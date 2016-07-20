Вместо аварийного жилья - комфортное

«Поставленную задачу обязаны выполнить»

- Ольга Викторовна, расскажите нашим читателям о программе переселения.

- Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия на 2013-2017 годы» успешно реализуется с 2013 года. По городскому округу Саранск в программу включено 374 многоквартирных дома общей площадью 63707,28 кв. м. В результате 4326 жителей должны переехать в новое комфортабельное жилье.

За время действия программы уже сделано немало. На сегодняшний день 1694 человека улучшили жилищные условия. Только в этом году мы должны расселить 121 многоквартирный дом - 1107 жителей. Это огромная работа. У нас сейчас построены дома по ул. Фурманова, 61 (пятый подъезд), 63, ул. Республиканской, 149, ул. Б. Хмельницкого, 92. В этих домах у нас 429 квартир. В 2017 году из аварийных домов планируется переселить более 1400 жителей из 102 многоквартирных домов. Так что работы у нас много.

- Успеем уложиться по срокам?

- Должны успеть. Поставленную задачу мы обязаны выполнить.

- Сколько еще домов в Саранске нуждаются в расселении?

- Хочу напомнить, что действующая программа рассчитана на дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Но после этой даты в Саранске признан аварийным еще 61 многоквартирный дом. И дома продолжают стареть. К сожалению, на эти дома действие программы не распространяется.

- Возможно ли продление программы по переселению из аварийного жилья?

- Думаю, такое возможно.

- В каждом районе есть свои проблемные дома. Жители знают, когда подходит время расселения?

- Да, на каждом доме, признанном аварийным и включенным в программу, висят таблички, на которых написано, в каком году планируется расселение и какие дома по этой программе будут построены на данном этапе.

«Была квартира - получаете квартиру, была комната - получаете комнату»

- Объясните, пожалуйста, от чего зависит количество квадратных метров в новой квартире при расселении - от количества прописанных человек или от площади старого жилья?

- Количество зарегистрированных лиц не имеет значения уже с 2005 года. С 1 марта 2005 года вступил в силу новый Жилищный кодекс. Мы предоставляем равнозначное по общей площади жилое помещение, даже если в однокомнатной квартире прописаны 8-9 человек. Переселение из аварийного жилья носит компенсационный характер - государство принимает аварийное жилье, а взамен предоставляет новое.

Тем не менее хочу добавить, что в старых домах однокомнатные квартиры бывают совсем маленькие по площади - 13, 19, 20 кв. м. У нас по программе самая маленькая однокомнатная квартира - 37 кв. м. Мы предоставляем те же 37 кв. м без какой-либо доплаты, и переселенцы оказываются даже в выигрыше. Самая маленькая «двушка» в новой квартире - 52 кв. м, в старых домах площадь гораздо меньше, то есть жители опять оказывается в выигрыше. Но это касается только граждан, занимающих жилье по договору социального найма! Для собственников количество комнат в аварийном доме значения не имеет. Если у собственника была двухкомнатная квартира 20-25 кв. м, то от нас он может получить однокомнатную 37 кв. м, но по квадратам его жилье все равно станет больше.

- Почему такая разница между собственниками и нанимателями?

- По закону у органа местного самоуправления нет обязанности обеспечить собственника жилым помещением, но есть обязанность по выплате выкупной стоимости. Конечно, в основном люди предпочитают получить жилье. Если с собственниками достигнуто согласие по предоставлению вместо аварийного другого жилого помещения, то мы им предоставляем жилье по договору мены. Если согласия нет - принимаем решение об изъятии земельного участка под муниципальные нужды.

В жизни бывают разные ситуации. Случается, что собственники не могут договориться между собой, поэтому предпочитают взять деньги. Независимые эксперты оценивают весь имущественный комплекс, предоставляют нам отчет об оценке, и лишь после этого мы направляем собственнику соглашение о выкупной цене. Если по выкупной стоимости соглашение не достигнуто, собственник может сам заказать независимую оценку. Если и после этого не достигаем согласия, то обращаемся в суд.

- Чего ждать людям, живущим в коммунальной квартире?

- Гражданам, проживающим в коммуналке и попадающим под снос по программе переселения из аварийного жилья, по закону предоставляется такое же количество комнат в коммунальной квартире. Некоторые говорят: «Мы занимает комнату 8 кв. м в общежитии, вы нам должны предоставить однокомнатную квартиру!». Нет. Если была квартира - получаете квартиру, была комната - получаете комнату. Если у человека две комнаты в коммунальной квартире, то он может претендовать на однокомнатную квартиру, в этом случае все зависит от площади комнат.

«В работе руководствуемся Жилищным кодексом»

- Возникают ли проблемы с жителями при переселении?

- Проблемы, конечно, возникают, но очень немного. Бывает, что кто-то в принципе не хочет расселяться, других не устраивают условия расселения. Они оперируют старыми законами, ссылаются на какие-то интернет-источники, считая, что им должны предоставить квартиру по социальной норме. Еще раз напоминаю - с 1 марта 2005 года такого закона нет! Прошло уже 11 лет, а люди все хотят получить жилье по социальной норме. Мы в своих решениях руководствуемся действующим Жилищным кодексом!

Многие люди, зная, что их жилье будет сноситься, в него не вкладываются. В некоторых домах нет воды, туалета. Это тоже надо брать в расчет. Мы им компенсационно предоставляем жилье, которое не только по площади больше, но и по комфортности лучше. Мы стараемся максимально работать с людьми, все объяснять.

- Ольга Викторовна, поясните, пожалуйста, может ли человек при переселении из аварийного дома в новый выбрать район проживания?

- Если человек/семья занимает жилье по договору социального найма, то предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначным ранее занимаемому и располагаться в черте данного населенного пункта. В нашем случае - в черте Саранска. За черту города человека можно переселить только при его согласии. Некоторые люди считают, что если они живут в Ленинском районе, то и новое жилье им обязаны предоставить именно в этом районе, но это не так. Ленинский район - это не населенный пункт. Если у нас есть возможность предоставить сразу несколько вариантов в разных районах города, то, конечно, человек может выбрать район. Например, на данный момент у нас три дома на Юго-Западе и один одноподъездный дом в центре. Но в первую очередь на дом в центре претендуют те, кто уже жил в центре. Для людей, живших по ул. Котовского, построены дома по ул. Фурманова. Мы людям объясняем, что эти дома построены специально для вас, приближены к вашему бывшему дому. Вам нет необходимости менять садики, школы, все остается у вас под боком. Мы строим дома с учетом максимальной близости к месту прежнего проживания людей. Вот, например, сносим дом в центре - построим по ул. Б. Хмельницкого, на Юго-Западе. В следующем году будет много сноса на ТЭЦ и Химмаше. Но поскольку на ТЭЦ новостроек нет, планируется построить два дома по ул. Пуркаева.

«Жалоб по качеству отделки у нас практически нет»

- Есть жалобы на качество предоставляемого жилья?

- Жилье у нас очень хорошее, с полной отделкой - с сантехникой, застекленными лоджиями. Все дома оборудованы пандусами, подъемниками, удобными лифтами. У нас даже однокомнатные квартиры все с лоджиями. Кухни большие, меньше 9 кв. м кухонь нет! Хорошие обои, линолеум, пластиковые окна. В домах большие площадки, в подъездах уже установлены железные двери, в квартирах - домофоны. Так что жилье очень комфортное для проживания. Жалоб по качеству отделки у нас практически нет.

- Для переселенцев строятся целые дома. Каким образом в них распределяются квартиры?

- В первую очередь мы узнаем, есть ли среди переселенцев инвалиды-колясочники. Им предлагаем доступный для них этаж, часто, например, они предпочитают первый этаж. Все остальные получают квартиры согласно жеребьевке. Даже если предоставляемые квартиры находятся в разных подъездах одного дома, стараемся, чтобы на жеребьевке присутствовали все заинтересованные люди. Для удобства граждан мы предусматриваем, чтобы на жеребьевке были представлены и нижние, и средние, и верхние этажи. Стоит отметить, что пожилые люди предпочитают жить на нижних этажах, молодежь, наоборот, выбирает последние, объясняя это тем, что наверху обзор из окон лучше и воздух чище. Тем более в новых домах есть техэтаж.

Людмила АНЮТИНА

