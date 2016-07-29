Чем помочь первокласснику

В семье долгожданный праздник - ребенок идет в первый класс. Родители ждут 1 сентября с радостью и тревогой: как встретит школа вчерашнего малыша? Готов ли ребенок к труду и дисциплине? Сможет ли он наладить отношения с учителем и одноклассниками? Будет ли справляться с физической и психологической нагрузкой? Одним словом, будет ли он успешен, здоров и счастлив на новом поприще? И чем старшие члены семьи могут ему при необходимости помочь? Вопросы заботливых родителей мы переадресовали известному психологу, кандидату психологических наук Анетте Орловой.

- Анетта, первоклассник, ребенок семи лет - что это за личность? Что к этому возрасту он должен знать, уметь, понимать?

- К этому возрасту ребенок приобретает опыт самостоятельности, у него возникает собственная зона ответственности. Поэтому важно, чтобы к школьному возрасту он умел себя контролировать. То есть чтобы в какой-то степени была развита воля. В таком случае он будет понимать, что есть такое понятие, как ответственность. Естественно, в школе тоже будут развивать эти качества, но основы должны быть заложены дома, в семье.

- Переход из детского сада в школу для детей ощутим?

- Фактически в школе происходит повторная социализация - первая как раз была в детском саду. Ребенок снова сталкивается с внешним миром - уже на новом уровне. И снова начинает искать свое место в мире, оценивать себя. Поэтому в фокусе внимания родителей должна быть самооценка ребенка, так как в шесть-семь лет это самое уязвимое место. А от самооценки, в свою очередь, зависит настрой ребенка на учебу, а также то, как будет происходить его социализация в новом коллективе.

- Что требуется от родителей?

- Родители должны дать ребенку ощущение безусловной любви. Именно эта любовь помогает ребенку любого возраста преодолевать все трудности внешнего мира. Хорошие родители должны иметь четкое представление о том, как их дети себя оценивают. И если у ребенка занижена самооценка - его нужно больше хвалить, чем тех, у кого она завышенная или адекватная. Ругать таких детей, критиковать - только усугублять ситуацию. От родителей должен идти позитив, в том числе и по поводу новой и интересной жизни, которая ждет их ребенка-первоклассника.

- Но в жизни как раз родители часто нагнетают ужас: «Нам бы первый класс пережить!».

- Действительно, многие родители сами боятся нового этапа. И ребенок просто не усваивает двойные послания: школа - это праздник или ужас-ужас? А он должен понимать, что наступает новое время - интересное и хорошее.

- Раньше пугали двойками, сейчас вроде бы эта «кара» миновала - оценки первоклашкам не ставят. С психологической точки зрения это плюс или минус?

- Большой плюс! Ребенок без стресса входит в учебный процесс, адаптируется к нему. Все трудности начального обучения он преодолевает в неагрессивном формате. Оценки бьют по ребенку, если он не справляется, влияют на его самооценку - как школьника и как человека. Поэтому очень хорошо, что первый этап обучения - безоценочный. За хорошую работу учитель рисует в тетради смайлик - и ребенок счастлив! А плохо - это когда смайлика нет. Но даже в этом случае первоклассник не получает негативного подтверждения, что у него что-то не так.

- Родителей волнует, как ребенок обживется в новом коллективе, будет ли ему комфортно… Что тут можно посоветовать?

- Нужно постараться к шести-семи годам научить ребенка договариваться. А в особых случаях - отстаивать свои права. 1 сентября в классе все тихо и спокойно. Но уже через пару недель дети начинают качать права, иногда - применяя агрессию. Важно, чтобы ребенок не стал жертвой агрессивного поведения своих товарищей в младшем школьном возрасте, потому что позиция жертвы, человека, которого при каждом удобном случае прессуют, может сохраниться до старших классов. Родители должны мониторить ситуацию, знать о психологическом климате в классе, а не только следить за успехами в учебе.

- Какие дети чаще всего становятся аутсайдерами?

- Если в семье сверхконтроль, излишняя строгость, если есть старший брат или сестра, которые постоянно обижают, а родители на это не реагируют, то вероятность того, что ребенок в школе будет подвергаться насмешкам, унижениям, повышается. Если родители в свое время были в роли жертвы, над ними когда-то насмехались - высока вероятность того, что ребенок повторит их путь. И вот парадокс: когда ребенок приходит к таким родителям и жалуется на то, что его обижают, они, помня свой опыт бессилия, не включаются в ситуацию. Они по-прежнему боятся! Они игнорируют ситуацию - и она, конечно же, ухудшается. И тогда у ребенка пропадает желание идти в школу. А ведь именно в первый год формируется модель поведения на все оставшиеся годы обучения. И если она эффективная, то ребенок с удовольствием будет ходить в школу и дальше.

- Педагог может как-то повлиять на ситуацию?

- Переоценить влияние учителя на создание атмосферы в классе невозможно. Младшие школьники очень восприимчивы к мнению учителя, его отношению к каждому из них… Но нужно помнить, что учитель - тоже человек, со своими слабостями… И, например, если ребенок по какому-то отдельному признаку ему не нравится, он может его просто не замечать - это в лучшем случае… Например, ребенок внешне напоминает обидчика детства учителя - представьте такую ситуацию! Поэтому я призываю родителей постараться быть объективными. Педагога нужно уважать. Это уважение нужно передать детям. Но это не означает, что педагог всегда прав. Если ребенку в школе плохо, если его прессуют и над ним издеваются - нужно идти и разбираться.

- Но для этого родители должны быть в постоянном диалоге с ребенком, знать о его радостях, трудностях, удачах и неудачах...

- Да. При этом нужно помнить, что неудачи - это как раз ерунда. Родители должны давать ребенку право на неудачи. Иначе он не научится преодолевать трудности. Так развивается комплекс отличника: все должно быть только на высшем уровне, а если что-то не дается, лучше это обойти стороной… Нужно формировать некую терпимость к неудачам. Что-то не получилось? Ничего страшного, давай попробуем переделать - вот увидишь, если постараться, все у нас получится! Вообще, в неудачах кроется огромный потенциал для развития.

- На ваш взгляд, родители должны учить уроки вместе с ребенком?

- Они должны организовать удобное и функциональное рабочее место, приучить ребенка содержать его в порядке. Тогда у него и в голове будет порядок! Не обязательно следить за тем, как он выводит буквы. Можно сесть рядом и заниматься своим делом - пусть ребенок видит, что трудится не только он. А если нужна помощь - помогите ему, это нормально. Если у ребенка постоянно будет что-то не получаться, это нехорошо. Он начнет испытывать дискомфорт перед сверстниками, начнет замыкаться. Появится лень - и это будет не природная лень, а его способ защиты от трудностей, так называемый синдром собственной неэффективности. Родители должны понимать: в первом классе нужно работать не над объемом знаний, а над развитием самооценки ребенка!

- Анетта, многих родителей волнует такой вопрос: нужно ли сделать так, чтобы у ребенка с первых школьных лет было все самое лучшее - от одежды и портфеля до телефона? Или все же нужно культивировать скромность при любом уровне достатка?

- Сложный вопрос… Мое мнение: родители должны постараться придерживаться золотой середины. Не делать из ребенка «золушку», если в семье нормальный достаток - но и не выставлять ребенка «замухрышкой», даже если семья скромного достатка. Быть равным с другими для ребенка, конечно же, важно. Но самая вредоносная родительская позиция - дать понять ребенку, что признание можно получить за счет того, какая на нем одежда, какой у него телефон, и так далее… То есть не через то, что он знает и умеет, а через то, что он имеет. Это очень опасная позиция! И ударит она, в конце концов, по самому ребенку и его родителям.

- Насколько важен режим для первоклассника и школьников младших классов? Не секрет, что молодые родители сами ложатся поздно и детей в кровать не загоняют по часам…

- Дело даже не в возрасте родителей, а в их инфантильности. Есть такая категория - родители, которые четко не выстраивают иерархию в отношениях, не обозначают границы: кто есть ребенок, а кто взрослый. И эта размытость приводит к тому, что дети начинают нарушать эти границы. Отсутствие режима - один из показателей такой ситуации. Но родители, которые волнуются о физическом и психическом здоровье детей, должны помнить, что полноценный сон - это ключевой ресурс, который необходим школьнику, чтобы он был в форме. И мама с папой должны и себя «закручивать», чтобы установить в доме распорядок. Возможно, летом у детей и были поблажки, но с началом учебного года должен быть строжайший режим. Даже самые инфантильные родители должны понимать: когда ребенок спит, в его мозге закладываются нейронные пути, которые будут отвечать за его мышление, быстроту реакции, за его будущее, в конце концов. Сон снимает тревожность, формирует определенную ритуальность, и это все помогает ребенку лучше существовать в новых, сложных для него обстоятельствах. Хаотичность может привести к разного рода расстройствам. Сон - это защита.

- Бывают ситуации, когда ребенка отвели в первый класс, а через какое-то время стало понятно, что он не готов к учебе… Что делать? Вернуть в детский сад?

- В детский сад я бы не советовала возвращать - для ребенка это будет совсем тягостно… Регресс точно не нужен. Если позволяет ситуация, можно забрать из первого класса и найти занятия для него дома, дать возможность в спокойной обстановке «дорасти» до школы. Но при этом нужно придумать причину: почему его больше не водят в школу. Можно, например, сказать, что нужно здоровье укрепить - то есть найти причину, которая не будет задевать его самолюбие. Каждый ребенок - индивидуальность. Он не будущий человек - он уже человек. Вот об этом должны помнить родители.