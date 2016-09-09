В 5-м «Голосе» все будет на «отлично»!

Первый же сезон вокального шоу «Голос» на Первом канале стал сенсацией. Одним только своим появлением он совершил революцию на российской эстраде - вдруг стало неприличным петь под фонограмму. И жители страны, которые, затаив дыхание, следили за поединками участников, убедились, что Россия, как и прежде, богата талантами. И вот уже «на старте» - юбилейный сезон одного из самых популярных телепроектов: пятый. Редакция музыкальных программ Первого канала решила отметить этот праздник по-своему, приготовив для зрителей множество сюрпризов. Нам удалось побывать на записи так называемых «слепых» прослушиваний, понаблюдать за происходящим в зале и за кулисами, пообщаться с нынешними судьями - будущими наставниками.

Завод стал студией

Снимают шоу «Голос» на севере Москвы в одном из корпусов бывшего предприятия по разработке и производству авиационной техники. В огромных помещениях расположились студии, гримерки, директорская комната, аппаратная. Работа здесь идет с утра и до поздней ночи. На участие в шоу было подано несколько тысяч заявок, из них до «слепых» прослушиваний были допущены всего около 150 человек. Первые конкурсанты приезжают сюда к 9 утра, чтобы успеть до записи немного порепетировать, сходить на грим и подготовиться к выступлению. За кулисами дежурит бригада медиков - на случай, если кому-то станет плохо. Рядом с конкурсантами всегда находится фониатр (специалист по голосовым связкам), который в случае необходимости помогает участникам решить проблему с голосом.

Долгожданный «мотор» объявляют уже после полудня - сразу, как только рассаживается вся массовка. За реакцией зрителей следят модераторы. Они стоят так, что их не видно телевизионным камерам, но хорошо заметно всем болельщикам. Модераторы жестами показывают зрителям, когда необходимо прекратить аплодисменты, а во время перерывов смотрят за тем, чтобы массовка своевременно возвращалась на свои места.

«Старые» наставники в новом составе

В прошлом году представители Первого канала до последнего держали интригу: не раскрывали, кто сядет в кресла наставников. На сей раз решили не делать из этого секрета. Итак, в «великолепную четверку» вошли Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан и Полина Гагарина. А вот Александра Градского, бессменного наставника четырех предыдущих сезонов, в этот раз в заветном красном кресле мы не увидим. Нет здесь и Пелагеи, которую организаторы изначально предполагали включить в число наставников юбилейного сезона. «Виной» тому - беременность артистки, певица отказалась от участия, потому что заключительная часть съемок проекта совпадала с предполагаемой датой родов. Напомним, минувшим летом Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Так что «старожилов» проекта на сей раз представляли Леонид Агутин и Дима Билан.

- Я, как выражаются наставники, «отсидел» три сезона во взрослом «Голосе», а один - в детском, и это была одна из лучших команд, - признался нам в перерыве между съемками Агутин. - Мы очень быстро нашли с ребятами общий язык, установили баланс и равновесие. В этот раз команда наставников будет сборная, из разных сезонов. Пока я не знаю, как мы будем между собой взаимодействовать - но я знаю точно, что все мы с уважением друг к другу относимся. Тем более что мы много лет друг друга знаем - думаю, что взаимопонимание найдем достаточно быстро.

А вот Диму Билана, напротив, одолевают сомнения.

- Я не знаю, каким наставником я буду в этом году, - сказал нам артист. - Мы все растем, все меняемся, у нас меняется мировоззрение, и я думаю, что этот процесс эволюции в нынешнем сезоне будет заметен. А может, я слишком хорошего мнения о себе - может, на самом деле я не меняюсь, не расту? Не знаю - время покажет…

Разговоры в перерывах

В студии довольно жарко - ослепительные прожектора нагревают атмосферу, кондиционеров в помещении нет, и возле каждого из наставников стоит вентилятор - так, чтобы он не попал в объективы телекамер.

В этом сезоне каждому из наставников надо набрать по 14 участников. Но тот член жюри, кто раньше всех соберет свою команду, имеет право взять сверх этого числа еще одного человека - в качестве бонуса.

Во время небольших перерывов члены жюри общаются между собой, вспоминая интересные истории, подтрунивая друг над другом. Со стороны может показаться, что Григорий Лепс постоянно «цепляет» Полину Гагарину - но это он делает, как говорится, любя.

- Полина, я очень заинтересован в вас, - признается в итоге Лепс певице.

Дима Билан повеселил жюри рассказом о себе.

- Вы знаете, когда у меня не работает лифт, то мне приходится подниматься пешком на 11-й этаж, - сообщил в ожидании очередного участника артист. - Пока иду - я пою во весь голос. И думаю: сколько соседей хотело бы меня убить?

Правильный выбор

В отсутствие Градского самыми взыскательными членами жюри оказались Агутин и Лепс. Они поворачивались значительно реже, чем Билан и Гагарина.

- Качества, которые должны быть у конкурсантов, - традиционные: голос, внешность, артистизм, - поясняет нам свой выбор Лепс после того, как один из музыкантов все же попадает в его команду. - Певец - не всегда артист, хороший голос не всегда приносит популярность. В этот раз я буду выбирать артиста, у которого более гибкий голос, который может играть, подо что-то подстраиваться. Мне нужен очень гибкий человек - и в то же время он должен быть уникальным, не похожим на кого-то.

На наш вопрос, что, по его мнению, можно было бы изменить в шоу, Григорий ответил:

- Я давал бы некоторым артистам второй шанс.

Лепс признался, что провести вечер в кресле наставника намного тяжелее, чем дать сольный концерт.

- Там все просто: пришел - спел - ушел. А здесь каждый раз нужно брать на себя ответственность, обоснованно говорить о том или ином артисте - о его достоинствах и недостатках, давать оценку, от которой зависит, может быть, судьба человека. Это довольно тяжело, это отнимает гораздо больше времени и сил, чем два сольных концерта.

Полину Гагарину во время съемок поддерживал ее супруг - известный фотограф Дмитрий Исхаков внимательно наблюдал за происходящим из зала.

- Надеюсь, моя интуиция меня не подведёт, и я повернусь на самых талантливых музыкантов, - улыбается Полина. - Я не представляю, что переживают участники, выходя на эту сцену. Это место концентрации невероятной энергии, нервов, переживаний, отчаяний, надежд. Я им желаю силы и уверенности в себе.

Сюрпризы и секреты

Раскрывать всех секретов и сюрпризов пятого сезона «Голоса», к сожалению, нельзя - иначе будет просто не интересно смотреть. Но некоторые все же поведаем. Во время записи шоу были участники, которые решили попытать свое счастье во второй раз. А вот повезло им или нет - увидим в эфире передачи.

Кроме того, на прослушивании присутствовали и исполнители, которых уже многие знают. Так, на «слепые» прослушивания вышли певец Александр Панайотов, дизайнер Аслан Ахмадов, автор песен Катя Гордон и даже внук Луи Армстронга. И это - далеко не весь список известных людей, которые появятся в юбилейном сезоне. Но вот повернулись ли к ним члены жюри и узнали ли они их голоса - пусть останется тайной.

Под вопросом было участие дочери Григория Лепса Инги, которая специально для съемок в «Голосе» прилетала из США. Дело в том, что это ее появление должно было остаться в секрете для отца, но тайну сохранить не удалось: информация попала в интернет еще задолго до записи прослушиваний. Создатели проекта вроде бы отказались от этой идеи, но в один из дней Инга неожиданно появилась в студии и вышла к наставникам. А вот узнал ее отец или нет, повернулись ли к ней другие члены жюри - тоже должно остаться тайной.