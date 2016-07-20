На создание детского Технопарка в Мордовии выделено почти 42 миллиона рублей

11 августа прошла 57-я сессия Госсобрания РМ, главным вопросом повестки дня которой стало внесение изменений в республиканский бюджет на 2016 год. Корректировка была связана с дополнительными межбюджетными поступлениями.

«Финансовая помощь из федерального центра увеличивается на 40 млн рублей, - заявила первый заместитель министра финансов Мордовии Любовь Романенкова. - На реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года направляется около 38 млн рублей. 280 тысяч рублей из резервного фонда Президента Российской Федерации будет направлено на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек».

Любовь Романенкова сообщила и о том, что почти 42 млн рублей будет направлено на организацию работы по созданию и функционированию в Мордовии детского технопарка. Кроме того, за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения, а это более 80 млн рублей, будет модернизирована автоматизированная система видеонаблюдения и фотовидеофиксации.

С учетом вносимых изменений доходная часть республиканского бюджета составляет 38 млрд 975 млн рублей, расходная - 39 млрд 128 млн рублей. Дефицит бюджета в 2016 году остается без изменений и составит 153 млн рублей.

Кроме того, народные избранники поддержали инициативу Законодательного собрания Ленинградской области, обратившегося к Главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой ужесточить требования к пищевым продуктам, содержащим трансизомеры жирных кислот, и установить запрет на использование пальмового масла в продуктах детского питания, ввозимых и изготавливаемых на территории Таможенного союза.

«Как показывают исследования, одной из основных причин низкой продолжительности жизни населения является высокий уровень заболеваемости, в частности, доля смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы в России составляет 55%, что в 3-4 раза выше, чем в европейских странах, - говорится в обращении депутатов Заксобрания Ленинградской области. - Рост числа заболеваний сердечно-сосудистой системы в значительной степени обусловлен чрезмерным потреблением продуктов, содержащих ненасыщенные жиры, в которых содержатся трансизомеры ненасыщенных жирных кислот. Если посмотреть на состав продуктов, купленных в обычном продуктовом магазине, то в большинстве случаев в состав будут включены трансжиры - они входят в состав сгущенного молока, конфет, печенья, картофеля фри, шоколадной пасты, лапши быстрого приготовления, чипсов, сухариков, крекеров и т.д.

Пальмовое масло используется при производстве маргарина, заменителей сливочного масла (спредов), значительно продлевая срок хранения этих продуктов и улучшая их вкус и цвет - насыщенные жиры, входящие в его состав, могут долго храниться, не изменяя своих свойств. Производителям выгодно добавлять его в свою продукцию. В составе пальмового масла - 50% насыщенных жирных кислот. Способность жирных кислот повышать уровень холестерина в крови и провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения делает пальмовое масло неприемлемым продуктом питания для человека».

В Госсобрание Мордовии поступила еще одна просьба - от коллег из Госсовета Татарстана - по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается усилить ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции. Авторы документа полагают, что размер штрафов несоизмерим с доходами от такой деятельности. Мордовские депутаты с ними согласились.