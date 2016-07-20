Палки в руки, и - за здоровьем!

В России входит в моду «нордик волкинг» (Nordic Walking). Возможно, вы не знаете, что это такое, хотя наверняка видели энергичных людей, которые в любое время года бодрым шагом ходят по улицам и паркам с палками, похожими на лыжные. Это и есть «нордик волкинг», а по-другому - скандинавская ходьба с палками. Причем возраст спортсменов весьма зрелый - в среднем 50-60 лет. Чем же так привлекательна скандинавская ходьба, что она дает для здоровья? Об этом мы решили узнать у самого уважаемого в России специалиста по «нордик волкингу» Александра Мамонтова. Недавно Международная федерация Nordic Walking (INWA) наградила его почетным званием «Мастер-инструктор». Это звание по решению Федерации будет присваиваться инструкторам со всего мира, которые внесли особый вклад в развитие «нордик волкинг» в своей стране. Так вот, россиянин Александр Мамонтов стал первым в мире обладателем звания «Мастер-инструктор»! Мы узнали, чем полезна для здоровья ходьба с палками, почему пожилые люди почти никогда не бросают это занятие, а главное - как правильно начать заниматься «нордик волкинг», чтобы не навредить себе.

- Александр, откуда появился этот вид фитнеса - «нордик волкинг»? В переводе это - «северная ходьба», значит, и пришел он к нам с Севера?

- Именно так. Еще в 30-е годы прошлого века финские и норвежские лыжники практиковали ходьбу с палками для поддержания спортивной формы в бесснежный период. Вскоре эти занятия переросли в отдельный вид фитнеса. В 60-е годы XX века в Финляндии учитель физкультуры одной из сельских школ Леена Яскелайнен обратила свое внимание на ходьбу с палками и ввела ее в уроки физкультуры. Эффект был потрясающим: дети с удовольствием занимались необычным спортом и стали меньше болеть, а Леена уже тогда сказала, что ходьба с палками - это спорт будущего. Сейчас она профессор в спортивном университете, а финны считают ее «мамой «нордик волкинг». Что касается научных исследований ходьбы с палками, то их основоположником стал американский атлет Том Рутлин. После травмы ноги он искал варианты тренировок, чтобы держать себя в форме. Взял палки для туризма и приспособил их для ходьбы. Одному ходить было скучно, приобщил супругу, абсолютно среднестатистическую американку. Однажды заметил, что ему все труднее за супругой угнаться - и решил узнать почему. Отвел ее в исследовательский институт Купера в Техасе. Сделав обследование, врачи спросили: «А чем занимается ваша жена? Она в прекрасной форме и абсолютно здорова!». Том сказал: «Ничем особенным - просто мы ходим с палками…».

- А что показали исследования?

- Что у нее значительно увеличилось содержание кислорода в крови, в прекрасной форме опорно-двигательный аппарат, идеальная биохимия крови и так далее. Американцы провели настоящее исследование - и… благополучно забыли про него. Вспомнили про ходьбу с палками в 1988 году в Финляндии. Там еще с 60-годов была серьезная ситуация с продолжительностью жизни у мужчин - многие не доживали и до 50 лет из-за малоподвижного образа жизни, жирной пищи, алкоголя. Правительство задумалось - что делать? Стали культивировать лыжи. Но финны неохотно на них становились. И тогда Туомо Янтунен, возглавлявший в то время финскую ассоциацию массовых видов спорта, стал активно внедрять ходьбу с палками. Он на практике видел, какие прекрасные результаты дает этот вид фитнеса. И вскоре ходьба с палками стала национальной идей Финляндии. И сейчас из 5 миллионов финнов половина занимаются «нордик волкинг» - так они назвали ходьбу с палками, в России ее еще называют скандинавской. В Финляндии даже в школьной программе есть эта ходьба. И вот итог: финны признаны самыми здоровыми европейцами, а финские дети - самыми умными.

- У пожилых людей Финляндии тоже популярна эта ходьба?

- Финских пенсионеров трудно назвать пожилыми людьми! Мужчины в возрасте 70 ходят с палками так быстро, что их вряд ли догонит российский 40-летний мужчина. Элементы техники «нордик волкинг» отработаны, и ходьба стала сначала финским национальным увлечением, а теперь и всемирным и поистине народным.

- В России с палками чаще всего можно увидеть пожилых людей. Что им дает это увлечение?

- Самое необходимое - здоровье и общение. Ходить с палками и быть здоровым - это самое простое. Регулярные и правильные занятия позволяет снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Попробуйте встать на весы, а палками при этом давить на пол. Чем сильнее давите, тем меньший вес тела показывают весы. То есть человек до 20 процентов веса при ходьбе с палками как бы теряет. Если он весит 120 кг, то, когда идет с палками, суставы испытывают нагрузку, как будто он весит 100 кг. Для опорно-двигательного аппарата это очень большая разница и большой подарок! Таким образом можно начать реально сбрасывать вес, не перегружая суставы. А большинство полных людей начинают с бега - и всем своим лишним весом бьют по суставам, ведь по расчетам каждый лишний килограмм дает на них дополнительные 7 кг давления. В итоге многие оказываются на операционном столе - приходится протезировать разрушенные суставы. А при ходьбе с палками они работают в самом щадящем режиме.

- Говорят, что скандинавская ходьба излечивает артрозы, остеохондрозы и даже останавливает остеопороз. За счет чего это происходит? Ведь по идее, если суставы нездоровы, их нужно беречь от лишней нагрузки.

- Как у нас суставы работают? Первой пошла пятка, потом - колено, затем - тазобедренный сустав, далее - таз. Человек выпрямляется - и переносит вес тела на другую ногу. Это биомеханика движения. Чтобы человек имел ровную осанку, он должен постоянно отталкиваться от земли ногами - выталкивать себя вверх. Но за нами волки не бегают, и мы не выталкиваемся, мышцы атрофируются, и это плохо. Ноги - это мощнейший насос, он предназначен в помощь сердцу, чтобы прокачивать кровь. Если ногой не выталкиваться, сердце не получает этой помощи. А махи руками нам нужны, чтобы больше загнать в организм кислорода. То есть тут кислорода мы усваиваем на 40-50 процентов больше, чем при обычной ходьбе, опорно-двигательный аппарат защищен за счет плавной работы суставов, нагрузку на голеностоп снимаем с помощью палок - мы еще пятку не успели поставить, а палка уже мягко встала. За счет работы рук подключаются все верхние мышцы - получается, что задействованы около 600 мышц - 90 процентов мышц тела, а если еще и улыбаться, то все 100! (Смеется.) А когда мы просто ходим, работают всего 200 мышц. Ходьба с палками активно ускоряет обмен веществ, идет массаж внутренних органов. Развивается капиллярная система - сетка мелких сосудов в мышцах. Мышцы становятся крепче, сильнее, суставы - более подвижными. Кто регулярно поддерживает себя нагрузкой, движением, у того с годами все более-менее хорошо. От возрастных изменений не уйти, но они минимально затронут такого человека. Если же человек перестает двигаться, нарушает режим - у него начинаются проблемы. Все возрастные болезни - остеохондроз, остеопороз, коксартроз, артроз - связаны с образом жизни, при котором было очень мало движения.

- Люди, которые стали заниматься скандинавской ходьбой, рассказывают, что излечиваются даже межпозвоночные грыжи. За счет чего это происходит?

- Наш позвоночник состоит из позвонков и межпозвоночных дисков. Когда происходят нарушения в костной ткани - например, в результате травмы, выведенный из правильного положения позвонок усиливает давление на межпозвоночный диск. Межпозвоночный диск как бы выдавливается, деформируется, у человека появляются боли, неврологические проблемы. И ему предлагают либо сложное лечение, либо операцию. Что дает ходьба с палками? Когда человек выталкивается и ногой, и рукой, которая упирается в палку, позвоночник тянется кверху, вокруг него начинают работать все мышцы, наращивается мышечный корсет. Ходьба с палками снимает нагрузку - уменьшается давление на межпозвоночные диски, пусть ненамного. Но капиллярная система работает, кровообращение работает, происходит регенерация разрушенных тканей. В итоге именно регулярная ходьба с палками, снимая нагрузку с опорно-двигательного аппарата, дает возможность позвоночнику самостоятельно восстановиться. Кроме того, у человека появляется царская осанка - разве это не приятно?

- Какие еще положительные эффекты дает скандинавская ходьба?

- За счет улучшения микроциркуляции крови, увеличения притока крови к головному мозгу риск инсульта снижается в 2 раза. Отлично работает вестибулярная система, сосудистая. То есть человек в целом чувствует себя очень хорошо.

- Какие есть ограничения для занятий скандинавской ходьбой? Кого не возьмете в группу?

- Тех, кто не предоставит справку о том, что ему не противопоказана умеренная физическая активность (чем и является оздоровительная ходьба с палками). При всей кажущейся простоте занятия, нагрузка, в том числе на сердце, очень серьезная. Поэтому заниматься ходьбой с палками нужно после консультации с врачом, и желательно под присмотром инструктора - хотя бы первое время. Потому что принципиально важно освоить технику ходьбы. Чтобы не нажить дополнительных проблем, этим пренебрегать нельзя. Конечно, в интернете есть различные видеоуроки, но лучше хотя бы на первых порах поучиться у инструктора или у тех, кто уже давно занимается ходьбой.

- Какой длины должны быть палки для занятия скандинавской ходьбой?

- Формула расчета такая: свой рост нужно умножить на коэффициент 0,68, а еще лучше - 0,66. Это и будет оптимальная длина палок. Телескопические, которые меняют длину, я не советую покупать - при интенсивной ходьбе они будут складываться.

- Какие нужны одежда, обувь?

- Никаких тапочек, сандалий, сланцев - только кроссовки! Они защитят стопу от повреждений, продольно-поперечных травм. Одежда - спортивная, удобная. Сейчас много материалов, отводящих влагу. Хлопчатобумажная ткань неплохо для лета. Но ветерок подул на влажную футболку - и получили спазм мышц. Поэтому я за влагоотводящие ткани. Обязательно нужно иметь с собой бутылочку с водой - граммов 300. Походили - пару глотков воды сделали, и так постоянно. Потерю влаги надо восполнять.

- Какой режим тренировок порекомендуете новичкам?

- В первые два месяца важно не перегрузить организм, не перетренироваться. Поэтому будет достаточно двух тренировок в неделю по 30 минут. Потом, когда пройдет период адаптации, можно увеличить нагрузку. Но между тренировками должен быть отдых - не меньше суток.

- А правда, что люди, взявшие палки в руки, очень редко бросают это занятие?

- Это так. И я понимаю, почему: помимо хорошего самочувствия человек обретает компанию единомышленников. В первый раз я увидел людей с палками как раз в Финляндии. Пожилые женщины походили с палками, присели на лавочку, чтобы попить чайку, - и всей компанией пошли дальше. Так они проводили свой выходной - причем съехались на прогулку из разных городов! У нас лучшим другом пенсионера становятся диван, а затем хронические болезни, которые только и ждут, когда человек приляжет у телевизора и перестанет шевелиться. Знаете, как говорят финны? «Хочешь подарить себе дополнительные 10-15 лет здоровой жизни? Ходи с палками!». И я рад, что в России стали следовать их примеру!