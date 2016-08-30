МЫ ВЫБИРАЕМ: процветание нашей родной республики! благополучие каждого человека!

В минувший четверг Глава Мордовии дал развернутое интервью «ВС», в котором рассказал об особенностях предстоящих выборов, сложившейся в республике социально-экономической ситуации и реализуемых на территории региона программах развития. Поблагодарив за поздравления с прошедшим днем рождения, Владимир Волков сразу же постарался перевести разговор в деловое русло, чем и определил характер первого вопроса:

- Владимир Дмитриевич, почему, на Ваш взгляд, именно сейчас избирателям так важно проявить политическую мудрость и единство взглядов?

- Президент России Владимир Путин, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, несомненно, прекрасно понимают, что для решения стоящих перед страной задач необходимо не просто обеспечить порядок и согласие в обществе, но и иметь надежную политическую опору. А такую поддержку могут гарантировать, в первую очередь, партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт - то есть силы, у истоков создания которых стоял сам Владимир Путин. Соответственно, чем больше их сторонников одержит победу на выборах, тем сильнее будет их влияние на происходящие социально-экономические процессы.

Сказанное в полной мере относится и к нашей республике. Более того, именно консолидированное голосование позволило в Мордовии сформировать систему конструктивного взаимодействия всех ветвей и органов власти, институтов гражданского общества, заручиться поддержкой федерального центра.

Молодежь, конечно же, не знает, но люди старшего поколения наверняка помнят те времена, первую половину 90-х годов, когда Мордовия из-за политических дрязг фактически оказалась в положении изгоя, не имея возможности выполнять даже первоочередные обязательства. Главным итогом того противостояния явилось стремительное обнищание населения, падение объемов валового регионального продукта на 67 с лишним процентов. Нам понадобилось почти 15 лет, чтобы восстановить утраченное, достигнуть показателей хотя бы 1990 года. Тогда как в Татарстане, например, где конфронтации не было и в помине, ВРП сократился лишь на 32-33 процента, что удалось компенсировать в течение пяти лет.

Cледует отметить, что определяющую роль в процессе возрождения республики сыграли итоги нашего голосования. Сначала это позволило разработать и принять программу социально-экономического развития республики. Затем - приступить к активному дорожному строительству. Да и празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, чемпионат мира по футболу 2018 года с их огромными капиталовложениями на реконструкцию и новое строительство объектов социальной сферы, развитие инфраструктуры мы получили во многом благодаря разумному и мудрому выбору. Первостепенная задача сегодняшнего дня - сохранить набранные темпы, закрепить достигнутые результаты.

- Финансово-экономическая ситуация в стране продолжает оставаться довольно напряженной. Как в этом контексте чувствует себя наш регион?

- Разумеется, трудности, с которыми столкнулась Россия, да и вся мировая экономическая система, оказывают влияние на Мордовию. В то же время большинство наших предприятий весьма успешно справляются с ними. По итогам восьми месяцев 2016 г. объемы промышленного производства выросли почти на 10 процентов, инвестиции в основной капитал - на 14%. Согласитесь, в условиях кризиса это настоящий прорыв!

Некоторые заводы демонстрируют еще более впечатляющую динамику. Так, на «Рузхиммаше» наблюдается 2,5-кратный рост производства. И все благодаря тому, что предприятие сумело при существенной, отмечу, федеральной и республиканской поддержке переориентироваться на новые рынки сбыта. Практически исполнен крупный контракт с Кубой (последняя партия вагонов должна поступить на остров в конце сентября), ведутся переговоры с Ираном, Казахстаном, странами Ближнего Востока.

С приходом новых инвесторов заметно лучше пошли дела у «Биохимика» и «Сарансккабеля», с полной нагрузкой работает «Цветлит». Причем, если обратили внимание, я говорю исключительно о проблемных некогда предприятиях, которые подолгу простаивали или были вынуждены существенно сократить объемы отгрузки продукции. Многие другие даже в крайне непростой во всей отношениях 2015 год смогли завершить «с плюсом».

- Небольшая ремарка, Владимир Дмитриевич, если позволите. Со стороны особенно отчетливо было заметно, что Вы бьетесь - иного слова подобрать нельзя - едва ли не за каждое производство. Вы провели десятки встреч и переговоров здесь и в Москве, разговаривали с собственниками предприятий, руководителями федеральных ведомств. Помнится, когда у упомянутого выше «Биохимика» возникли проблемы с сертификацией, дошли даже до премьер-министра страны. С нынешними хозяевами «Мордовцемента» - холдингом «Евроцемент Груп» Филарета Гальчева - тоже находитесь в постоянном контакте. Продолжать можно еще долго…

- Будем реалистами, это не моя личная заслуга, а плоды труда всей команды - Председателя Правительства РМ, членов кабинета министров, депутатского корпуса, наших представителей в Федеральном собрании Российской Федерации.

Вместе с тем вопросов, над которыми всем ветвям власти предстоит работать совместно, ещё очень много. По тому же «Мордовцементу». Сейчас в объединении поменялось руководство. Пришел новый директор, имеющий огромный опыт работы на аналогичных предприятиях Европы. Его задача-минимум на этот год - не допустить снижения объемов производства и стабилизировать обстановку. С тем чтобы уже в 2017 году войти в фазу устойчивого развития.

- Успехи аграрного комплекса давно стали своеобразной визитной карточкой республики. Перенимать опыт к нам приезжают со всей России. Однако и новые планы откровенно поражают своими масштабами. Надо думать, в таких условиях федеральная поддержка тоже будет далеко не лишней.

- Действительно, сельское хозяйство сейчас демонстрирует устойчивый 7-процентный прирост. Для отрасли это очень приличный показатель. За три года производство мяса на душу населения выросло вдвое, а за 4 года - в 2,35 раза. В январе-августе 2016-го темпы сохранились. Динамичному развитию АПК в немалой степени способствовали новые проекты агрофирм «Юбилейная», «Октябрьская» и «Мордовского бекона». Огромный птицекомплекс введен в строй в Чамзинском районе. Помимо того, сдано в эксплуатацию несколько свинокомплексов на 100 тысяч голов скота каждый.

Сегодня мы уже не думаем над тем, как прокормить себя. По объемам производства мяса, молока и яиц на одного человека Мордовия неизменно входит в первую тройку среди всех российских регионов. В республике самая низкая стоимость потребительской корзины. В текущем году аграрии планируют реализовать продукции на 65 миллиардов рублей. Притом свыше 60 процентов отгрузок приходится на другие регионы России и зарубежные государства.

- Получается, в отношении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности западные санкции оказались совершенно бессильны?

- Я бы выразился чуть иначе: действие возымела не столько слишком нервная реакция правительств ряда стран, сколько взвешенные и продуманные ответные шаги со стороны России. Поясню, самым негативным результатом принятых санкций для АПК стало сокращение объемов финансирования по линии «Россельхозбанка» - из-за того что он был лишен доступа к иностранному капиталу. Но взамен предприятия смогли существенно расширить географию поставок, в том числе и по программе импортозамещения. Иными словами, выход на новые рынки практически полностью компенсировал отрицательные последствия западных мер воздействия.

Скажу больше, нельзя исключать, что скоро нашим предприятиям станет тесно даже в масштабах всей России. Именно поэтому уже сейчас стоит задуматься об увеличении объемов внешнего экспорта. Сначала - в Казахстан, Китай и на Ближний Восток. А когда санкции снимут - что само по себе является лишь делом времени - в страны Европейского Союза.

- В строительной отрасли сегодня тоже наблюдаются позитивные перемены. Связано ли это оживление с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года?

- Это только один из факторов, хотя и немаловажный. Ведь объемы капиталовложений оцениваются в миллиарды рублей. Строится стадион «Мордовия-Арена», ведется реконструкция аэропортового комплекса Саранска, идет модернизация дорожной, транспортной, гостиничной, коммунальной инфраструктуры.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов и другие меры, направленные на развитие отрасли. Речь идет, к примеру, о беспрецедентной программе льготной ипотеки - всего под 5% годовых. Мы разом сняли все ограничения, связанные с доступностью кредитов. Ныне приобрести жилье может любой желающий, вне зависимости от возраста, семейного положения, материальной и жилищной обеспеченности.

Не скрою, тем самым мы стараемся решить сразу несколько принципиальных задач. Во-первых, хотим поддержать граждан, которые стремятся улучшить условия проживания, но опасаются попасть в долговую яму. Во-вторых, надеемся придать дополнительный импульс развитию не только домостроительных организаций, но и всех предприятий стройиндустрии - цементным и кирпичным производствам, заводам строительных материалов, изделий и конструкций. Наконец, в-третьих, рассчитываем стабилизировать рынок жилья, обезопасить его от неоправданных ценовых скачков.

Предварительные результаты, надо признать, обнадеживают. Строительство на 70 процентов обеспечивается местными материалами. За год предполагается сдать в эксплуатацию не менее 300-330 тысяч квадратных метров жилья.

Другое дело, пока нельзя сказать определенно, будет ли действовать программа к 2017 году. Все-таки она подразумевает колоссальную нагрузку на бюджет. А желания, как известно, надо соотносить с возможностями.

- Нельзя обойти стороной в данной связи и программы ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

- Совершенно точное замечание. Тем более что к их реализации, пусть даже и не в таких масштабах, мы приступили несколько раньше других регионов - еще в процессе подготовки к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. Когда же последовали памятные «майские» указы Президента РФ, было принято решение об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, накопленный опыт пришелся как нельзя кстати.

На сегодняшний день условия проживания уже улучшили более 5 тысяч молодых семей, из них 370 - в прошлом году. Заметно стабилизировалась ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. Новоселье справили более 600 молодых людей, а до 2020 года это сделают еще 2000 человек. Мордовия полностью выполнила программу улучшения жилищных условий для ветеранов войны. Новые квартиры или дома приобрели почти 6,5 тысячи граждан, причем более 70% - на первичном рынке. Лидирует республика и по реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. За истекшие четыре года на их реализацию получено около 3,5 миллиарда рублей. Как следствие - удалось снести сотни бараков, более 8 тысяч семей вселились в новые дома, значительно улучшился и внешний облик населенных пунктов. Вспомните хотя бы, что было раньше на месте жилого комплекса «Юбилейный», так называемого ипотечного квартала на Юго-Западе, жилгородка в центре города… И тогда сразу поймете, почему Мордовия находится на лидирующих позициях в стране по темпам реализации президентских инициатив.

Особо отмечу, что сейчас на федеральном уровне рассматривается вопрос о продлении программы переселения из ветхого и аварийного жилья на период до 2020 года. С таким предложением выступил председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

- Как будет происходить развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Саранска в свете подготовки к футбольному первенству планеты? На что именно мы можем рассчитывать?

- В данной сфере положительное наследие чемпионата прослеживается, пожалуй, наиболее отчетливо. Уже сегодня мы знаем главное - в каком направлении следует двигаться. Частью этой работы является многоуровневая транспортная развязка на улице Севастопольской, которую мы на прошлой неделе торжественно открыли, дороги Химмаш - Юго-Запад и Светотехстрой - Юго-Запад (движение по которой, к слову, начнется со дня на день). После ввода в строй магистрали Светотехстрой - Химмаш - а такие планы тоже имеются - мы полностью замкнем так называемое внутреннее кольцо Саранска, разгрузив тем самым центральную часть города.

Еще раньше (к 2018 году) предполагается завершить возведение внешнего кольца, по которому пойдут транзитные потоки. Большегрузные фуры в массе своей не будут даже заезжать в город. То же самое можно сказать об автомобилях болельщиков, приезжающих в Саранск на несколько часов, дабы посмотреть матч и тут же двинуться в обратный путь. По задумке их машины останутся на перехватывающих парковках. Люди же доберутся до стадиона и обратно на специальных автобусах.

- В какой стадии находятся эти работы?

- В настоящее время идет строительство развязки в Ялге. Для завершения проекта требуется еще около 2,8 миллиарда рублей. Соответствующий наказ уже получил кандидат в депутаты Государственной думы Виталий Ефимов.

- Вы неоднократно подчеркивали, что приоритетом государственной политики Мордовии является повышение качества жизни людей, увеличение денежных доходов граждан. Есть ли у республики потенциал для решения поставленной задачи?

- Именно его созданием и укреплением мы занимаемся на протяжении многих лет. Ведь очевидно, что если предприятия простаивают или работают крайне неэффективно, ни о каком росте благосостояния населения не может быть и речи. В 1990-е годы надо было сохранить производства и рабочие места. Потом начался период развития, восстановления объемов. Затем - модернизации производственных мощностей, внедрения инноваций и неуклонного повышения производительности труда.

Сегодня уже 96 процентов продукции изготовляется на вновь построенных ими модернизированных предприятиях, практически каждый третий продукт считается инновационным.

Соответственно, растет и зарплата. Если четыре года назад ее средний размер был на 40 процентов ниже, чем в целом по стране, то сегодня отставание сокращено уже до 25%. А в ближайшие 2-3 года разница составит не более 15 процентов. По темпам роста заработной платы Мордовия уверенно входит в первую тройку российских регионов. В 2011 году она не превышала 13 тысяч рублей, а ныне уже перевалила за 24 тысячи. И произошло это, заметьте, далеко не в самых благоприятных экономических условиях.

- Как Вы оцениваете работу депутатов Госдумы от Мордовии? Что можете сказать о кандидатах, выдвинутых «Единой Россией» по нашей региональной группе?

- Совместными усилиями парламентариев, представляющих нашу республику в нижней палате российского парламента, только за последние пять лет в экономику региона было привлечено дополнительно свыше 39 миллиардов рублей. Из них около 20 миллиардов, направленных главным образом на дорожное строительство, можно записать в актив Виталия Ефимова - нашего кандидата по одномандатному избирательному округу № 23. Человек он очень ответственный и порядочный, с опытом работы на посту министра транспорта РФ. Как председатель Союза транспортников России стоял у истоков создания ОНФ, ведет активную общественную работу.

Региональный список № 16, объединяющий кандидатов-«единороссов» от Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Нижегородской области, возглавляет Вячеслав Никонов. Он, как принято говорить, персона медийная - известный политолог, доктор исторических наук, председатель думского комитета по образованию, декан факультета государственного управления Московского госуниверситета.

Сразу за ним следует один из победителей республиканского предварительного голосования Василий Пискарев. В недавнем прошлом - первый заместитель председателя Следственного комитета РФ, курировавший вопросы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Выдвижение его в Госдуму продиктовано, скорее всего, чисто прагматическими соображениями. Необходимо, чтобы там работал профессионал, способный усилить антикоррупционное направление, сделать законодательные акты еще более действенными и результативными.

Шестой номер в списке - директор компании «Фос-Агро Волга», депутат Госсобрания РМ всех пяти созывов Александр Воробьев - в особом представлении едва ли нуждается. Мордовские аграрии прекрасно знают его по работе в Фонде «Развитие села». При нем сельхозпредприятия активно оснащались самой передовой техников, семенным материалом, минеральными удобрениями. Не скрою, я сам просил Александра Васильевича баллотироваться в депутаты Государственной думы. Его хорошо знают в Минсельхозе страны, других ведомствах и организациях, что может сослужить неплохую службу дальнейшему развитию аграрной отрасли республики.

Сергей Чиндяскин находится на восьмой строчке регионального списка. Он имеет опыт работы в Госдуме, неплохо зарекомендовал себя в первую очередь как законодатель. Надеемся, его дальнейшая деятельность будет не менее плодотворной.

Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к нашим избирателям с просьбой поддержать кандидатов, представляющих политическую партию «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. Ведь результаты предстоящих выборов во многом определят завтрашний день республики, повлияют на разработку и реализацию целого ряда программ ее социально-экономического развития. В Государственную думу, Госсобрание, городские, районные и сельские советы должны пройти люди, способные отстаивать интересы Мордовии и всех ее жителей.

При поддержке федерального центра нам уже удалось реализовать множество важнейших проектов, что сопровождалось серьезными финансовыми вливаниями на строительство, подготовку и реконструкцию инфраструктурных объектов. Развитие различных сфер экономики - это прямой результат прошедших выборов.

Рост инвестиций в основной капитал, новые дороги и транспортные развязки, театры, дома культуры, больницы и спортсооружения, благоустройство населенных пунктов, политическая и социальная стабильность - это тоже прямое следствие нашего консолидированного голосования.

Доверие Президента России Владимира Путина, Председателя Правительства Дмитрия Медведева, руководителей крупнейших компаний - это заслуга наших избирателей!

Мы вместе переживали непростые времена, вместе радовались успехам нашего родного края, вместе завоевали доверие руководства страны, восстановили и укрепили экономику региона, его социальную сферу. При непосредственной поддержке Президента, премьер-министра страны и всего депутатского корпуса реализовали множество важнейших проектов.

На поддержку и понимание жителей республики, ее избирателей рассчитывает и Президент РФ Владимир Путин. На встрече с активом «Единой России» он подчеркнул, что свой выбор давно сделал. Владимир Владимирович всегда был и остается вместе с партией, которую создавал, вместе с которой решал важнейшие вопросы развития страны. «Нам надо продолжить поступательное движение вперед!» - сказал он в ходе нашей телефонной беседы.

Так давайте и дальше совместно трудиться, сохраняя высокие темпы развития и деловой ритм - все то, что достигнуто нашими общими усилиями. Только так можно обеспечить достойную и благополучную жизнь страны и каждого гражданина, единство России, ее прошлого, настоящего и будущего! Потому я прошу всех избирателей прийти 18 сентября на избирательные участки и проголосовать за «Единую Россию», процветание нашей родной республики, благополучие каждого человека!

Андрей КРИВОВ

