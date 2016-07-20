Штрафуйте друг друга!

Российская Госавтоинспекция придумала новый способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. В ближайшее время планируется разработать специальное приложение для мобильных устройств, с помощью которого любой водитель, пассажир или пешеход сможет самостоятельно снимать нарушителей и сообщать их данные в ГИБДД. Впоследствии на основании любительской записи на нарушителя будет наложен штраф. Предложение уже наделало много шума в автомобильных кругах, но то ли еще будет. Суть вопроса изучил корреспондент «ВС».

Сам себе регистратор

Начнем с того, что столь революционное предложение, автором которого выступило МДВ РФ, появилось не от хорошей жизни. Дисциплина на дорогах страны, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ежедневно в России фиксируются тысячи дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут и получают тяжелые травмы сотни людей. Согласно данным полицейской статистики, в подавляющем большинстве случаев причиной аварий является лихачество того или иного участника дорожного движения. Ситуацию не спасают ни камеры видеофиксации, установленные на дорогах, ни увеличение штрафов за грубые нарушения ПДД. В связи с этим многие эксперты склонны оценивать предложение силового ведомства как некий весьма радикальный жест. МВД ни много ни мало предлагает возложить часть ответственности за безопасность на дорогах на каждого жителя нашей страны, имеющего смартфон. В ближайшее время планируется разработать специальное приложение для мобильных устройств, с помощью которого любой водитель, пассажир или пешеход сможет снимать на видеокамеру нарушения правил дорожного движения, допущенные тем или иным водителем. Единственным условием здесь будет обязательная регистрация на сайте госуслуг. Данные с местом и временем нарушения впоследствии можно будет передать в ГИБДД, которая на основании этих записей будет выносить постановление о привлечении нарушителя к административной ответственности. Важный момент: запись нельзя будет отредактировать. Делается это для того, чтобы избежать вероятности заведомо ложных сообщений о нарушениях. Планируется, что всего одной записи будет достаточно для наложения штрафных санкций. Не нужно будет ни свидетелей, ни прочих бюрократических формальностей. Есть запись - получи штраф! Специально для этих целей планируется внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Как поясняют в силовом ведомстве, разработка и последующее внедрение в массы мобильного приложения для борьбы с нарушителями ПДД должны в полной мере реализовать концепцию неотвратимости наказания. Ранее ее планировали довести до ума только с помощью камер видеофиксации на дорогах, но, как показала практика, эта идея, во-первых, дороже, во-вторых, не так надежна, как предполагалось изначально. Камеры часто выходят из строя, а установленное в них программное обеспечение нередко дает сбои, в результате которых «всевидящее око» начинает видеть то, чего нет на самом деле. Случаев, когда водители получают «письма счастья» за нарушения, которых не совершали, предостаточно. То ли дело живые люди. Они есть везде, даже в самых отдаленных уголках нашей страны. И у большинства из них есть мобильные телефоны с видеокамерами! Глупо не использовать такой ресурс. К тому же по своей окупаемости эта идея не идет ни в какое сравнение с дорогостоящими видеокамерами.

Невероятно, но факт: предложение МВД РФ уже получило колоссальную поддержку со стороны рядовых участников дорожного движения. Опросы общественного мнения, проведенные на этот счет, показали, что идею поддерживают более шестидесяти пяти процентов опрошенных. Когда такое было?! По мнению экспертов, эти данные могут свидетельствовать только об одном: лихачи на дорогах «достали» абсолютно всех. Значит, есть все шансы на то, что идея будет реализована. Впрочем, некоторые юристы полагают, что абсолютно безоблачной реализация нового предложения все же не будет.

Стукач или сознательный гражданин?

Как ни парадоксально это звучит, но в качестве одной из главных проблем, лежащих на пути реализации новой идеи, называется этический аспект. Доносительство на ближнего во все времена считалось в нашей стране позорным. В отличие, например, от стран Запада, где дружба с правоохранительными органами является основой безопасности общества. В последние несколько лет сделать определенные шаги в этом направлении удалось, впрочем, и в России. Что ни говори, а время, когда в обществе правили блатные понятия, прошло. Тем не менее многие адвокаты считают, что избежать конфликтных ситуаций все равно не удастся. Дело в том, что анонимно отправить видеозапись зафиксированного нарушения правил дорожного движения будет невозможно. А в случае возбуждения постановления о привлечении нарушителя к административной ответственности последний сможет затребовать материалы дела и узнать, кто именно «накапал» на него в ГИБДД. Гарантировать безопасность информатора в подобных ситуациях не сможет никто. К тому же смартфон, в отличие от камеры видеофиксации, установленной государственными органами, можно, например, потерять. В этом случае доказать виновность нарушителя также не удастся. Кроме того, эксперты опасаются, что среди огромного множества людей, получивших доступ к приложению, найдутся технически подкованные люди, которые все же смогут отредактировать видеозапись. Например, изменить номер заснятого автомобиля.

Есть и еще один момент, с которым придется считаться. Дело в том, что видеосъемка все равно не даст стопроцентной гарантии того, что нарушитель будет привлечен к ответственности. Речь об автомобилях с неограниченной страховкой. В этом случае установить, кто именно находился за рулем в момент нарушения, будет весьма проблематично.

И еще - далеко не за каждое нарушение ПДД виновника можно будет привлечь к ответственности. Сейчас предполагается разработка специального перечня нарушений, в который войдут пересечение железнодорожного переезда в неположенном месте, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам и спецтранспорту, а также поворот или разворот в неположенном месте. А вот наказывать автохамов, любящих объезжать пробки по обочинам и тротуарам, не получится.

Надо ли говорить, что известие о разработке «приложения для стукачей» наделало много шума в автомобильных кругах страны. Многочисленные автомобильные форумы пестрят гневными сообщениями о неприемлемости доносительства. Общий смысл примерно таков: «Я сам часто нарушаю правила и доносить на другого нарушителя не буду!».

Однако есть и противоположные мнения. Их авторами в большинстве своем являются те, кто потерял близких или сам пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем по вине лихача. Собственно, это еще один аспект проблемы. Многие юристы, комментируя предложения МВД, говорят о том, что реализация идеи может привести к расслоению общества на тех, кто нарушает, и тех, кто «сдает» их в правоохранительные органы. Ни к чему хорошему это, по мнению комментаторов, не приведет.

Впрочем, и сторонники идеи, и ее противники, несмотря на расхождения в деталях, сходятся в главном: наводить порядок на дорогах страны просто необходимо. И чем скорее, тем лучше. Другой вопрос, кто именно должен заниматься этим. Оперативно проведенные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что далеко не всех жителей нашей страны прельщает перспектива личной ответственности за безопасность на дорогах. Многие считают, что монополия на эту почетную обязанность должна принадлежать исключительно государственным институтам. А любые предложения в этой сфере следует рассматривать не иначе, как попытку уклонения от обязательств.

Опять же, возможность наказать коллег по водительскому ремеслу вряд ли сможет снизить напряженность на дорогах. Если не сказать больше. В последнее время в интернете то и дело появляются видеоролики, показывающие, как водители выясняют отношения на дорогах. В ход идут не только кулаки, но и подручные средства и даже огнестрельное оружие. Сейчас в салоне практически любого автомобиля можно обнаружить бейсбольную биту или монтировку. На вопрос: «Зачем?» любой водитель ответит: «Для самообороны!». А от ситуации, когда еще и смартфон превратится в орудие для сведения счетов, можно ожидать чего угодно.

Больше пользы, чем вреда

Пока предполагается, что предложение МВД будет вводиться в действие поэтапно. Для начала будут выбраны несколько регионов, в которых мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД будет действовать в пилотном режиме. Если все пройдет удачно, то опыт будет распространен на всю территорию страны. Пока известно лишь об одном пилотном регионе. Это Новосибирская область. Кстати, не исключено, что во внедрении нового проекта может поучаствовать и наша республика, где накоплен серьезный опыт взаимодействия общественности и ГИБДД. В Саранске и без всяких приложений на телефоны Госавтоинспекции регулярно поступают сообщения от неравнодушных граждан о том или ином нарушении. Да и случаи, когда горожане сами задерживали нарушителя, не так уж редки. На протяжении некоторого времени в Саранске даже функционировало общество добровольных помощников инспекторов ГИБДД. Молодые люди сообщали стражам порядка и о нарушениях, которые допускают водители, передвигающиеся по городу в составе свадебных кортежей. Совместными усилиями эту проблему удалось решить.

К слову, многие специалисты позитивно оценивают республиканский опыт взаимодействия Госавтоинспекции с гражданами и полагают, что новая идея, которой пока нет ни в одной стране мира, принесет много пользы. Ведь, если водитель будет знать, что практически любой участник дорожного движения сможет зафиксировать факт нарушения им правил дорожного движения, он поневоле станет ездить более аккуратно.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

