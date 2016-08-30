Сергей Светлаков: «Наш фильм должен взбодрить и раздразнить российских мужчин»

Надо ли представлять Сергея Светлакова? Его и так знают все... Он блистал в «Уральских пельменях» и шоу «Прожекторперисхилтон». Он пишет сценарии к фильмам - и становится продюсером этих фильмов, и сам снимается в них. А еще - «жюрит» начинающих танцоров и юмористов в двух телешоу. Его охотно снимают в рекламе - человеку с лицом и известностью Светлакова люди обычно доверяют…

А что думает о себе он сам, кем он себя представляет? С этим вопросом мы и обратились к Сергею.

- Сергей, как вас представить нашим читателям - кто вы: актер, шоумен, сценарист, продюсер? Кем вы в большей степени себя считаете?

- Не знаю… Это точно не мне решать - все, что будет написано, скорее всего, меня не устроит. (Смеется.) Если сначала напишете «актер» - я буду не очень доволен, потому что не считаю себя актером. Шоумен - слово какое-то непонятное и даже противное… Телеведущий? Но я сейчас в двух телепрограммах сижу в жюри и не являюсь телеведущим. Хотя - да, был им и даже «ТЭФИ» за эту деятельность получал. Продюсер? Может быть… Но если написать только телепродюсер и не писать ничего остального - то это тоже не будет соответствовать действительности, так как эту профессию я всегда сочетаю с другими. Поэтому пишите просто: «Сергей Светлаков - человек с Урала!».

- У вас на сайте - шикарный девиз: «С нами Урал и здравый смысл». Действительно корни помогают сохранять себя в мегаполисе - да еще при вашем темпе жизни?

- Если скажу, что каждый год езжу на Урал, чтобы ходить по местам, описанным Бажовым, - совру. Но я точно каждый год бываю в Екатеринбурге. Там моя родня, там дом, в котором прошло наше с братом детство. И в этом городе чаще всего я бываю из-за людей. Если бы люди, которые мне дороги, жили в другом месте - я там тоже был бы счастлив. Да, у меня есть влюбленность во двор, в котором мы с братом гоняли мяч. Мы можем в два часа ночи взять такси, приехать туда, чтобы постоять под форточками нашего дома, поискать нашу любимую скамейку - которую, оказывается, снесли - посокрушаться, что и корта во дворе больше нет, еще что-то пообсуждать… Мы даже несколько раз заходили в нашу квартиру - там живут другие люди, и они нас пускали, они знают, что когда-то мы там жили. Но у меня нет такого: «Как я люблю пройти по улице Ленина, свернуть на Вайнера и там вот в тени посидеть…». Нет придыхания по поводу самого города - которое есть, например, у жителей Санкт-Петербурга. Я не считаю, что наш город - самый красивый на земле. Но я люблю его за людей, которые там живут. Они очень добрые, душевные, открытые, темпераментные и необыкновенно талантливые. Не знаю, почему они такие талантливые - возможно, там когда-то жили особые народности, а возможно, так влияют наши Уральские горы. Но «аномалия» в виде большого таланта там явно присутствует.

- На экраны выходит ваша новая работа - фильм «Жених», который сначала назывался «Майские». Не боялись рисковать со сменой названия перед выходом картины? К старому названию как-то все успели привыкнуть, так и говорили: «Светлаков снимает «Майские»…

- Как продюсеры, которые отвечают и за финансовый успех фильма, мы были расстроены сменой названия. А как творцы - авторы сценария, режиссеры, актеры - мы были счастливы. Мы посмотрели кино, и оно нам понравилось, и всем первым зрителям понравилось - а это были продюсеры телеканала ТНТ, мы заранее заручились поддержкой этого канала, и он нам очень помог. Эти люди были нашими вдохновителями и цензорами одновременно. И вот мы вместе смотрим кино - и понимаем, что оно получилось, но концовка может и должна быть лучше… И мы ее придумали - новую, с другими актерами: в картине появились Ян Цапник, Роман Мадянов. То есть как продюсеры мы готовы были выпустить это кино и понимали, что оно является хорошим продуктом, который гарантированно найдет своего большого зрителя, и все будут счастливы… Но с точки зрения творцов мы знали: если немного доснимем, поменяем название - это будет уже совсем другой уровень… И вот мы боролись, голосовали, то ссорились, то мирились, то к одному решению приходили, то к другому - и все это в течение нескольких недель. И в итоге пришли к правильному решению в плане качества кино: то, что мы досняли, встало в нашу картину как последний паззл. Без него она не была бы цельной - теперь это все понимают.

- А как появилось название «Жених»?

- Его придумал Саша Дулерайн, продюсер с канала ТНТ. И на мой взгляд, оно очень удачное - хотя мы боялись, что не придумаем ничего подходящего. Название «Жених» отображает и содержание картины, и ее комедийность - оно простое, но в нем есть всё. Когда слышишь слово «жених» - понимаешь, что это что-то такое наше, родное… А я придумал слоган: «У моей жены есть жених». И мы с Сашей ударили по рукам - и все срослось.

- А вы можете сказать о себе, что у вас есть «чутье» на «народные» темы? «Выпускной», «Горько!», теперь вот «Жених» - то есть это темы, сюжеты, которые как будто уже витали в воздухе, а вы их подхватили и реализовали…

- Я думаю, что это работа «коллективного разума», я не брал бы все это только на себя. Что касается материала фильма «Горько!», то он уже существовал, многие его читали, но никто в него не верил. А я поверил сразу же - увидел все это как наяву и сказал, что буду участвовать в этом проекте. Что касается «Выпускного» и «Жениха» - это действительно «попадание без опоздания» - это фильмы про «здесь» и про «сейчас». И по юмору, и по шуткам, и по всей драматургии фильма это продукт сегодняшнего времени. Но, конечно же, я боюсь этапа, когда перестану все это чувствовать. А однажды это происходит у всех - у авторов, у режиссеров, у продюсеров. Наши прославленные и гениальные режиссеры снимают три шедевра, а начиная с четвертого - шесть фильмов, которые абсолютно «мимо» - и по драматургии, и по юмору, и по времени, и по людям… То есть как юмористы, которые еще в программе «Вокруг смеха» выступали. А теперь они выходят к сегодняшнему зрителю, а в зале - тишина! То есть все люди куда-то шли, шли все это время - а они стояли на месте. Бывает даже, что ноги-то твои за всеми бредут, а голова где-то далеко-далеко позади осталась… Главное, чтобы в этот момент ты сам понял, что произошло. Иначе будешь и дальше ерундой заниматься…

- И что в этом случае делать?

- Сначала нужно выстрелить себе в ногу, чтобы далеко не убежал. А потом просто добить. То есть сделать все возможное, чтобы остановиться - и не стать посмешищем и человеком, которого все, кому не лень, обсуждают на кухне: «А, этот уже не тот!». То есть хочется если и уходить из этой профессии, то на пике, на каком-то возвышенном этапе.

- После «Жениха», думаю, женщины будут вам благодарны за ненавязчивый намек российским мужчинам: если они не будут ценить своих невест - их разберут иностранцы… На Дальнем Востоке же китайцы разбирают наших девушек в жены, в центральной части России «охотятся» европейцы…

- Да, наш фильм должен взбодрить и раздразнить российских мужчин. У них должна появиться такая мысль: «Если мы себя сейчас в руки не возьмем - увезут всех девчонок!». Есть такой посыл в картине, да…

- В ваших картинах много любви… И подвиги, и глупости - все они совершаются ради любви…

- В новом фильме мы сделали особый крен в эту тему. Это самое доброе кино из тех, которые уже сняты. Получилось, на мой взгляд, очень смешное и доброе кино - оно с добром к людям. В «Горько!» много сарказма, там как бы взгляд на наше общество через кривое зеркало. В «Женихе» такого нет. Здесь даже недостатки, которые мы показываем, являются частью нас самих. И во всем видны свет и позитив.

- Когда вы были ведущим шоу «Прожекторперисхилтон», часто было видно: реплика какая-то прозвучала, а у вас по глазам уже видно, что у вас есть чем ответить на нее… Как вам живется с таким реактивным мозгом? В быту это плюс или минус?

- Мне нравится это качество, я даже считаю это своим личным достоинством… Но в этом есть и негатив - от этой вечной скорости в голове, от обилия информации и всего остального жизнь не становится легче. Тяжело с этим жить, спать… Порой и счастливым с этим быть тяжело - слишком много всего должно сойтись в одной точке: люди, время, скорость… Но в целом все равно в этом больше плюсов - мыслить на опережение.

- Каких проектов с вашим участием ждать?

- Осенью начну собирать урожай… В телеке традиционно буду принимать участие в «Комеди баттл» и третьем сезоне шоу «Танцы» - там будет много прикольных людей и меня, пытающегося шутить. Под самый Новый год в кинотеатрах выйдет пятая часть фильма «Ёлки» - все новеллы я пока не видел, но наша с Ваней Ургантом уже снята, думаю, что история получится веселой и семейной. Но самое главное событие - это, конечно, премьера фильма «Жених», над которым мы работали больше полутора лет. И как зритель его воспримет, что люди будут говорить друг другу, выходя из кинотеатра, - мне очень интересно. Я уверен, что это - предмет моей гордости. Но насколько это широко и глубоко - пока не понимаю. Надеюсь, зрители помогут мне это понять…