Предел прочности

Революционные поправки могут быть внесены в Уголовный кодекс РФ уже этой осенью. Как стало известно, депутатам планируют предложить рассмотреть вопрос об изъятии из уголовного законодательства такой нормы, как «превышение пределов необходимой самообороны». По сути, это может означать, что жителям нашей страны разрешат защищать свою жизнь и здоровье всеми возможными способами, не опасаясь последствий в виде уголовного преследования. Впрочем, как отмечают эксперты, грань, отделяющая самозащиту от убийства на почве мести, все равно останется очень тонкой. В ситуации разбирался корреспондент «ВС».

Закон защищал преступников

То, что сейчас планирует сделать группа активистов из правоохранительных органов, следовало сделать еще много лет назад. Так, во всяком случае, полагают правозащитники, ратовавшие за отмену понятия «превышение пределов необходимой самообороны» на протяжении почти двух десятков лет. За эти годы сотни жителей нашей страны получили длительные тюремные сроки только за то, что пытались спасти свою жизнь и здоровье. В подавляющем большинстве случаев те, кому удалось выжить в схватке с преступником, впоследствии сами оказывались на скамье подсудимых. Дело в том, что российские следствие и суд зачастую просто игнорировали тот факт, что подсудимый, прежде чем убить потерпевшего, сам подвергся нападению. Существующая и по сей день норма «превышение пределов» практически всегда трактуется судами в пользу преступника. При этом абсурдность ситуации была очевидна далеко не всем.

Так, согласно действующему законодательству, человек, на которого совершено вооруженное нападение, например, с целью ограбления, должен осознавать, что защищать свою жизнь он может только в строго определенных рамках. При этом закон не учитывал то обстоятельство, что для любого нормального человека нападение преступника является сумасшедшим стрессом. В таком состоянии на первое место выходит инстинкт самосохранения, разум же зачастую начинает действовать только тогда, когда преступник падает замертво. Однако доказать, что именно потерпевший спровоцировал подозреваемого на ответные действия, было практически нереально. Суды с упорством, достойным лучшего применения, отправляли за решетку тех, кто не пожелал лечь в могилу. Причем сроки в большинстве случаев были просто огромными для таких ситуаций.

Именно этот парадокс предлагается изъять из уголовного законодательства страны. Авторы предложенного нововведения считают, что любому человеку необходимо разрешить защищать свою жизнь и здоровье всеми доступными способами. В качестве главного аргумента в поддержку своей позиции авторы предложения приводят тот факт, что зачастую судебная практика по делам о превышении пределов необходимой самообороны вступает в явное противоречие с Конституцией РФ. Основной закон страны говорит о том, что право на жизнь является неотъемлемым. Суды же, по сути, ставят это утверждение под сомнение. Не согласиться с этим трудно. Особенно если посмотреть судебную практику по таким делам. Адвокаты, к примеру, утверждают, что следствие и суд в большинстве случаев просто игнорируют обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления. Логика здесь примерно следующая: есть труп, значит, должен быть осужденный. Тот факт, что трупом при иных раскладах мог стать сам подсудимый, в расчет не берется. Соответственно, шансов на оправдательный приговор в подобных случаях практически не было. Теперь же, если законодательная инициатива получит поддержку, ситуация может измениться. Правда, не сразу и не кардинальным образом.

Двенадцать осудят или шестеро понесут

Следует отметить, что полемика вокруг необходимости изъятия из законодательства нормы, предусматривающей ответственность за превышение пределов необходимой самообороны, ведется уже довольно давно. И определенные успехи, правда чисто теоретические, правозащитниками были достигнуты. Однако на практике все оставалось как прежде. Так, еще в сентябре 2012 года вышло в свет постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». По сути, этот документ четко разъяснял всем судьям, как именно следует рассматривать уголовные дела по этой статье, и напоминал о праве каждого человека на самозащиту. Поводом для выхода постановления стало уголовное дело, возбужденное против гражданина Соколова, на которого ночью напали несколько человек со штакетником в руках. Мужчина стал убегать от преступников, но его догнали и начали избивать. Позже на его теле насчитали около десятка ранений. В конце концов, Соколов отобрал у одного из нападавших штакетник и ударил им преступника по голове. Нападавший скончался на месте. Впоследствии Соколов получил шесть лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить многотысячную компенсацию морального вреда. Однако его адвокат дошел до Верховного суда РФ и смог добиться оправдания и полной реабилитации своего клиента. Казалось бы, после выхода в свет постановления Пленума ВС РФ ситуация должна была измениться. Однако суды, как и прежде, продолжали штамповать обвинительные приговоры по этой статье. В числе осужденных оказались несколько изнасилованных женщин, покалечивших своих обидчиков. Уже в сентябре 2014 года, спустя два года после выхода постановления Пленума Верховного суда РФ, был осужден житель Саранска Анатолий Князев. Мужчина был признан виновным в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны. Как выяснилось в ходе следствия, Анатолий Князев повздорил со своим родным братом. Последний схватил нож и несколько раз ударил родственника. В какой-то момент Анатолию удалось вырвать нож из рук брата. Он нанес всего один удар в грудь, но этого оказалось достаточно для летального исхода. Суд приговорил Анатолия Князева к одному году лишения свободы условно. Уже тогда этот приговор многие посчитали прорывом. Для сравнения, немногим раньше суд приговорил к четырем годам колонии мать двоих детей, воткнувшую кухонный нож в бедро мужа-наркомана, который пытался ее убить. Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия адвокату удалось доказать, что женщина в тот момент защищала собственную жизнь и жизни своих детей, суд счел необходимым лишить женщину свободы. И подобных приговоров, увы, немало. Согласно статистике судебного департамента Верховного суда РФ, ежегодно в России выносится несколько сотен обвинительных приговоров за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны.

Как отмечают юристы и правозащитники, подобная практика ставит людей перед непростым выбором: или могила, или тюрьма. Нетрудно догадаться, что выбирает большинство. В интернете на этот счет даже появились печальные поговорки, типа: «Пусть лучше двенадцать осудят, чем шестеро отнесут». Но ситуация все равно не менялась.

Многочисленные эксперты, объясняя этот феномен, делали акцент на том, что 37-я статья УК РФ слишком сложна для применения. В качестве еще одной причины, способствующей росту числа осужденных по этой статье, называется общая заточенность отечественной судебной системы на вынесение обвинительных приговоров. Вокруг этого обстоятельства также сломано немало копий, но воз, как говорится, и ныне там. Судам действительно проще вынести обвинительный приговор, чем раскручивать маховик следствия в обратную сторону. Слишком много голов полетит при таком раскладе.

Учиться у соседей

Стоит отметить, что нынешнее законодательное предложение далеко не первое в этом направлении. Чуть раньше была выдвинута инициатива, разрешающая гражданам нашей страны защищать всеми возможными способами свое имущество. «ВС» подробно рассказывал об этом ранее. Суть предложения была такова. Если человек отражает нападение на свою квартиру с помощью незарегистрированного оружия, в результате чего налетчик погибает, то отвечать хозяин жилья должен только за то, что хранил незарегистрированный ствол. По этой же аналогии сейчас предлагают поступить и с 37-й статьей УК РФ. Причем в данном случае предлагается не заниматься слепым копированием основ законодательства западных стран, живущих в несколько иных реалиях по сравнению с нами, а взять на вооружение опыт соседней Украины. При всех недостатках законодательства этой страны в части обеспечения права на защиту жизни и здоровья граждан соседи находятся на два шага впереди нас. К примеру, на Украине вообще не является превышением пределов необходимой самообороны использование оружия, применяемого для отражения нападения на частное лицо или его жилище. Соответственно, и обвинительных приговоров, вызывающих широкий общественный резонанс по таким делам, там просто нет.

К слову, представители МВД РФ давно ратуют за законодательное расширение круга объектов самообороны и регламентирование уже действующих статей УК РФ. Слишком сложное толкование 37-й статьи УК РФ отмечают не только правозащитники и представители МВД, но и общественники. Так, еще в 2012 году Общественная палата РФ предлагала доработать ее. Но предложения остались только на бумаге. Одной из основных причин стали опасения законодателей на предмет стирания тонкой грани, отделяющей необходимую самооборону от убийства на почве мести. Как отмечают аналитики, даже если сейчас поправки в действующее законодательство все же будут внесены, месть все равно останется вне закона. И гражданам необходимо будет помнить об этом. К примеру, если на вас напали, избили и ограбили, а вы, очухавшись, смогли догнать преступника и убили его, ни о какой самообороне не может быть и речи. Отвечать придется по всей строгости за умышленное убийство.

Впрочем, вероятность принятия поправок в Уголовный кодекс практикующие юристы оценивают не очень высоко. По их мнению, неповоротливость отечественной судебной системы сыграет свою роль и в данном случае. Радикально ускорить процесс может только жуткий инцидент, подобный тому, что произошел несколько лет назад в Тульской области. Там пожилой мужчина застрелил троих нападавших на его дом. Собственно, дискуссия вокруг 37-й статьи УК РФ и возникла-то после этого случая. Но, видимо, требуются еще печальные эксцессы, чтобы законодательная инициатива претворялась в жизнь без проволочек.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

