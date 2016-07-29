Выбор профессии - ставка на будущее

Век живи - век учись, гласит народная мудрость. Особую актуальность фраза приобретает в канун нового учебного года - выпускникам 9 и 11 классов необходимо не только усвоить знания в полном объеме, но и определиться со своим будущим. В жизни часто бывает, что молодой человек мечтает стать архитектором и возводить новые дома, а идет учиться, скажем, на юриста, поскольку не в ладах с физикой. Нередки случаи, когда выбор за ребенка и вовсе делают родители, ведь они «лучше знают, что надо их ребенку». В результате молодые люди, получив диплом, не хотят работать по специальности или просто не могут найти работу.

Интерактивная выставка рабочих специальностей

На минувшей неделе в МГУ им. Огарева прошла выставка-ярмарка «Учись и работай в Саранске!». Техникумы и колледжи Саранска, а также университет, пединститут и Центр занятости населения подробно объясняли молодым людям преимущества обучения у них и даже проводили мастер-классы. Здесь можно было увидеть, как юноши вырезают различные фигуры из плитки (на площадке Саранского строительного техникума), попробовать самому сделать укол или запеленать младенца (на площадке медицинского колледжа), узнать о специальностях, которые предлагает саранский автомеханический техникум и т.д. Всего в этот день на выставку-ярмарку пришли около 400 школьников.

Мэр Саранска Петр Тултаев в этот день также был на выставке, посетил все представленные площадки и остался доволен.

- Ярмарка наглядно рассказывает детям о рабочих специальностях, это очень хорошо, - отметил градоначальник. - Подобные мероприятия надо проводить чаще и с большим размахом. Почему бы, например, не провести такую ярмарку на Советской площади 1 сентября. В этот день школьники по традиции много гуляют, и такая выставка-ярмарка наверняка заинтересует выпускников.

«Кто учился на тройки, тот так же и работает»

Тема выбора школьником будущей профессии стала главной во время работы дискуссионной площадки руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.

- Меняются времена, меняется сама жизнь, но основные задачи школы остаются неизменными, - отметил во вступительном слове Глава города Петр Тултаев. - Вне зависимости от национальности, вероисповедания и политических взглядов все хотят, чтобы их дети получали достойные знания, чтобы потом они могли выбрать хорошую профессию. Хорошая профессия поможет человеку состояться в жизни.

Мы хотим, чтобы во время учебы в школе ребенок мог выбрать свою будущую профессию. Нередко бывает, что авторитет учителя выше, чем у родителей. К тому же все родители хотят, чтобы их ребенок поступал непременно в вуз. В этом нет ничего плохого, но что дальше? Очень важно, окончив вуз, стать хорошим специалистом. К сожалению, порой ни родители, ни сам ребенок не знают, куда лучше пойти учиться, и поступают, лишь бы получить диплом. А там время покажет, что с этим дипломом делать - может, найти работу помогут родители, друзья или знакомые. В итоге у молодого человека есть диплом на руках, через некоторое время может появиться и второй, а работы так и нет. Почему? Говорят, что в Саранске нет рабочих мест. Я на это отвечаю, что рабочие места есть, но не для каждого они подходят. Нам нужны квалифицированные люди, специалисты не просто с дипломом, а с хорошими знаниями.

Расскажу такой случай. Просят меня помочь с трудоустройством, думаю, каждый из вас с такой ситуацией сталкивался. Приходит ко мне молодой человек, приносит диплом, а в выписке из зачетной книжки одни тройки.

- Что же Вы так плохо учились? - спрашиваю. При этом всегда слышу один ответ - виноваты педагоги.

- Вы и работать будете так же, на тройку? - интересуюсь у соискателя.

- Нет, - отвечает, - на работе я буду стараться.

Конечно, не все, но у кого в дипломе тройки-четверки, как правило, так и работают. Человек, осознанно выбравший профессию, понимает, что знания очень важны. Поэтому выбор будущей профессии - очень ответственное дело, и без помощи учителей молодому человеку бывает сложно определиться.

«На старом оборудовании нельзя научить чему-то новому»

Министр образования РМ Евгений Маркачев также говорил о качественном образовании, которое нельзя получить без хорошо оснащенных школ и квалифицированных педагогов.

- Сейчас идет строительство новой школы в микрорайоне «Тавла». Она будет самой современной в Республике Мордовия: два спортивных зала, два бассейна - для малышей и взрослых. Оборудование на одного учащегося будет закуплено на 178 тысяч рублей, - рассказал министр. - Это будет новейшая школа с современными технологиями. Планируем, что она начнет работать с сентября 2017 года.

Наша главная на сегодня задача - переориентировать ребят на технические специальности. За этим будущее, и мы хотим, чтобы наши дети пошли учиться на востребованные профессии. Как этого добиться? В России принят проект «Детский технопарк», Мордовия стала в нем участвовать, мы прошли конкурсный отбор, в котором также принимали участие 17 регионов. В итоге мы получим более 56 миллионов рублей только на оборудование, свою лепту также внесут республиканские власти и работодатели. Мы знаем, что в школах у нас есть кружки разной технической направленности. Но дети уже освоили то оборудование, которое есть в школах, и уже готовы изучать более сложное и наукоемкое оборудование. Мы ставим задачу, чтобы ребята из «Детского технопарка» оказывали услуги работодателю, например, делали небольшое проектирование. Необходимо, чтобы ребята участвовали в жизни наших предприятий. «Детский технопарк» будет работать на базе взрослого, помещения площадью 800 кв. м уже выделены, к декабрю этого года проект планируем запустить.

Хотелось бы остановиться на среднем профессиональном образовании. Дети должны научиться современным технологиям, чтобы быть востребованными на рынке труда после окончания колледжа, техникума. Конечно, на старом оборудовании нельзя научить чему-то новому. Мы стали участвовать в проекте WorldSkills («Молодые профессионалы»), это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Мы участвуем в проекте уже 4 года, в прошлом году провели чемпионат Приволжского федерального округа в Саранске. Самое сложное для нас было оснастить самым современным оборудованием наши колледжи для проведения соревнований. В итоге у нас все получилось, оборудование перешло на баланс учебных заведений для дальнейшего обучения детей.

3D-технологии и робототехника

Ряд саранских школ уже сегодня все большее значение придает техническому направлению в образовании. Например, главная задача лицея № 43 - подготовка школьников к успешному обучению на технических факультетах вузов.

- Для успешного развития ребенка недостаточно только наличия природных способностей, необходима научно обоснованная работа по выявлению и развитию этих способностей, - рассказывает директор лицея № 43 Петр Силаев. - Именно поэтому в нашем лицее сформирована система индивидуальной работы. Мы вводим в учебный план дополнительные учебные дисциплины - техническое моделирование и дизайн, технический английский, лабораторный практикум по физике и химии, а также дополнительные вопросы, блоки в стандартные программы. Каждый учебный кабинет оборудован мультимедийным комплектом: компьютер - проектор - интерактивная доска.

3D-технологии - новый взгляд на привычные вещи, более совершенный подход к изучению окружающего мира. Использование 3D-систем позволяет сделать изучение нового материала более доступным и интересным. Неотъемлемой частью учебного процесса в лицее становится робототехника, так как она легко вписывается в школьную программу обучения по техническим предметам. Робототехника поощряет детей мыслить творчески, анализировать ситуации. Робот не ставит оценок и не дает домашних заданий, но заставляет работать умственно, и притом постоянно.

Клуб «Юные Кулибины» ждет ребят

Школа № 35 также прививает детям любовь к техническим наукам, но иным способом. На базе школы работает клуб «Юные Кулибины».

- Специально для клуба были выделены свободные от учебного процесса помещения для размещения учебных кабинетов, - рассказывает директор школы № 35 Денис Сухарев. - Учебная лаборатория представляет собой комплекс высокотехнологичного оборудования - фрезерный станок, 3D-принтеры, лазерный и токарный станки. Все это оборудование для проведения занятий по робототехнике и радиоэлектронике. Компьютерный класс, состоящий из 10 персональных компьютеров с широким спектром мультимедийных возможностей, предназначен для занятий по основам программирования. В конференц-зале проходят мастер-классы, лекции по основным направлениям работы клуба. У нас имеется все необходимое оборудование для вспомогательных работ. Официально клуб будет открыт 20 сентября, школьники из любых школ Саранска могут приходить к нам заниматься, причем бесплатно.

Денис Сухарев продемонстрировал гостям конференции поделки, сделанные участниками клуба на 3D-принтере и фрезерном станке, и подарил их главе Саранска Петру Тултаеву.

- В прошлом году в Казани проходил WorldSkills, там было более 30 3D-принтеров, - замечает министр образования Мордовии Евгений Маркачев. - И дети не только печатали различные изделия, но и сами писали для этого программы. Нам не просто нужно догонять, нам необходимо ускоряться, делать рывки, чтобы выйти на такой же уровень. Надо поставить себе задачу - в следующем году принять участие в таких соревнованиях. Мы со своей стороны постараемся вам помочь с оборудованием.

ЕГЭ стал дубинкой для школ и учителей

Вузы сейчас прямо заинтересованы в том, чтобы школьники получали качественное образование, ведь, только имея крепкие знания, выпускник может набрать достаточное количество баллов на ЕГЭ и пойти учиться на понравившийся факультет. При этом большие сложности у саранских школьников возникают с физикой, химией, математикой и информатикой.

- Сейчас сложилась не совсем правильная практика, когда деятельность учителя оценивается по результатам ЕГЭ его учеников. В итоге ЕГЭ стал дубинкой для школ и учителей, - заметил ректор пединститута Василий Кадакин. По его мнению, результаты выпускных экзаменов должны показывать, в каком направлении должен развиваться учитель, заставлять искать пути улучшения работы. Низкий балл на ЕГЭ может указывать и на плохие технические возможности учебного заведения, и на проблему педагогических кадров. Василий Кадакин отметил и тот факт, что будущим учителям зачастую не хватает педагогической практики.

«На репетиторов тратятся огромные деньги»

- Согласен, что ЕГЭ не должен служить дубинкой для учителей, но в то же время мы никуда не денемся от анализа результатов, - заявил мэр Саранска Петр Тултаев. - Сейчас только ленивый не ругает ЕГЭ. Но посмотрите, подготовка к ЕГЭ следующего года уже началась! Родители разобрали всех педагогов! Объясните, почему ребенок не может подготовиться к ЕГЭ в школе силами ваших педагогов в рамках образовательного процесса? Давайте посмотрим, кто работает репетиторами - те же учителя. Возникает вопрос, почему тогда этот педагог не может дать необходимые знания в школе во время уроков? Вторая категория репетиторов - преподаватели вузов, техникумов. Это же ненормальная ситуация! На репетиторов тратятся огромные деньги, сложилась целая схема зарабатывания денег. Если в школе все хорошо, почему тогда выпускник не может самостоятельно сдать ЕГЭ? Я никого не обвиняю, просто эти вопросы лежат на поверхности, об этом говорит весь город. Родители тратят огромные деньги на репетиторов. Дети уже сами знают, что этому ребенку наймут репетитора, а у другой семьи нет такой возможности. Уже здесь идет неравенство, а этого мы должны избегать!

Кстати, я терпимо отношусь к тому, что баллы за ЕГЭ снизились, - продолжил мэр Саранска. - Может, они должны еще снизиться. У нас что - все отличники? Такого просто не может быть! В любом классе есть те, кто учится лучше, кто хуже. Не все должны стать докторами наук! Каждая работа вызывает уважение. Почему в Европе, Америке человек, работающий на заводе и прилично зарабатывающий, гордится собой, а у нас в обществе сложилось однобокое мнение о рабочих специальностях. У нас считается, что рабочие специальности - это лом, кирка, лопата. На самом деле это высокотехнологичные интеллектуальные рабочие места. Мы должны доводить это до сознания учеников и их родителей.

К тому же сейчас считается, что в вуз попасть достаточно просто. Раньше поступить в вуз считалось престижным, люди учились, старались не подвести ни родителей, ни учителей, ни свою школу. Сейчас же, если человек не поступает на бюджет, он обязательно поступит на платное обучение. Вузам это выгодно. Бывает так, что человек в вузе учится на тройки и при этом занимает бюджетное место, а отличник платит за обучение. Другой вопрос - платников вуз не может отчислить, поскольку потеряет доход от их обучения. В итоге теряется сама ценность высшего образования. Давайте встретимся и открыто обсудим сложившуюся ситуацию.

Необходимо формировать в сознании детей и их родителей, что важен не диплом, а знания! Вы можете получить диплом, но без знаний вы не состоитесь в жизни. Многие сейчас говорят, что без блата работу не найти. Но вы сами руководители и прекрасно понимаете, что на любой работе нужны пахари. А кто у нас будет пахать?

«Нечего растить белоручек!»

Современные дети порой не осознают, каким трудом взрослым достаются деньги. Для того чтобы исправить эту ситуацию и помочь ребенку лучше ориентироваться во взрослом мире, в Саранске уже семь лет проходит акция для подростков «Трудовое лето». Основными партнерами акции традиционно являются крупные промышленные и муниципальные предприятия. Однако количество детей, желающих летом поработать, с каждым годом становится все меньше. Так, по словам директора саранского Центра занятости Игоря Юрченкова, в 2012 году летом работали порядка 600 подростков, в этом году - всего 300.

Причин у такого снижения интереса несколько. Во-первых, у предприятий нет экономической заинтересованности брать на работу несовершеннолетних. К тому же не успеет ребенок выйти на работу, как в организацию одна за другой наведываются проверки. Во-вторых, детей отталкивает огромное количество бумаг, которые нужно собрать для трудоустройства. Кроме того, сейчас далеко не каждый хочет работать на благоустройство города, есть подростки, которые ищут работу только в офисе за компьютером.

- Мы создали рабочие места в наших муниципальных предприятиях, управляющих компаниях, - говорит Петр Тултаев. - Прокурорские проверки каждый раз что-то находят, какое-то неправильное оформление бумаг. Вспомните себя, мы все раньше летом работали - кто на току, кто на тракторе, и такого контроля не было! Зачастую трудности мы сами себе создаем, давайте вместе их преодолевать.

Чем труд кого испортил?! Нет ничего страшного, если ребенок лопатой помашет. Кстати, я за то, чтобы дети знали, что такое физический труд. Нечего растить белоручек! Конечно, нельзя ко всем подходить с одной мерой. Если ребенок способен, ему надо дать возможность поработать и в офисе, это тоже профориентационная работа. Может быть, надо совместно обратиться к Главе республики, чтобы законодательно обязать работодателей принимать летом на работу по 5-10 подростков.

Людмила АНЮТИНА

