Вера Глаголева: «Мой муж обожает делать нам подарки»

У Веры Глаголевой этот год юбилейный - актриса и режиссер отметила 60-летие… Зрители старшего поколения помнят ее по фильмам «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Сошедшие с небес». Сейчас же она больше известна как режиссер получивших признание картин «Заказ», «Чертово колесо», «Одна война», «Случайные знакомые» и, конечно же, совместной с Францией и Латвией картины «Две женщины», в которой снялся великолепный Рэйф Файнс.

Актерская карьера Веры Глаголевой началась, когда она после окончания школы случайно попала на съемочную площадку к своему будущему мужу - режиссеру Родиону Нахапетову, снимавшему фильм «На край света». А вот о том, как дальше складывалась ее творческая жизнь, как удавалось совмещать профессию и семью, Вера Глаголева рассказала нашему корреспонденту.

- Вера Витальевна, вы состоявшаяся актриса и режиссер, при этом мама трех замечательных дочерей… Вам удается сохранять баланс между работой и личной жизнью, семьей?

- Я считаю, во всем нужно искать золотую середину. А в семье многое зависит от женщины, от ее способности сохранять гармонию в душе. Поэтому не нужно пренебрегать своей личной жизнью во имя карьеры. Нужно просто правильно расставить акценты, уделяя время и тому и другому. В наше время жизнь требует от женщины мужества и более активной позиции, чем во времена героев Тургенева. Образ женщины-домохозяйки канул в прошлое. Должно быть какое-то дело, ведь, когда дети вырастают, женщине нужно чем-то занять себя. И это дело должно быть любимым, чтобы захотелось уделять ему свое свободное время. Только тогда женщина сумеет раскрыть свой внутренний потенциал.

- Мечтали ли вы когда-нибудь, что станете не только актрисой, но и режиссером?

- Я не могла даже подумать, что когда-нибудь смогу сама снимать кино. Хотя были, конечно, наблюдения за каждым режиссером, с которым я работала. Ведь если актер выходит на площадку - существует потребность взглянуть на себя со стороны, глазами режиссера, понять его сверхзадачу. Все это по крупицам откладывалось во мне и куда-то уходило в глубину - ведь я не думала, что это мне когда-то пригодится. Но вот в 1988 году Валентин Черных во время очередной беседы на фестивале вдруг спросил: «А что, тебя режиссура интересует?». Я вдруг как-то неожиданно для себя выпалила: «Да!». Сама себя сначала испугалась. Но потом поняла, что это было мое внутреннее решение, моя давняя потребность. И он пригласил меня к себе в объединение «Слово», которое до сих пор существует, и попросил принести сценарий короткометражного фильма. «Я же не могу взять кота в мешке - мне нужно знать, что ты можешь»…

- Но вашим режиссерским дебютом стала полнометражная картина. Как это случилось?

- Да, когда у меня появились продюсеры, они сказали, что им нужен полный метр. И я начала искать другой сюжет. Мне попалась удивительная история. Это был сценарий Светланы Грудович, который впоследствии и лег в основу моего первого фильма «Сломанный свет». Такая пронзительная поэтика была в этом сценарии. И когда я показала его продюсерам из кинообъединения «Эдельвейс», они без колебаний ответили: «Да». Это было настоящее женское кино: сценаристом, режиссером и продюсером стали женщины. Я сама в нем сыграла главную роль. Но после этого опыта я решила, что никогда больше у себя сниматься не буду: это безумно тяжело.

- После этой картины у вас был большой перерыв - целых 15 лет вы не снимали…

- Да, в начале 90-х все пошло кувырком, обрушилась система проката. И только в 2005 году я закончила свою вторую картину «Заказ». Это был уже не дебют, а полноценный фильм.

- Начиная с какой картины вы почувствовали, что состоялись как режиссер?

- Этапной я могу назвать картину «Одна война». С нее началась моя вера в себя как в режиссера, появилась уверенность. В «Одной войне» очень точно попали с решением образа героя Александра Балуева. Он охраняет женщин, которых все считают врагами народа и предателями за связь с фашистами. И когда война заканчивается, мы видим на его глазах слезы - он понимает, что ждет этих женщин дальше.

- Ваш фильм «Две женщины» зрители встретили на ура, он получил огромное количество наград на фестивалях…

- На картине «Две женщины» еще в подготовительном периоде мы с оператором выстроили весь наш мир. Пересмотрели огромное количество картин великих живописцев XIX века - учились у них работать со светом, цветом. И было очень приятно, когда зрители говорили про ожившие полотна мастеров.

- Многие режиссеры на съемочной площадке - диктаторы. А вы?

- Мне кажется, что моя режиссура построена на интуиции. У меня есть принцип: мне актеры могут предлагать, и если это меня убеждает - я иду на это. Это прекрасно делает Саша Балуев, которого я очень люблю снимать. Он - особенный человек в моей жизни, с ним очень многое связано. Он и в работе совершенно потрясающий, и в жизни очень цельный…

- Сложно ли было работать с зарубежными актерами? Каков на съемочной площадке знаменитый Рэйф Файнс?

- Картина снималась в Смоленской области в имении композитора Михаила Глинки. Файнс настолько был увлечен произведением Тургенева, нашим мировосприятием, природой и колоритом, что очень органично вошел в образ Ракитина. Теперь сложно представить, что это мог бы сыграть кто-то другой. Ведь такой актер, как Райф Файнс, - просто воплощение дворянина ХIХ века, которого отличали благородство и истинное великодушие. Артист такого уровня даже без слов может передать те оттенки чувств, то любовное томление, которое овладевает его персонажем.

- Как близкие воспринимают ваше занятие режиссурой?

- Мне повезло: мой муж Кирилл понимает меня и нормально воспринимает мой ненормированный график работы и частые командировки. И все же в семье он всему голова. Женщине нужно уметь ценить своего супруга и позволять ему быть ведущим. Иначе в семье возникают конфликты. Сложнее было с детьми - приходилось часто оставлять моих девочек с родителями. Но я думаю, излишняя опека также не идет детям на пользу - они вырастают несамостоятельными и избалованными. Я стараюсь не лезть в личную жизнь детей. Я думаю, они это ценят.

- Как вам с таким напряженным графиком удается сохранять форму?

- Это очень просто: нужно больше двигаться и меньше есть. Был в моей жизни момент, когда я начала поправляться. И когда я посмотрела на себя в зеркало - вдруг увидела там незнакомую мне женщину. Я срочно приняла меры: просто уменьшила свои порции. И без всяких диет, благодаря прекрасной генетике, вскоре вернулась в норму. Для современной женщины очень важно следить за собой: есть меньше мяса, больше двигаться и, конечно же, любить и быть любимой.

- Каковы ваши семейные ценности?

- Мы живем одной большой семьей в загородном доме на Николиной горе. Возвращаться после активного дня в свой дом, где тебя ждет большая семья, очень приятно! Я уже не только мать, но и бабушка. Это помогает осознать родство нескольких поколений, найти общий язык и поддержать друг друга. Как же здорово, когда мы все собираемся за большим столом! Я считаю, что именно большие семьи - самые крепкие и счастливые. Мне, конечно, очень повезло, что после развода с Родионом Нахапетовым я встретила Кирилла. Он прекрасно относится к Ане и Маше - моим дочерям от первого брака. У нас есть и общая дочь Настя. Мой муж обожает делать нам подарки. И мы ценим его за щедрость и доброту и стараемся поддерживать тот позитивный настрой, который он дарит нам всем.

- Какой, на ваш взгляд, должна быть современная женщина?

- Для женщины очень важно уметь сохранять мягкость, нежность, сглаживать конфликты. В современной жизни так много стрессов, и если еще приносить это домой, то скандалов и ссор не миновать. В молодости я была слишком бескомпромиссна, но сейчас стараюсь сглаживать острые углы. Между супругами должны быть взаимопонимание, взаимоуважение и, конечно, любовь. Семья очень важна для женщины - это та гавань, где она становится самой собой и дарит свою любовь близким.

- Каким будет ваш следующий фильм?

- Я бы хотела сосредоточить все свое внимание на русской классике. В ней есть то очарование, те моральные ценности, которые сейчас почти утрачены. «Две женщины» можно назвать моей первой картиной в этом направлении. Долгое время я думала над постановкой истории любви Тургенева и Полины Виардо, но пока эта тема под вопросом. Для меня понятно одно: мое время - это ХIХ - начало ХХ века. Моя тема - это, конечно, человеческие чувства, любовь. Любовь - это тот бездонный океан, в который можно погрузиться с головой…