоящий бэби-бум, подкрепленный различными государственными программами поддержки молодых, многодетных семей. Но главное для любой семьи - отдельное жилье. В Мордовии уже не первый год действует программа погашения ипотечного жилищного кредита в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей. Подробнее о ней корр. «ВС» рассказала начальник отдела доплат, надбавок и компенсаций Минсоцзащиты РМ Екатерина Горбунова.

Кто претендуетна выплату?

- Действительно, в Республике Мордовия установлена социальная выплата гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей.

Социальные выплаты предоставляются через государственные казенные учреждения по социальной защите населения республики работникам бюджетной сферы, многодетным семьям, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также работникам организаций, которые зарегистрированы и (или) состоят на учете в налоговых органах республики. Например, если организация зарегистрирована в Москве, но имеет особое подразделение здесь, то оно также является налогоплательщиком Республики Мордовия. Из этого списка выпадают только те граждане, которые работают в Москве или других регионах страны. Кроме того, все претенденты должны постоянно проживать на территории Республики Мордовия. Обязательным условием для получения социальной выплаты для всех категорий является нуждаемость. Все эти семьи должны состоять в администрации органа местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий) на дату заключения договора о приобретении жилья или дату обращения за социальной выплатой.

Рожай больше - плати меньше

- Существует два варианта, при которых граждане могут претендовать на получение социальных выплат. Первый направлен на стимулирование рождаемости. Например, семья взяла ипотечный кредит, и впоследствии у нее рождаются дети. В этом случае социальные выплаты после заключения договора о предоставлении кредита на строительство или приобретение жилья предоставляются заемщикам на следующих условиях:

- при рождении / усыновлении в семье, не имеющей детей, первого ребенка общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 10%;

- при рождении / усыновлении второго ребенка общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 10%;

- при рождении / усыновлении третьего ребенка общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 30%;

- при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей общая сумма остатка кредита (займа) погашается полностью.

Стоит отметить, что в расчет социальных выплат принимаются дети в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения и не состоящие в зарегистрированном браке.

Помощь для малоимущих

- Другое дело - если в семье уже были дети на момент получения кредита, - продолжает Екатерина Горбунова. - Такая семья тоже может получить социальную выплату, но для этого необходимо соблюсти еще несколько условий. Во-первых, в семье должно быть как минимум двое несовершеннолетних детей, а во-вторых, семья должна являться малоимущей.

Тогда после заключения договора о предоставлении кредита (займа) на строительство или приобретение жилья им предоставляется социальная выплата на следующих условиях:

- при наличии двух детей общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 10%;

- при наличии трех детей общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 20%;

- при наличии четырех детей общая сумма остатка кредита (займа) погашается на 20%;

- при наличии пятерых детей общая сумма остатка кредита (займа) погашается полностью.

Напомним, малоимущей считается семья, которая по не зависящим от нее причинам на дату обращения имеет среднедушевой доход за шесть последних календарных месяцев, предшествующих дате обращения, ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия в среднем на душу населения. Величина прожиточного минимума в Республике Мордовия в среднем на душу населения за II квартал 2016 г. - 7985 рублей.

- Давайте рассмотрим такой пример. В семье двое детей, они берут ипотеку. На какие выплаты семья может претендовать?

- Если это малоимущая семья, воспитывающая двух несовершеннолетних детей, они могут получить социальную выплату в размере 10% от остатка кредита. Если в семье впоследствии рождается третий ребенок, то они получают право на социальную выплату в размере 30% от общей суммы остатка кредита.

При этом хочу подчеркнуть, что семья должна состоять в соответствующей администрации органа местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в улучшении жилищных условий).

Важно знать!

- Влияет ли на получение социальной выплаты, если часть кредита покрывается материнским капиталом?

- Одно с другим не связано. Наша социальная выплата идет как дополнение к материнскому капиталу. Даже если семья ранее использовала материнский капитал, это не является основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты.

- Есть такой пункт в программе: на долю остатка кредита, направленного на приобретение или строительство жилья сверх нормы предоставления общей площади жилого помещения на семью, социальная выплата не предоставляется. Поясните его, пожалуйста.

- Допустим, у нас четвертый ребенок родился после заключения договора. Размер социальной выплаты для многодетных семей определяется исходя из социальной нормы - 18 кв м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. Семья из четырех детей и двух взрослых (это шесть человек) по социальной норме должна приобретать жилье 108 кв. м. Если взята квартира площадью 120 кв. м, то полное погашение ипотечного займа будет касаться только 108 кв. м. Поэтому семья, приобретая квартиру и рассчитывая на полное погашение, должна учитывать эту социальную норму, чтобы потом не возникло недоразумений.

- Бывает так, что семья воспользовалась социальной выплатой и полностью погасила ипотечный кредит. Но вот у них рождается пятый ребенок, и они опять признаны нуждающимися в жилых помещениях…

- К сожалению, воспользоваться программой во второй раз они не смогут, если только не родят шестого ребенка. Тогда программой можно воспользоваться еще раз.

- Влияет ли задолженность по ипотеке на получение социальной выплаты?

- Да, если у человека (семьи) долг по кредиту, мы отказываем в предоставлении социальной выплаты. Когда семья погасит задолженность и представит справку о том, что просроченной задолженности за ней не числится, тогда и будет претендовать на получение социальной выплаты.

- Сколько человек в этом году уже получили социальные выплаты?

- В республике с начала года в государственных казенных учреждениях по социальной защите населения социальная выплата на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей уже назначена 47 семьям, в том числе 4 семьям произведено полное погашение ипотечного займа.

- Какие документы необходимо представить претенденту в государственное казенное учреждение по социальной защите населения республики по месту жительства для предоставления социальной выплаты?

- Всю информацию о документах можно получить в государственных казенных учреждениях по социальной защите населения республики либо на официальном портале органов государственной власти www.e-mordovia.ru на сайте Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия в разделе «Информация по обращениям» - «Часто задаваемые вопросы». Список необходимых документов следующий:

- заявление о предоставлении социальной выплаты;

- копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя и подтверждающих правовые основания отнесения граждан к членам его семьи (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака);

- справки о величине доходов каждого члена семьи с места работы за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальной выплаты на имеющихся детей;

- справка кредитной организации (юридического лица) об отсутствии задолженности по кредитному обязательству на дату обращения и на момент перечисления социальной выплаты;

- справка кредитной организации (юридического лица) об остатке задолженности по кредиту (займу) на дату обращения;

- копия договора с кредитной организацией с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредитной организации в установленном порядке, на который должна быть перечислена социальная выплата, либо справка кредитной организации с указанием счета;

- копии трудовых книжек заемщиков либо справка с места работы или учебы либо копии срочных трудовых договоров на всех совершеннолетних членов семьи заявителя;

- копия кредитного договора (договора займа), заверенная кредитной организацией (юридическим лицом), выдавшей кредит (заем);

- копия договора, на основании которого приобретается или строится жилье.