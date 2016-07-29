«Жорик, вернись, я все прощу!»

На минувшей неделе жители Саранска посмотрели на телеканале «Пятница» программу «Магаззино», отснятую в нашем городе в первых числах августа. «ВС» уже рассказывал о проверке, которую провел в торговых точках столицы республики ведущий передачи Александр Молочко. Вышедшая 30 августа в эфир передача содержала весьма любопытные моменты и подробности, о которых стоит рассказать отдельно.

«К третьему вашему визиту мы точно все в порядок приведем»

Первым делом «Магаззино» заявился с повторным визитом в универсам «Эверест» на Коваленко. Молочко надеялся, что магазин исправил все ошибки, которые были выявлены им в марте этого года. Как оказалось, напрасно. В холодильнике ведущий снова нашел просроченное мясо, а в производственном цехе - срезы с упаковок с этикетками со сроками годности. Маркировки были как от свежих, так и от просроченных продуктов. Одна из этикеток говорила о том, что срок годности истек аж в середине 2015 года! В торговом зале Молочко обратил внимание на шашлык и заставил продавцов убрать его с витрины: «Я уверен, шашлык на 100% из того самого просроченного мяса, которое мы нашли». Сотрудники магазина возражать не стали.

Стоит сказать, что «Магаззино» в Саранске встретили как старых знакомых, тогда как в первый раз продавцы силой преграждали дорогу Молочко и даже порвали ему халат. На сей раз старший продавец магазина Светлана уже по-свойски попросила Александра:

- Покажите бардак, но не показывайте просрочку, нас ведь всех уволят! Меня в первую очередь.

- Давайте наводить порядок вместе, - предложил Молочко.

- Давайте к третьему вашему визиту мы точно все в порядок приведем.

Не найдя понимания у телеведущего, Светлана заплакала. Ее коллега объяснила эту реакцию: «После ваших проверок нас постоянно штрафуют!».

После первого визита съемочной группы в «Эвересте» произошли определенные положительные сдвиги. Например, продавцы завели маркировочную тетрадь. «Мы ее в марте завели, как раз после вашего визита», - признается девушка-продавец. Молочко не удержался и поцеловал за это девушку (понятное дело, в щечку). Удивился Александр и очень чистому грилю и поставил плюс за сырную продукцию. При этом «Эверест» в очередной раз не прошел проверку. Ведущий жаждал пообщаться с начальником производства или директором магазина, но из руководства так никто и не вышел.

«У меня носки в конце дня лучше пахнут, чем этот лангет!»

Как признался сам Александр Молочко, много жалоб в программу «Магаззино» поступило на кулинарию магазина «Восток», что на проспекте Ленина. Покупатели сообщили, что готовая продукция этой торговой точки их очень беспокоит. Еще до второго визита шоумена в Саранск тайные покупатели «Магаззино» подтверждали - продукция «Востока» может быть небезопасна.

Едва попав в подсобное помещение магазина, Молочко был поражен бардаком и грязью, которые там царили. «Маркировок нигде нет, холодильник похож на свалку, кругом грязь, - констатировал Александр. - Высохший огромный кусок мяса закрывает грязная куртка. На мясе куски грязи. Рядом валяются курица и рыба. А перемороженная зеленая камбала просто поражает воображение. В магазине есть кулинария, мне кажется, что именно из этих продуктов и готовят».

Помимо этого, Молочко нашел куски хлеба с плесенью, они лежали в тазу. Ведущий предположил, что из них будут готовить панировочные сухари для каких-либо продуктов. Еще в одном холодильнике оказался кусок зеленой высохшей ветчины и странного вида чеснок с черными пятнами. «Это, видимо, черви?!» - поразился телеведущий.

В торговом зале Молочко нашел просроченные глазированные сырки и заинтересовался почерневшим лангетом. Тухлое мясо слипалось, как пластилин, и уже начало гнить. При виде и запахе от этого лангета оператор не удержался и сделал свой вывод: «У меня носки в конце дня лучше пахнут, чем этот лангет!».

- Я думаю, уже достаточно нас снимать, мы согласны с вашими замечаниями, - заявила представитель администрации «Востока». - Все недостатки мы исправим. Кроме как человеческим фактором больше это я никак не могу объяснить.

На следующий день Александр Молочко нагрянул в местный Роспотребнадзор и настоятельно попросил руководителя ведомства отправить своего сотрудника вместе со съемочной группой в магазин «Восток». В ведомстве объяснили, что проверки они пока проводить не будут, поскольку нет официального обращения потребителей. Правда, сотрудница Роспотребнадзора в «Восток» все же приехала, но реагировала на выявленные шокирующие недостатки спокойно: «Нарушения имеются, но нужно разбираться, проводить проверку более тщательно».

«Продавцы рыбы ловко добавляют вес»

С появлением съемочной группы в рыбном отделе рынка «Заречный» все торговцы спешно закрыли свои холодильники на замки и выбежали прочь из павильона. Однако это не остановило Молочко от проверки. Под прилавками нескольких торговых мест он нашел небольшие чугунные грузики. Именно их, по мнению ведущего, ушлые торговцы незаметно подкладывают на весы, чтобы добавить рыбе веса. Технологию обмана на рынке «Заречный» Александр показал на всю страну. «Посмотрите на весы. Они стоят за прилавком, а должны стоять сверху, чтобы покупатель видел, как взвешивают товар, - рассказал Молочко. - Когда весы не видны покупателю, продавец ловким движением руки может положить на весы вот эти грузики». Вес каждого грузика оказался от 30 до 110 граммов. Представьте, что к каждой рыбе добавляют вес в 100 граммов. Таким макаром к вечеру продавец имеет левую выручку в тысячу рублей. Кстати, один из покупателей просил Молочко завесить купленную в павильоне рыбу, и оказалось, что его обвесили на 40 рублей.

Помимо того, ведущему «Магаззино» еще и пришлось ловить на рынке тараканов, чтобы показать телезрителям и сотрудникам Роспотребнадзора. «Жорик, вернись, я все прощу! Куда же ты?» - гонялся с пакетом за насекомым Молочко. «Жорик, беги! Не позорь нас», - кричали жирному усатому таракану продавцы.

Александр Молочко вызвал сотрудников полиции на рынок. Ведущий пожаловался на антисанитарию и масштабные обвесы покупателей. Полицейские заявили: «Будем разбираться». С тех пор на рынке «Заречный» практически ничего не изменилось.

Неугомонный ведущий «Магаззино» нагрянул на злополучный рынок и на следующий день. Первым делом Александр направился к торговой точке, в которой днем ранее обвесили мужчину на 40 рублей. «Я вчера не работала», - спокойно ответила торговка. Молочко сделал женщине замечание за работу без перчаток, а затем потребовал предоставить документы и санитарную книжку. Продавщица показала документы, срок действия которых давно истек, а санитарная книжка и вовсе оказалась недействительной. «Вы не имеете права здесь работать, закрывайте точку», - настоял ведущий «Магаззино».

На рынке Молочко успел заглянуть еще и в кафе, где выходцы из Средней Азии готовили шаурму. Во время появления съемочной группы повар перемешивал какие-то продукты грязными руками. Рядом с готовящейся шаурмой на жаре лежали майонез и кетчуп. В холодильнике обнаружились просроченные печенья, торты, пирожное. Санитарной книжки у повара не оказалось, а сертификат соответствия оказался просрочен на 7 месяцев. «Мы накрыли какое-то подпольное производство!» - сделал вывод Молочко. «Магаззино» в очередной раз вызвал полицию. Но оказалось, что владелец кафе отдыхает за границей и появится нескоро.