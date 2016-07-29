Компенсационная выплата будет произведена всем пенсионерам - работающим и неработающим

В минувшую пятницу Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РМ Владимир Василькин провел пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам местных СМИ о единовременной компенсационной выплате пенсионерам. Эту выплату они получат вместе с пенсиями за январь 2017 года.

«Правительством России принято решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей пенсионерам, постоянно проживающим на территории РФ и получающим страховую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обеспечению», - сообщил Владимир Василькин.

Он отметил, что в стране сложилась непростая экономическая ситуация, и пояснил, что для осуществления этой выплаты планируется изыскать необходимые финансовые средства. Для этого Правительством России будут приняты все необходимые меры. По предварительным оценкам, в общей сложности потребуется свыше 200 млрд рублей, для Мордовии - более 1 млрд 200 млн рублей. В настоящее время Минфину России даны соответствующие поручения.

Управляющий ОПФР по РМ рассказал, что выплата будет носить разовый характер. Дело в том, что в 2016 году в стране был изменен порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению). В 2016 году с 1 февраля была проведена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4% (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В связи с этим принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года (до проведения новой индексации в 2017 году) разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер единовременной выплаты в 5 тысяч рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации.

«Компенсационную выплату целесообразно произвести разово, так как это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу, - подчеркнул руководитель ведомства Владимир Василькин. - Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в Мордовии - 254 тысяч 700 получателей».

Управляющий ОПФР по РМ сообщил, что выплата будет носить беззаявительный характер. Кроме того, она будет произведена всем пенсионерам - работающим и неработающим. Данная выплата является формой социальной поддержки, она не войдет в базу для начисления и индексации пенсий в 2017 году.

Сегодня для внесения в Государственную думу РФ Правительству страны дано поручение подготовить соответствующий федеральный закон, в котором должны быть прописаны все условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осуществления.

Владимир Василькин рассказал, что порядок ежегодной индексации пенсий был изменен только на 2016 год. Сейчас же принято решение с 2017 года восстановить индексацию пенсий в полном объеме. Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год. Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.

Елена БУДАНОВА

