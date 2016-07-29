Увидеть сердцем

Мы привыкли, что окружающий мир ежедневно дарит нам невероятную палитру впечатлений, и не задумываемся о природе своего чувственного восприятия. Но есть люди, для кого луч света является вершиной мироздания и кто способен ценить даже намек на зрительные ощущения. Речь - об инвалидах по зрению. Не секрет, что незрячие люди формируют свой особый микромир, а Всероссийское общество слепых работает над тем, чтобы они могли адаптироваться к окружающей действительности. Беседуя со специалистом по молодёжной политике Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Натальей Горяевой, журналисты «ВС» узнали о том, что многие члены организации не только ведут активную жизнь, но и иногда могут в чём-то дать фору и людям с хорошим зрением.

Теннис для незрячих

«В сентябре мы планируем провести соревнования по пулевой стрельбе и армспорту, - рассказывает Наталья Горяева. - Казалось бы, удивительно, что в соревнованиях на меткость участвуют слабовидящие. Однако этот вид спорта у нас очень популярен. В нём участвуют инвалиды 2-3 группы с неполной потерей зрения.

Нашим основным партнёром по проведению соревнований выступает спорткомплекс «Мордовия». Соревнования проходят на их площадке, при участии инструкторов. Пулевая стрельба проводится из пневматической винтовки по всем установленным правилам. Единственное, что отличает их от общепринятых соревнований, - сокращённое расстояние до мишени. Для слабовидящих она размещается в пяти метрах. Пять пробных попыток для пристрелки, и пять на зачёт. Баллы складываются, и выявляются победители. Мишень используется стандартная. Могу сказать, что результаты у всех разные, но и здесь находятся свои чемпионы, способные зарабатывать максимальные баллы.

В минувшем году Мордовская республиканская организация ВОС подала заявку на грант по приобретению необходимого инвентаря для занятия настольным теннисом для слепых. Вы спросите, как может незрячий человек заниматься подобной спортивной дисциплиной? Дело в том, что этот настольный теннис не совсем обычный. Фактически он больше напоминает популярный игровой автомат, который можно найти во многих развлекательных центрах. Круглый мячик - аналог шайбы, а вместо привычных овальных ракеток используют прямоугольные. Главным отличием является то, что мячик издаёт звук, поэтому на него нужно реагировать не зрительно, а на слух. Если надеть повязку, то человек с нормальным зрением сможет соревноваться в такой игре с незрячим на равных.

Но всё-таки среди слабовидящих самым популярным видом спорта является плавание. И в Мордовии есть свои чемпионы в этом виде спорта. Один из членов организации профессионально занимается плаванием с детства, выступает на чемпионатах России для слабовидящих и занимает призовые места. Интерес слабовидящих к плаванию объясняется тем, что этот вид спорта не противопоказан по медицинским показаниям, как, например, поднятие тяжестей, а пластиковые канаты в бассейне помогают следовать правильному направлению. В июле у нас проходили соревнования по плаванию на базе спорткомплекса «Мордовия».

Форумы и фестивали

«У Всероссийского общества слепых есть своя радиостанция «Радио ВОС», которая вещает в сети интернет. Общественные корреспонденты работают по всей России, соответственно, информация о мероприятиях Мордовской республиканской организации также доносится до общественности, - продолжает Наталья Горяева. - Представители общества активно участвуют в фестивалях «Мы сможем больше», «Шумбрат, Мордовия!». А этим летом Саранск принимал всероссийский конкурс «Творческая ярмарка», в котором приняли участие более 100 инвалидов по зрению из 11 регионов страны. В конце сентября группа из представителей ВОС Мордовии отправится в Крым, где состоится Всероссийский образовательный реабилитационный форум «Крымская осень». На форуме будут работать несколько тематических площадок, пройдут творческие фестивали и спортивные соревнования».

У слабовидящих есть не только своё радио, но и интернет-портал, тематический журнал, где публикуются материалы о жизни незрячих. Он доступен и для слабовидящих, и для тех, кто полностью потерял зрение, - для них он выпускается в специальном виде - шрифтом Брайля, где буквы можно тактильно прочитать пальцами.

«В октябре планируется провести уже шестой по счёту республиканский молодёжный форум, который в последние четыре года проходит в межрегиональном формате. В его работе примут участие представители организаций ВОС со всего Поволжья, - говорит Наталья Горяева. - Каждый год центральная тема встречи меняется. На форуме в разные годы рассматривались и обсуждались вопросы трудоустройства, обучения инвалидов по зрению, реализации программы «Доступная среда». В прошлом году форум был посвящён патриотическому воспитанию молодёжи.

Форум проходит в течение двух дней, и в этом году нами будет рассмотрена актуальная тема межнациональных взаимоотношений. Прежде всего, такие форумы служат для коммуникации в среде инвалидов по зрению, для знакомства и общения. Здесь можно поделиться опытом, проблемами и способами их разрешения. Возрастной состав участников - от 18 до 40 лет.

В Мордовской республиканской организации ВОС активно развивается художественная самодеятельность. Например, творчество коллектива «Искра» по достоинству оценили очень многие жители республики. Члены коллектива занимаются в центре реабилитации, на предприятии с одноимённым названием - там оборудован специальный актовый зал. Художественный руководитель коллектива Николай Миронов, сам являясь инвалидом по зрению и уже имея музыкальное образование, прошёл подготовку в Московском культурно-спортивном реабилитационном центре, где освоил профессию компьютерной аранжировки, которая была специально адаптирована для слабовидящих.

Многие представители ВОС Мордовии могут считаться настоящими звёздами эстрады. Это Валентина Рузавина, Марина Пуряева, Иван Бегеев, Николай Мартынов, Карина Пьянзова».

«Слабовидящие в большинстве своём очень общительные люди»

«Естественно, что во время общения в организации многие находят здесь свои вторые половинки. В Саранске живёт семья Маркиных, которая встретилась именно в нашей организации. Даже при полной потере зрения они остаются активными и мобильными. Вообще, слабовидящие в большинстве своём очень общительные люди, - отмечает Наталья Горяева. - Они не отгораживаются от общества. Казалось бы, как человек, который не способен видеть, может спокойно ездить на работу со Светотехстроя в центр города на общественном транспорте? Но это происходит каждый будний день. Кстати, во многих городах некоторые автобусы и троллейбусы, следующие по маршрутам на предприятия для инвалидов, оборудованы громкоговорителями, и инвалид может не волноваться, что перепутает свой маршрут.

В Саранске также немало делается по созданию доступной среды для инвалидов. Во многих общественных местах для инвалидов по зрению оборудуется так называемая «входная группа» - специальные жёлтые круги на входных дверях, для облегчения попадания в помещение, а жёлтые полоски обозначают ступеньки, чтобы не споткнуться.

Ещё одним элементом городской среды, созданным специально для незрячих, является тактильная плитка, которая располагается как на полу зданий, так и на тротуарах. Она помогает не потерять направление и добраться до нужного места. Во многих зданиях размещены специальные мнемосхемы, которые помогут тактильно создать представление о плане здания.

Многие слабовидящие, состоящие в ВОС Мордовии, - заядлые туристы. Выбраться на природу в поход на несколько дней здесь вполне регулярная практика даже для людей, слепых от рождения».

Современные технологии облегчают социальную адаптацию

И слабовидящие, и незрячие жители Мордовии активно осваивают компьютеры и интернет с помощью специальных программ. Основная особенность таких программ - это отсутствие компьютерной мышки: вся работа проходит в клавиатурном доступе, а все действия озвучиваются программой. Обучение работе на компьютере проходит на базе Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых совместно с Домом науки и техники. В качестве преподавателей выступают сами инвалиды, что позволяет им более доступно объяснить те или иные нюансы взаимодействия с компьютерной техникой.

«Современные технологии вообще заметно облегчают социальную адаптацию слабовидящих людей, - считает Наталья Горяева. - Например, различные электронные гаджеты помогают им лучше ориентироваться и быть более мобильными. Существует большое количество соответствующих приложений, которые можно использовать в смартфоне. Скажем, голосовая программа поможет определить местоположение и задать дальнейший путь.

Большое значение в жизни инвалидов по зрению имеет Центр реабилитации, который находится в городе Волоколамске. Здесь незрячих учат не только освоению бытовых навыков, но и профессиям, в которых сможет проявить себя человек. Инвалиды могут обучиться ремонту обуви, лозоплетению, садоводству, пчеловодству. Многие из членов ВОС по Мордовии прошли подобное обучение и смогли применить себя в профессии».

Александр РУЧИНСКИЙ

