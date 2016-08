Российские звезды сияли в «Артеке»

В легендарном лагере «Артек» прошел ежегодный международный конкурс песни «Детская Новая волна». За несколько дней фестиваля жюри во главе с композитором и музыкальным продюсером Игорем Крутым предстояло выбрать лучших среди 16 финалистов из 11 стран мира: России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Латвии, Киргизии, Казахстана, Румынии, Мальты и даже Кореи. Поддержать юные дарования в Крым прилетели Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Дима Билан, Валерия, Ирина Дубцова, Стас Костюшкин и многие другие известные артисты. Звезды не только восхищались талантами своих маленьких коллег, но и удивляли сами.

Король в наколках

Филипп Киркоров прибыл на фестиваль вместе со своим отцом Бедросом. Дети поп-короля российской эстрады остались дома с нянями и тетей Мари. Артист решил, что двойная смена климата всего за несколько дней не будет полезна для их здоровья, но пообещал, что, как только они еще немного подрастут, он непременно приедет сюда вместе с ними на отдых.

- Крым - это для меня особое место, связанное с огромным количеством приятных воспоминаний, - рассказал Филипп. - Именно на этом полуострове началась моя певческая карьера. В 1988 году здесь проходил первый в моей жизни конкурс - на лучшее исполнение песен стран Соцсодружества. Так что именно здесь я начинал как настоящий артист.

Филипп поменял свой стиль: отрастил усы и, выходя на сцену, надевал специальный костюм с рисунками, похожими на татуировки, - отчего неискушенному зрителю должно было показаться, что артист набил себе тату на руках и ногах.

Нельзя было не заметить, что Филипп сильно похудел.

- Конечно, я отказался от всех вредных продуктов, и каждое мое утро начинается с зарядки и специальных упражнений, - поделился Киркоров. - Правда, тут в Крыму столько всяких вкусных вещей, что не могу отказать себе в удовольствии попробовать их. Наверное, потом придется все это «отрабатывать» в спортзале…

Артист сейчас находится в гастрольном туре, но со своим тренером он ежедневно связывается по скайпу - тот контролирует нагрузки певца и время от времени добавляет новые упражнения. Ведь Киркоров намерен к своему 50-летию, которое он будет отмечать в следующем году, достичь идеальной физической формы.

Правильные ведущие

Для Стаса Костюшкина - одного из ведущих конкурса - главным был вопрос: где тренироваться? Каждое утро известный певец, который кроме того еще и страстный бодибилдер, начинает не с распевки, а со специальных занятий на все группы мышц, и его правило: не пропускать ни одной тренировки, даже находясь далеко от дома. Благо в «Артеке» со спортом дружат, и проблем со спортзалом у артиста не возникало.

А другая ведущая конкурса - Лера Кудрявцева - с такой же регулярностью посещала соляную пещеру, что, по мнению теледивы, весьма полезно не только для здоровья, но и для нервной системы.

Ее коллега - ведущая телеканала «Россия» Олимпиада Тетерич - поразила своей стройной фигурой. Ведь многие помнят, что всего чуть больше месяца назад она стала мамой - родила дочь. Малышка осталась дома в Москве вместе с няней, папой и страшим братиком - 9-летним Лавром. Имя девочки телеведущая решила пока не раскрывать, считая это семейной тайной.

- Во время беременности я почти каждый день плавала в бассейне, - рассказала Тетерич. - Сразу после рождения ребенка, еще в больнице, мне выдали специальную памятку, по которой молодые мамочки занимались еще в советские времена. Это особая гимнастика, ничего сложного в ней нет - нужно только правильно выполнять упражнения и следить за дыханием. Главное - найти время. А результат, как видите, налицо!

Пионерское детство

Многие из звезд, оказавшись в одном из самых знаменитых советских детских пионерских лагерей, невольно вспоминали свое детство. Александр Розенбаум признался журналистам, что, будучи школьником, часто проводил лето в пионерлагерях. Хотя сам никогда не был идеальным пионером - как и многие его друзья, любил похулиганить.

Сергей Лазарев вспомнил, как он в весьма юном возрасте ездил на гастроли с детским вокальным ансамблем «Непоседы», в том числе и в Крым. Артист, кстати, на фестивале представил русский вариант песни «You Are The Only One», с которой выступал на «Евровидении».

Валерия и Иосиф Пригожин прилетели в Крым из Швейцарии, где проводили свой отпуск вместе с детьми и мамой певицы Галиной Николаевной. Семья каждый день устраивала пешеходные прогулки, проходя не меньше 12 километров за сутки.

Главные победители

Финальный концерт, где должны были быть названы победители, чуть не сорвался из-за проливного дождя. Организаторам мероприятия, несмотря на непогоду, все же удалось провести торжественную церемонию награждения.

Первое место разделили между собой конкурсанты из России Алексей Забугин и трио «ЭЙ`ВА». Призы им вручили Игорь Крутой и первый заместитель министра образования и науки России Наталья Третьяк.

Второе место заняли Михаил Григорян из Армении и представительница Мальты Эйла Манджон. Кстати, многие отметили, что маленький Михаил очень похож на Филиппа Киркорова в детстве.

Третье место разделили Жанель Садуакас из Казахстана и россиянка Мария Мирова, которая также получила медиапремию от «РИА Крым» и специальный приз - ротацию песни на «Детском радио».