«Откровенно «нарываться» и устраивать провокации»

На минувшей неделе в самом центре Саранска - в жилом доме, окна которого выходят на Советскую площадь, - наряд полиции обнаружил вскрытый чердак. При осмотре помещения выяснилось, что чердак этот решили использовать для своих нужд представители проекта «Наблюдатель» (он подается как общественная инициатива по контролю за чистотой выборов). Наверное, наблюдать за ходом избирательной кампании лучше всего с чердака - в тесном кругу сторонников и с конспиративным антуражем. Вскоре здесь появился и координатор от проекта, некто Андрей Зайцев, персона по-своему весьма примечательная - на территории нашей республики он участвует в наборе волонтеров, готовых поработать наблюдателями на выборах. Заинтересовавшись этой историей, журналисты «ВС» решили посмотреть, что имеется сегодня в активе «наблюдателей» и чем успел отметиться Андрей Зайцев в современной политической действительности.

Как выяснилось, проект «Наблюдатель» по своей сути мало чем отличается от множества подобных инициатив по общественному контролю за чистотой выборов. Своих наблюдателей имеют практически все сколь-нибудь значимые партии в России, прямо заинтересованные в честной и конкурентной борьбе за голоса избирателей. Только вот далеко не все из них готовы тесно сотрудничать с «агентами влияния» - той же ассоциацией «Голос» или «Московской школой гражданского просвещения», которые у нас в стране внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. А иные наблюдатели сотрудничают и весьма плодотворно. Чтобы было понятно - «Московская школа гражданского просвещения», например, открыто финансировалась США, Германией, Швецией и другими западными демократиями. Среди целей этой организации было заявлено - «Воздействие на принятие государственными органами решений, направленных на изменение ими проводимой государственной политики». Получается, задача НКО - повлиять на руководство страны или какого-то региона, чтобы они изменили свою политику в интересах США и стран Евросоюза? Инструменты в таких случаях типичны - организованные общественные мероприятия, «разоблачительные» статьи, «взрывные» посты в соцсетях, видеоролики на YouTube и т.п.

В России, кстати, есть проект «Гражданский наблюдатель» - он общефедерального уровня и как раз и плодит региональных наблюдателей, вроде Зайцева. Для того чтобы стать их человеком, нужно заполнить анкету и при желании пройти обучение, которое проводится вместе с партнером - ассоциацией «Голос», которая также внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Чему обучат там активистов, наверное, нет нужды пояснять.

Но вернемся к наблюдателю Зайцеву. Наибольший резонанс, судя по публикациям СМИ, вызвала его деятельность на праймериз в Брянской области. Вот, например, что сообщило информационное агентство «Город_24» по этому поводу: «…конфликты на участках в Брянске устраивали не конкуренты по партии, а профессиональные «наблюдатели» - активисты проекта «Наблюдатель» во главе со своим идейным вдохновителем Андреем Зайцевым, который, как правило, обычно никуда не лез, а стоял в сторонке и снимал.

Как сообщил один из «наблюдателей» (всего г-н Зайцев собрал для «наблюдения» за единороссовскими праймериз около 150 «волонтёров»), в канун дня голосования был проведён чёткий инструктаж для них. Задач ставилось две. Первая - обязательно делать съёмки смартфонами или фотоаппаратами пустых улиц, подходов к счётным участкам и залов. Смысл - объявить после праймериз, что на них никто не пришёл, что явки не было и все данные счётных комиссий есть фальсифицированные данные. Вторая задача - откровенно «нарываться» и устраивать провокации, уповая на то, что в комиссиях сидят в основном женщины, которые могут сорваться на истерику, весь процесс опять же снимать на видео. Смысл - показать «нечестность» праймериз, агрессию по отношению к «честным наблюдателям», опять же - фальсификацию результатов…».

В дальнейшем Андрей Зайцев заявил, что никаких установок умышленно дискредитировать праймериз своим коллегам он не давал. Тем не менее и в Мордовии команда Зайцева не изменила своей провокационной манере действий.

- На протяжении двух дней к нам на участок заявлялись некие молодые люди, которые представлялись наблюдателями, - рассказывает председатель избирательной комиссии Ленинского района Саранска Вадим Носов. - В воскресенье их было четверо, а в понедельник уже трое. Они заблокировали дверь и не давали территориальной комиссии работать. Они требовали предъявить документы, в связи с тем что один из молодых людей принес заявление от кандидата в депутаты Госдумы РФ Кузякина, что он назначен членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом совещательного голоса. Заявление было оформлено на некого Андрея Гришина из Брянской области.

На протяжении двух дней молодые люди вели видеосъемку, пытались снимать рабочие документы комиссии и лазить по шкафам и ящикам столов. Еще визитеры требовали ключи от сейфа, в котором хранятся документы строгой отчетности. Что они хотели делать с документами, приходится только догадываться, может быть, снять копии, а может, украсть. В связи с этим был вызван наряд полиции, который удалил этих молодых людей с участка.

Замечу, что для предъявления документов таким членам комиссии должна быть соблюдена определенная процедура, ими этого сделано не было. Более того, молодые люди стали шуметь, препятствовать работе комиссии. Как только они соблюдут эту процедуру, не исключаю, что мы предъявим им документы.

- Мы проводили совещание в Ромодановской администрации, как вдруг в зал зашли два посторонних молодых человека, - говорит Рясим Салихов, глава Белозерской сельской администрации. - Их спросили: «Ребята, вы откуда?». Они в ответ: «Мы граждане Российской Федерации и будем присутствовать на вашем совещании». Глава района предупредил, что совещание закрытое, гостей просили покинуть зал. Они стали возмущаться: «Покажите бумаги, что совещание закрытое». Я представился, сказал, что я глава села Белозерье, пригласил их приехать на чаепитие в свое село. Но в тот момент попросил их все же выйти в коридор. На это они стали говорить, что в Белозерье не приедут, потому что там ваххабиты. Я их заверил, что никаких ваххабитов у нас нет и село у нас гостеприимное. У меня с этими товарищами произошла небольшая стычка. Потом они меня в интернете выставили каким-то монстром, написали, что я им чуть ли не угрожал. Однако ничего такого не было.

Вскоре в администрацию кто-то вызвал полицию. Даже когда сотрудники предъявили свои удостоверения и стали интересоваться, что это за визитеры объявились на закрытом совещании, гости продолжали представляться гражданами РФ. Эти двое уже начали скандалить с полицейскими. Только потом от правоохранителей я узнал, что одного из парней звали Андрей Зайцев. Оказалось, он даже не из нашего региона.

Вот такие занятные общественные деятели озаботились у нас чистотой выборов. Но почему-то складывается впечатление, что основная цель их «наблюдений» как раз и заключается в провоцировании споров, скандалов и конфликтов, чтобы потом можно было состряпать «обличительные» материалы. Учителя из НКО с иностранной «начинкой», надо думать, такими материалами будут довольны.