Тимур Бекмамбетов: «Бен-Гур» - это фильм о прощении…»

В начале сентября в кинотеатрах страны стартует показ фильма «Бен-Гур», снятого известным российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым по заказу голливудской кинокомпании. Бен-Гур - это главный герой одноименного романа американского писателя Лью Уолласа, написанного в 1880 году. Роман лег в основу нескольких кинофильмов, самый известный из которых - американский фильм 1959 года режиссера Фреда Нибло, его картина получила 11 «Оскаров»! И вот американцы рискнули пересказать всемирно известную историю о богатом иудее Бен-Гуре, который был предан названным братом и продан в рабство на римские галеры. Он долгое время жаждал мести - и отомстил… История происходит в то время, когда жители Иудеи слушают проповеди Иисуса Христа… Работу над фильмом с библейской тематикой доверили российскому режиссеру Тимуру Бекмамбетову. О том, как шла работа над самой дорогостоящей картиной минувшего лета (бюджет «Бен-Гура» - более 100 миллионов долларов), мы узнали у самого режиссера Тимура Бекмамбетова.

- Тимур, что для вас было интересного в этом проекте? Ведь сюжет, мягко говоря, не новый - книга написана в 19 веке, по ней уже снято несколько картин…

- «Бен-Гур» - это не кино, это миф о кино… В результате одного соцопроса выяснилось, что только 40 процентов киноаудитории знает, что это такое «Бен-Гур». Из них 20-30 процентов видели уже снятые фильмы. А уже из них только 10 процентов помнят одну-две сцены из этих картин. То есть, вступая в эту конкуренцию с известным названием «Бен-Гур», мы фактически находимся в диалоге не с фильмом, а с мифом о фильме. А миф победить невозможно. И я дал себе слово, что не буду участвовать ни в каких «соревнованиях». Наша команда не ставила задачи получить какое-то количество «Оскаров» - как, например, фильм 50-летней давности. Я решился взяться за этот проект прежде всего потому, что впервые со времен «Дозоров» (имеются в виду фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор». - Прим. ред.) появилась возможность сделать яркое зрелищное кино, в котором есть смысл, которое волнует людей, помогает им увидеть мир по-другому - и, может быть, поможет начать жить по-другому. Это первая причина, из-за которой я взялся за работу.

А вторая причина такая… Обычно герои фильма долго между собой разговаривают, обозначаются все конфликты, в конце картины происходит большая битва, в страшной кровопролитной мясорубке герой побеждает, все радуются: зло побеждено, все обнялись, фильм закончился. Это формула, по которой все хорошие фильмы сделаны. И я не критикую эту формулу. Но в романе «Бен-Гур» и в сценарии, написанном по этому роману, триумф победы над злом вдруг оказывается самым страшным, что только герой мог себе представить. Победа переместила его в самую низкую точку падения. Потому что тот враг, которого Бен-Гур победил, уничтожил, - это его любимый брат. И не важно, как плохо он себя вел, это был единственный близкий ему человек, последний из семьи, которого он уничтожил. Это редкий драматургический аттракцион - когда точка успеха неожиданно оказывается дном, самой низкой точкой падения героя. И это было для меня самым интересным. Будет ли это интересно зрителям - скоро узнаем…

- Что вы хотели сказать зрителям?

- У нас была невероятная задача: из этого невероятного падения еще раз подняться вместе с героем. И найти в этой двухчасовой истории смысл. И сказать, что кроме победы, успеха, мести, пусть даже и справедливой, есть какая-то другая ценность, которая делает тебя более счастливым… Но все это можно понять, лишь посмотрев фильм, на словах это объяснить трудно. При этом фильм полон увлекательными и динамичными сценами, которые делают его настоящим блокбастером.

- Кто из знаменитых иностранных артистов снялся в этом фильме?

- Главная звезда фильма - это, прежде всего, его название - «Бен-Гур». Вот его знают все. Снялся мой постоянный теперь уже партнер в кино - это Морган Фримен, с которым мне посчастливилось работать. Есть еще Джек Хьюстон, которого многие в России знают по его телевизионным работам. Других каких-то невероятных звезд не было. Киностудии решили производить фильм с многомиллионным бюджетом - и при этом не опираться на костыли в виде известных лиц. Видимо, настолько были уверены в материале.

- В каждой вашей работе используются самые современные технические приспособления. В «Бен-Гуре» они есть?

- Они есть, но я надеюсь, что зритель их не заметит. А если и заметит, то не придаст им значения. Потому что главная задача была - сделать так, чтобы никакие новинки, никакие формы не затмевали ощущение реальности происходящего. Но секреты у нас есть. Мы их использовали, чтобы снять сцену гонок на колесницах.

- Что это за секреты?

- Мы вдохновлялись кадрами, найденными на «YouTube»… Нам было важно, чтобы фильм выглядел свежим и современным, понятным сегодняшним зрителям - чтобы они не воспринимали его как историю про завернутых в простыни людей, которые жили две тысячи лет назад… Мы изучали, как современные люди снимают гонки на автомобилях, на мотоциклах, как работают операторы, какие углы ставят, где крепят камеры. То есть мы использовали современный язык, чтобы рассказать эту древнюю историю.

- В картине вы использовали камеры, которые крепятся буквально на головах артистов, чтобы создать эффект документального кино?

- Мы использовали несколько таких камер - например, крепили их на лошадях, устанавливали близко к головам, к копытам. Но мы старались сделать так, чтобы зритель эти камеры не «узнавал» - потому что, как только мелькнула мысль: «А, это сделано вот так-то!», - магия сна, твоего пребывания на колеснице разрушится. Мы просто постарались сделать так, чтобы зритель почувствовал то, что чувствует человек, который мчится на колеснице.

- А вы сами прокатились на колеснице?

- Перед тем как посадить актеров, я попросил, чтобы мне самому дали проехать на этой колеснице. И мои ощущения в итоге перешли на экран.

- Что это за ощущения?

- Это тряска. Есть два колеса - и никаких амортизаторов, подушек безопасности. Тебя несет страшная сила, а в лицо летят пыль, грязь из-под копыт и пена изо рта лошадей.

- Травмы на площадке были?

- У актеров - да, у лошадей - нет. При том, что съемки экстремальные, ни одна лошадь не пострадала. У одной живот заболел, и ее отправили обратно в Венгрию, откуда она приехала. Была одна небольшая авария: лошадь споткнулась, когда падала карета. Но она встала и пошла дальше - то есть все обошлось. Гибнут на экране лошади «электронные». А те, которые на арене скачут, все живые, настоящие. То есть актеры реально управляли реальными лошадьми.

- В фильме есть Иисус Христос. Не страшно было браться за этот образ?

- Об этом можно говорить или очень серьезно, или совсем несерьезно… Например, как сказать, что я проводил кастинг на Иисуса Христа? Или что я был режиссером распятия Иисуса Христа. И так далее… Это если говорить несерьезно… А если серьезно - то это фильм не религиозный. Это экранизация романа, написанного американским генералом армии северян, прошедшим гражданскую войну, положившим многие жизни на полях сражения и чувствовавшим свою вину. В своем романе он искал ответ на вопрос: как все же устроен этот мир? «Бен-Гур» был самой популярной книгой в Америке на протяжении столетия. И я постарался не поддаваться ни на какие интеллектуальные провокации своих собственных размышлений: имею право - не имею права… Я просто рассказывал историю про героя, описанного в книге, жившего в Иерусалиме 2000 лет назад, который был, что называется, земляком Иисуса Христа. После победы, которая оказалась поражением, наш герой смог выжить, спастись, и это как раз связано с историей Христа, случившейся в Иерусалиме в то время. Это вольное человеческое рассуждение на тему веры. Фильмы про Бен-Гура прежних лет были про месть, про то, как хороший брат отомстил плохому брату, и зло было наказано. А наш фильм, как и книга, - про прощение. Про то, что самое главное и сложное в жизни - научиться прощать…