В филиале «Мордовэнерго» завершил работу студенческий стройотряд

Деятельность студенческого строительного отряда (ССО), организованного в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго», в июле была разделена на два направления. Часть ребят помогала в службе реализации услуг по передаче электроэнергии, мониторингу и анализу потерь на снятии показаний приборов учета в Лямбирском и Рузаевском районах электрических сетей.

Вторая группа студентов была задействована в службе подстанций 35/110 кВ Саранского производственного отделения (ПО). Студенты пока не имеют допуска для непосредственного обслуживания энергообъектов, и им доверялись работы, не требующие специальных профессиональных навыков. Они помогали на покрасочных работах, а также на вырубке растительности и уборке порубочных остатков при расчистке просек воздушных линий электропередачи.

«Я уже второй год вхожу в стройотряд, и подобный опыт работы на энергопредприятии очень важен мне как студенту факультета электронной техники, - рассказывает командир стройотряда «Энергетик» Дмитрий Плекунов. - Мы многое узнали о правилах безопасного проведения работ на объектах повышенной опасности, познакомились с основными принципами устройства электроустановок высокого класса напряжения и собственными глазами увидели работу специалистов-энергетиков. Думаю, что такие практические знания в дальнейшем пригодятся мне и моим сокурсникам, решившим связать свою жизнь с энергетикой».

Специалисты филиала, которые курировали деятельность студенческого отряда, отмечают добросовестное и ответственное отношение к делу и готовы в следующем году вновь принять бойцов стройотряда на работу.