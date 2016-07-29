«Наш дом - золотая жила»

«Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!..» - говорила когда-то Алиса в Стране чудес. Подобные чувства посещают всех, кто попадает в дом 62 по ул. Пушкина. На вид это обычный дом, но, зайдя в него, не перестаешь удивляться. Да и сами жильцы пребывают в шоке от происходящего. Однако обо всем по порядку.

Странный дом

Этот дом действительно необычный. Раньше он считался общежитием, но в определенный момент половина дома была переоборудована под квартиры, и он был снят с учета общежитий. При этом для жильцов второй половины дома почти ничего не поменялось - они так и продолжают жить, пользуясь общей кухней, туалетами и душевыми. А недавно людям принесли квитанции, где они с удивлением обнаружили, что их «общежитские» комнаты стали больше сразу на несколько квадратов, естественно, увеличилась и сумма в платежках. Разобраться в ситуации они попросили журналистов и региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. На встречу с жильцами пришла и представительница управляющей компании, на чьем балансе числится дом.

- Все изменения мы скорректировали с учетом статей 41, 42 Жилищного кодекса, - говорит представитель управляющей компании. - Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. На основании ч. 5 ст. 15 «общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд», - цитирует Жилищный кодекс представитель УК. - Согласитесь, жители не могут жить в комнате, не пользуясь туалетом, кухней или душем.

- Мы уже читали ваш ответ, - парирует руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Алексей Кливер. - Вот только вы забыли упомянуть статью 18, в которой сказано, что вся собственность должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке! А отчуждение общего имущества недопустимо без решения общего собрания 100% собственников! В этом доме 100% собственников не собирались, решения об отчуждении общего имущества, которым является коридор, не принималось. Поэтому на основании чего им приписали площадь - непонятно. К тому же если собственник решит продать свою комнату, то он будет продавать, опираясь на свидетельство о собственности, а там написано, что комната 18 квадратных метров, а не 25!

- А мы добавили не места общего пользования, а вспомогательные и бытовые помещения, - настаивает на своем представитель управляющей компании.

- Вы все коридоры и помещения поделили так, что если все будут занимать свои метры, то где мы будем ходить-выходить? Через крышу или окно? - возмущаются люди.

За все плати - и делай сам

Вся делегация направилась осматривать дом. Облупившаяся краска на стенах подъезда, общие балконы - в запущенном, если не в аварийном состоянии, из-за отсутствия почтовых ящиков извещения лежат прямо на батареях между этажами.

- Уважаемые жильцы, скажите, пожалуйста, что сделала УК для вашего благоустройства? - обращается к гражданам юрист, представляющий Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. - Может, входную дверь поставили хорошую, что-то красили, трубы меняли…

- Ничего.

- То есть с тех пор, как с вашего дома снят статус общежития, никаких работ не проводилось? - уточняет юрист.

- Совершенно верно.

- А когда у вас в последний раз делали ремонт? - интересуется корр. «ВС».

- 12 лет назад.

Стоит отметить, что жители платят за содержание дома по тарифам общежития - 9,24 руб. за кв. метр, а это больше, чем в обычных домах.

- Однако если вы всю площадь поделили между жителями, какая экономическая обоснованность вашего высокого тарифа? - спрашивают у представителя управляющей компании. - Площадь убираемой вами территории уменьшилась, а тариф - нет.

- Экономически обоснованный тариф здесь не проходит, - заверяет представитель УК, - поскольку платежеспособность людей в этом доме невысокая. Содержание рассчитывается с учетом мест общего пользования в доме и прилегающей придомовой территории.

Продолжаем осмотр дома. Вот на этаже в коридоре красуется срезанная труба. Спрашиваем, давно ли она находится в таком состоянии. «Это еще в перестройку срезали», - говорит одна из жительниц.

- Изменения в проект, наверное, и в этом случае не вносили, просто срезали, и все, - предполагает Алексей Кливер. - Жители поступили неправильно, срезали трубу когда-то. ГУК пришел, видит нарушение - и должен его устранить. Есть паспорт дома, все чертежи, погонные метры, почему ГУК не привел дом в нормативное состояние?

Но это все еще цветочки. Оказывается, жители дома сами сложились на ремонт душевой, на свои деньги купили плитку и заплатили мастерам. Получается, люди платят управляющей компании за содержание дома, а потом еще скидываются, чтобы самим все сделать. Чудеса, да и только!

- Дело в том, что управляющая компания должна отвечать за общедомовое имущество, а если имущество внутри квартиры, то за него отвечает уже собственник, - поясняет Алексей Кливер. - В итоге управляющая компания все коридоры и кухни «разделила» между жильцами, и теперь за них платят собственники. У них выходит все по закону. В общежитиях очень много общедомового имущества, поэтому и тариф выше. Жители за это уже платят, потом им площадь увеличили, они за это еще раз платят, а еще и сами ремонтируют общедомовое имущество на том основании, что теперь это их квартира. Управляющая компания только собирает деньги.

Чем выше - тем тяжелее дышать

Еще в самом начале встречи жильцы настойчиво звали журналистов подняться на последний этаж, приговаривая - «вы еще на пятом этаже не были!». Честно говоря, на это стоило посмотреть. На последнем этаже настолько затхлый воздух, что тяжело дышать. Все объясняется одним взглядом на потолок - желтовато-серый, он свисает лохмотьями над головами людей.

- Посмотрите, в каком состоянии находится вся побелка, - говорит жительница дома. - Но никто посмотреть на это так и не пришел, ни представитель управляющей компании, ни домком. У нас течет не только в коридорах, но и в комнатах. В дождливую погоду мы подставляем тазики, на работу не можем пойти, караулим их. Моя мама живет на Химмаше в двухкомнатной квартире 31 кв. м, там прописаны 4 человека, ей принесли квитанцию на 2500 руб., я же за комнату 18 кв. м в коммуналке должна буду заплатить 2800. Теперь мне на непонятном основании прибавили 7 кв. м. Где моя собственность на эти 7 метров? Мне что - коридор перегородить?

Разделяй и властвуй

Этот принцип работает всегда. Как удобно руководить домом, в котором между жителями нет согласия, а одна часть настроена против другой - собственники квартир против жителей общежития. Кому это выгодно, нетрудно догадаться. Собственники квартир говорят, что не хотят платить за других, и предлагают всем владельцам комнат в общежитии поставить счетчики. А жильцы комнат, в свою очередь, искренне не понимают, почему так несправедливо был сделан перерасчет за отопление.

- В апреле нам сделали перерасчет, - рассказывает одна из жительниц дома. - Поскольку прибор учета сломался, нам насчитали по средней величине, но перерасчет почему-то коснулся только жильцов общежития. Нам прибавили по 400-500 рублей, а тем, кто живет в квартирах, минусовали. При этом за места общего пользования накинули по 500 рублей, хотя на кухнях по 3-5 секций батарей.

Начали сравнивать квитанции у жителей квартир и комнат общежитий, и оказалось, что собственники квартир тоже платят за содержание дома по 9,24 руб. за кв. метр!

- Почему вы считаете, что только им приписали «квадраты»? У нас тоже увеличилась площадь, - уверяет мужчина, являющийся собственником квартиры. - Между квартирами есть тамбур, его площадь также поделили на двоих. И еще такой момент. С нас берут плату за отопление по счетчикам. Третий год подача идет по трубам, но, поскольку «обратка» забита, вода идет в канализацию в подвал. В итоге счетчик мотает, сумма опять раскидывается на всех жильцов.

- Оказывается, наш дом - просто золотая жила, - говорит одна из жительниц. И с этим трудно не согласиться.

«Зачем здесь пресса? Лучше идите в суд»

Именно это сказала представительница управляющей компании, узнав о пришедших на встречу журналистах. По ее словам, сначала журналисты должны были предупредить о своем появлении и заранее предоставить список вопросов, а все вопросы лучше решать через суд.

- Если бы вы заранее знали вопросы, у вас изменились бы ответы? - интересуется корр. «ВС».

- Они стали бы более полными.

- Может, вам еще сценарий этой встречи надо было расписать? О чем вы говорите?

- Я говорю о свободе слова, - настаивает представитель УК.

Видимо, представитель УК перепутала свободу слова с цензурой. Что касается суда, теперь у регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ появилась возможность отстаивать интересы граждан в судебных инстанциях.

- Мы будем разговаривать с собственниками, объяснять ситуацию, кто хочет - мы поможем составить заявление в суд, - объяснял собравшимся Алексей Кливер. - При этом в суд вам никто не предлагает идти, вы можете написать доверенность на нашего юриста, и он будет ваши интересы представлять в суде. Сейчас у нас есть возможность оказывать юридические услуги населению на безвозмездной основе. Это будет касаться текущих крыш, некачественного обслуживания домового имущества и т.д.

Алексей Кливер пообещал, что после сбора всех необходимых бумаг и документов их организация действительно обратится в суд. Также он предупредил, что быстро такие дела не делаются, и жителям дома надо будет набраться терпения.