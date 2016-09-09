Экзамен на права стал сложнее

С 1 сентября кандидатам в водители нужно сдавать экзамены по новым требованиям и новым билетам. Проверка знаний и умений усложнилась, но процедура стала прозрачнее. В силу вступил новый регламент по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. По замыслу ГИБДД, он должен повысить уровень подготовки начинающих водителей.

По новому регламенту сдавать на права можно в любом экзаменационном отделении вне зависимости от места жительства. Но при этом изменился порядок приема теоретического экзамена, а в практику добавились новые упражнения, которые необходимо выполнить на площадке. Кроме того, теперь ошибки при экзаменационной езде по городу будут оцениваться строже.

«Время проведения теоретической части экзамена не превышает 30 минут, - объясняет и.о. начальника республиканской Госавтоинспекции Николай Живайкин. - Билеты состоят из четырех блоков в каждом из них по 5 вопросов из разных тем. В случае одной ошибки кандидату будет предложено пять дополнительных вопросов. Ответить на них нужно за 5 минут. В случае двух ошибок в разных тематических блоках кандидату придется отвечать на 10 вопросов, по 5 из каждого тематического блока. На это отводится десять минут».

Если кандидат два раза ошибется в одном блоке, теория считается не сданной. Провалом экзамена также считаются неверные ответы на три основных вопроса. Всего заготовлено 800 вопросов, 40 вариантов билетов.

Билеты для теоретического экзамена скорректируют с учетом всех последних изменений в правилах дорожного движения, за исключением вопросов об «опасном вождении». Возможно, вопросы об «опасном вождении» появятся на экзамене после того, как законодатель определится с наказанием для агрессивных водителей. Важнее то, что теперь актуальный комплект билетов будет размещен на сайте ГИБДД. Раньше, скачивая их со сторонних ресурсов, курсанты автошкол могли только надеяться, что эти вопросы совпадут с теми, что ждут их на экзамене.

Теперь об изменениях в практике. Количество упражнений на площадке увеличилось - их стало пять вместо трех. Помимо эстакады, параллельной парковки, разворота на ограниченном пространстве, а также «заезда в бокс» задним ходом добавится еще одно задание - повороты на 90 градусов. А вот привычная «змейка» поменяется. Теперь это маневры на извилистой дороге.

«Коррективы в методике приема экзаменов обусловлены переменами в жизни россиян, работе автошкол и условиях вождения в стране за последние 15 лет - то есть с момента утверждения процедуры в 2001 году, - рассказал на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов. - Столь общественно важной государственной услуге давно требовался четкий регламент. Изначально предлагалось ограничить время на выполнение каждого упражнения, но в ходе проработки этого вопроса приняли решение не усложнять настолько прием экзаменов на площадке, а установить только общее время выполнения всего комплекса испытательных упражнений. Впрочем, одно упражнение все-таки сохранило временной интервал: скоростное маневрирование для мотоциклов. Усложнился и экзамен в городе. Теперь инспектору отведено на проверку кандидата 30 минут. Это довольно напряженно - полчаса катать по городу экзаменатора.

На сдачу каждого экзамена отводится не более часа. А на всю процедуру с момента подачи заявления до получения прав - не более 30 рабочих дней. Это связано с тем, что теоретический экзамен и площадка могут приниматься в разных местах.

Когда мы говорим об ограничении времени, мы устанавливаем его и для сотрудника ГАИ. Если он сделал так, что заявитель больше 15 минут простоял у него в очереди - он может быть соответствующим образом наказан. Если за отведенное время не выдал водительское удостоверение, не провел этап экзамена за отведенные 20 минут или полчаса - то же самое. Это значит, что выделенный на сдачу экзамена час «запускается» с учетом перерывов на переезд, ожидания своей очереди и так далее. Чтобы не возникало вопросов в действиях экзаменатора, процесс экзамена могут снимать на видео - это позволит избежать споров.

Главное, регламент подводит нас к новым возможностям. Если автошкола имеет автодром и соответствует определенным критериям, мы можем предусмотреть для них наше участие при приеме экзаменов. Фактически мы сами будем принимать у курсантов только «город», работу в реальных условиях дорожного движения».

То есть теперь будет предусмотрена возможность сдать теорию и автодром в автошколе. Однако при этом автошкола должна выполнить ряд условий - иметь автоматизированный автодром, аппаратно-программный комплекс для приема теоретического экзамена, а также гарантировать, что теоретический экзамен и экзамен на автоматизированном автодроме будут приниматься в соответствии с правилами проведения экзаменов. Только после этого кандидаты в водители, сдавшие в такой автошколе все экзамены, при обращении в ГИБДД будут сразу допускаться к экзамену в условиях дорожного движения.

Пока автошколам такое право не предоставлено, поскольку не зарегистрирован приказ МВД, который устанавливает порядок проверки автодромов. Но эти приказы готовы и ждут регистрации в Минюсте, поэтому скоро регламент заработает в полную силу.

Госавтоинспекция проводила опрос и выяснила, что из 7 тысяч автошкол, которые работают в стране, около трех тысяч уже готовы к тому, чтобы экзамены принимались на их базе. Но ГИБДД требует, чтобы у избранных автошкол процент сдачи теории был не ниже 80 процентов, а процент сдачи практического экзамена по навыкам управления - не ниже 70 процентов.

Регламентом также предусмотрена возможность обжалования результатов экзаменов. Для этого могут использоваться записи с камер, которыми оборудован экзаменационный автомобиль. Владимир Швецов предложил хранить эти записи до момента получения курсантом водительского удостоверения. При этом, по его словам, Госавтоинспекция обязана хранить эти записи. Но также их может хранить у себя и автошкола, которая предоставила автомобиль для экзамена. Идею тут же поддержали и представители автошкол, сообщив, что такие записи были бы интересны не только для обжалования решения инспектора, но и для проведения работы над ошибками.

Пересдавать экзамен можно сколько угодно, при этом первые три попытки не чаще чем раз в неделю. А потом вас допустят до экзаменов только через месяц. А через полгода безуспешных попыток сдавать все экзамены и вовсе придется заново, как в первый раз.

Еще необходимо отметить, что упрощается процедура подачи документов для прохождения экзаменов. Как обещают в ГИБДД, теперь можно через интернет подать заявление в электронном виде с простой цифровой подписью и, собственно говоря, не тратить время на очереди. Эксперты утверждают, что на прохождение процедуры должно уйти не больше 15 минут.

Среди значимых перемен - регламент позволяет также принимать экзамен на автомобилях с коробкой-автоматом. Правда, при этом кандидат получит в правах соответствующее ограничение - если попадется за рулем машины с механической коробкой, то это будет расценено как управление без прав.

Из нового регламента исключены и спорные моменты. Например, запрет на нахождение в машине инструктора. Теперь четко прописано, что при сдаче экзамена на дорогах общего пользования на правом переднем сиденье должен находиться собственник машины или его представитель (чаще всего в таких случаях речь идет именно про инструктора). А вот инспектор должен находиться на заднем сиденье так, чтобы видеть, на какие педали жмет будущий водитель и пассажир справа.

Изменилась система оценки нарушений и для экзамена в городе. За грубое нарушение присваивается пять баллов и сразу ставится оценка «не сдал» (если кандидат за все время экзаменационной езды по городу нахватает меньше пяти штрафных баллов - он считается прошедшим испытание). Грубыми считаются такие нарушения, как выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества в движении другим автомобилям или пешеходам, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, заезд за стоп-линию у светофора или у знака «Стоп».

Среднее нарушение оценивается в три балла. В их число входят такие недочеты, как непристегнутый ремень безопасности, невключённый поворотник, нарушение правил остановки или стоянки.

Легкими нарушениями, за которые присваивают один балл, считаются такие, как резкое и беспричинное торможение, слишком медленное движение без необходимости. Один балл начислят, если кандидат в водители не пользуется зеркалами обзора или заглохнет на дороге. Все это довольно строгие меры, но они по идее должны повысить качество подготовки в водители.

По мнению сотрудников Госавтоинспекции, этот документ позволит сократить время на прием экзаменов, сделать процедуру более комфортной для сдающего, а заодно повысить объективность оценки готовности водителя выехать на большую дорогу.