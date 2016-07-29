Наш друг Жерар: он обещал вернуться

Всё, что вы прочтете дальше, - очень субъективный и, куда деваться, женский взгляд на человека, который вот уже несколько лет единолично умеет так взбаламутить мировое общественное мнение, что становится в минуты номером раз во всех новостных лентах. Однако для миллионов он был и остается далёкой звездой. А для нас с вами он, как ни крути, - земляк. Да, не самый обычный. Ломка стереотипов - это вообще неизбежная процедура для всех, кто сталкивается с Жераром Депардье. В нашу жизнь он сошёл прямо с экрана. И всё поменялось раз и навсегда. Так каков он - неэкранный герой - на расстоянии вытянутой руки?

Три года назад это выглядело неудачной шуткой, фейковой новостью, возникшей на почве новогоднего информационного голода, ведь на дворе стояло 3 января. Надо же такое придумать: «Жерар Депардье прилетает в столицу Мордовии»! Ну, да, а Том Круз собирается с Киану Ривзом потусить на Рождество в «Радо», подумала я и закрыла комп. Однако уже через три дня заснеженный саранский аэропорт гудел от наплыва иностранных и отечественных СМИ. «Der Spiegel», «Paris Match», ИТАР-ТАСС, НТВ, Первый канал, «Россия»… Возбужденные коллеги всех мастей на нескольких языках мира передавали своим по телефонам и интернету: нет, еще не приехал, но самолет уже вылетел… И даже тогда казалось невероятным - еще немного, и я увижу Депардье. Пытаясь привыкнуть к мысли, напевала про себя, как мантру: «Он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже. А там еще немного, и Саранск!». Но помогало не очень. Честно сказать, до этого момента встреча с живым привидением казалась бы мне более реальной.

У любого взрослого человека с кумирами напряженка. В один прекрасный момент понимаешь, что их у тебя больше нет… Но, слава богу, в нашей жизни есть кино и есть имена, сопровождающие тебя с детства. И Жерар Депардье - из этого списка. Для меня, например, он герой «Вальсирующих», «Двадцатого века», «Беглецов», «Соседки», «Невезучих», «Вателя»… Хотя знаю, что для многих самый русский из всех французов - это только Обеликс. И точка. И возраст таких «кинолюбов» - от пяти до шестидесяти.

До зимней исторической встречи актера с президентом Путиным, после которой мировая знаменитость получил российский паспорт и начал свой большой вояж в нашу жизнь, Депардье был одномерен - он существовал только на плоскости экрана. Но с января 2013-го судить об этом человеке автоматически получили право все. И все охотно этим воспользовались.

Сегодня нас окружает невероятное количество раздражителей, начиная с телевидения, которое мы смотрим, заканчивая улицей, по которой ходим. Международная обстановка, терроризм, катастрофы… Раньше мы, возможно, были меньше информированы и поэтому лучше себя чувствовали. Сегодня мы все это смотрим как мультфильм, у нас уже иммунитет выработался. Мы всё знаем и легко за всех решаем. Особенно если этот кто-то успешен и богат. Как только Депардье стал российским гражданином, на него упало всё, что обыватель знает о Франции в целом и о нем, как её гражданине, в частности. Это был такой крутой замес из парфюма, круассанов, кинематографа, виноградников, кутюра, налогов, Елисейских Полей, гонораров… Добавляли красок и СМИ, пытающиеся хорошенько прожарить эту новость.

Николай Бородачёв, директор Госфильмофонда и друг актера, который и привез его в Мордовию, к себе, напомню, на родину, так говорит о Депардье: «У нас много общего. Мы оба всю жизнь отдали кино, оба начинали простыми рабочими, оба чего-то достигли в жизни. Характеры у нас близкие, да и физически мы похожи. Я ему говорю: «Ты всё-таки русский. Наверное, какой-то казак освобождал Париж...». И есть в этой шутке доля шутки, как мне кажется.

Вообще, Депардье в чем-то сказочный персонаж, история его жизни - это почти история Золушки на мужской лад. Напомню, родился наш герой в беднейшей семье жестянщика. Был нежеланным ребенком, при этом уже с семи лет принимал у матери роды своих сестер и братьев. От недостатка родительского тепла и общения у маленького Жерара развились проблемы с речью, он начал заикаться и почти всё своё детство общался жестами и коротенькими фразами. В начальной школе сначала учился хорошо, хотя проблемы с речью делали его часто неуверенным в себе и молчаливым. Потом случилась плохая компания, кражи, приводы в полицию, в перспективе замаячила колония для несовершеннолетних… А премии Канн, Венеции, признание критики и обожание миллионов были много, много позже.

При желании вы легко найдете факты жизни актера, всё в доступе. Поэтому мне странно читать и слышать «да что может про нас понять этот француз с его-то положением и его миллионами!». Да многое может понять 67-летний мужчина с таким колоссальным жизненным опытом. У человека, который сделал себя сам, хватит для этого ресурсов. А считать чужие доходы - дело вообще неблагодарное.

Что касается французского происхождения, звёздного статуса и привилегий миллионера… Знаете, за время работы в газете мне удалось побеседовать с немалым количеством звёзд всевозможных рангов. Правда, не со всеми удалось покататься по просторам родной республики так много и плотно… При масштабе личности Депардье приятным сюрпризом стала его простота. Простота и человечность, с которой он общается, его открытость любым контактам и искренность подкупают. Он настоящий. Человек-легенда, история, эпоха. А рядом с ним никто не чувствует себя смущенно - ни первые лица, ни поклонники из толпы. Говорят, это черта больших людей. И чем у человека душа выше, тем он проще и с людьми, и с собою.

Я видела Депардье на берегу Мокши, в сельском клубе, в коровнике, на сцене театра, в храме под Рождество, у обелиска павшим, на молокозаводе, в тепличном хозяйстве, в музее… Могу сказать точно: это приятный, дружелюбный, открытый к общению и абсолютно не звёздный человек. Без понтов - ни дорогих, ни дешёвых. И, кстати, самый немодный из всех знакомых мне французов. У него начисто отсутствует всякое тяготение к роскоши. Ему неважно, насколько он в тренде - он сам себе тренд. Помню, как во время первого визита актёра в Саранск меня поразила его старая, видавшая виды кожаная куртка. Такой вариант «дачного комплекта», в лучшем случае... Однако как часто за брендовой одеждой не видно самого человека? Депардье же, как глыба, стоит над любыми условностями, украшая собою всё, даже банальный прикид.

Смотреть на мир глазами Депардье - это отдельное удовольствие. У него же восприимчивость великого актера. Или ребенка? А может, это одно и то же? Подсказки зоркого француза всякий раз удивляют: он не пропускает ничего из того, что взрослый мир давно не замечает. Оригинальность узора, архитектуры, особенность рельефа, произношения, рецептура блюда - улавливается всё! И если что-то его заинтересовало, то все графики посещения объекта летят к черту - Депардье занят познанием. И пусть весь мир подождет.

Например, на нашей агрофирме «Октябрьская» он не просто оценил масштабы предприятия, но и досконально узнал всё о его мощностях и видах деятельности. На правах знатока и бизнесмена Депардье схлестнулся с Иваном Андиным по вопросам размера куриных яиц и кормов для птицы. Вот вы могли бы ожидать это от кинозвезды? Директор агрофирмы достойно держал напор. И знаете, в тот момент казалось, что эти двое разговаривают без переводчика на каком-то своём языке.

Депардье, вообще, всегда очень включен в разговор. Он просто гениально слушает! Так слушает, что возникает ощущение, будто он ждал именно эту встречу. Его искренняя готовность учиться поражает. В музее Старой Теризморги журналисты и сопровождающие просто прошли мимо бабули, которая живым экспонатом сидела в зале, плела из ниток поясок. Именно к ней рванул актер, заинтригованный её рукоделием. Пришлось дать ему стул, а потом наблюдать, как Депардье осваивает новый навык. Эти, в общем-то, ровесники шептались о чем-то своём, мастерица терпеливо наставляла неожиданного ученика. И снова разговор шёл на одном языке. А поясок бабуля ему подарила.

Не понадобились помощники и на кухне одного саранского ресторана, куда неожиданно нагрянул французский гость во время очередного визита. Там он оценил всё не хуже «Ревизорро»! Открывал холодильники и шкафы, отметил маркировки и способы хранения продуктов, опробовал ножи, помял голыми руками говяжью вырезку, поболтал с ошарашенными поварами. И снова был своим! Что не удивительно: к обаянию актера добавились харизма автора книги «Моя кухня» и статус владельца парижского ресторана «La Fontaine Gaillon». Будете в столице Франции - загляните. Это, как говорят, между Гранд-Опера и Парижской биржей.

А завершить гастрономическую тему позвольте таким замечанием: Депардье практически не пьёт. Ни режим, ни шунтированное сердце этого не позволяют. Он вежливо берет в дар от принимающих сторон алкогольную продукцию, которую в Мордовии обычно украшают его же портретами, но пропускает любую дегустацию, если она касается горячительных напитков.

Еще одна милая всякому русскому, а еще точнее, советскому духу тема - «кто был никем, тот станет всем». Если подумать, она вполне соответствует и нынешним временам, когда мозг потчуют мотиваторы «возьми от жизни всё!», «будь собой!»… Из самых низов до вершин мировой славы - это путь Депардье. И ему очень интересны все подобные истории. Не мудрено, что в нашем Краеведческом музее он не мог оторваться от стендов с рассказом о временах крестьянского восстания: «Мне очень интересны такие люди, как Пугачёв!». Распутина он уже сыграл, теперь на очереди вольный донской казак Емельян Иванович. И ведь сыграет!

«Крепкие плечи здоровяка, вытатуированная звездочка на предплечье, сильный, похожий на кривой баклажан нос, нерешительные и одновременно пылкие золотистые глаза. Конечно, он некрасив. Но в нем чувствуются настоящая мужская сила и обаяние». Это не я, это Катрин Денёв об актере. Конечно, нам достался Депардье образца 2000-х, но нос и обаяние - прежние.

Да, актер не молод, но он с живым интересом наблюдает за хором встречающих гостя девушек, с неподражаемой улыбкой наклоняется пониже к невысокой поклоннице для совместного селфи, во время визита в родное мордовское село Николая Бородачёва с юмором говорит другу: «Здесь ты знаешь всех девушек, Николя!». А когда на интервью местному телевидению Депардье замечает на спине девушки-корреспондента татуировку, то не начинает общение, пока не узнает перевод тату, аккуратно пройдясь широкой ладонью по девичьим плечам.

Жизни в этом могучем теле много, что, наверное, и позволяет нашему герою до сих пор участвовать сразу в нескольких кинопроектах в разных странах мира, постоянно летать между континентами, вести бизнес, быть актером, продюсером, виноделом, ресторатором. И нашим земляком. Как и положено почти сказочному персонажу, он улетел, но обещал вернуться. И это для нас хорошая новость.

Наталья ГОРДЕЕВА

