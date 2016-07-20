Страх потеряли

Минувшая неделя ознаменовалась сразу двумя значимыми новостями, напрямую затрагивающими интересы автолюбителей страны. Во-первых, сотрудникам ГИБДД отныне запрещено использовать для выявления нарушителей правил дорожного движения переносные радары. Во-вторых, полис обязательного страхования автогражданской ответственности, судя по всему, серьезно подорожает. Нетрудно догадаться, что радость от первой новости практически нивелируется разочарованием от второй. Как изменится и без того нелегкая жизнь автовладельцев - выяснял корреспондент «ВС».

Радары вне закона

Начнем все же с хорошего. Пока запрет на использование ручных радаров официально введен только в нескольких регионах нашей страны. Но уже понятно, что вслед за пилотными территориями ограничительные меры распространятся на все субъекты Федерации. Дело в том, что в руководстве ГИБДД РФ всерьез озаботились борьбой с коррупцией в собственных рядах. А переносные радарные системы до последнего времени являлись одним из наиболее мощных факторов, способствовавших поборам на дорогах. Проблема заключалась в том, что решение о непосредственном наказании водителя принимал сам инспектор, а данные с прибора можно было незаметно стереть. И, несмотря на то, что системы со временем совершенствовались, проблема все равно оставалась. Решать ее взялся лично министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В начале лета этого года вышло в свет соответствующее письмо главы МВД. И хоть формально в нем не содержалось прямого распоряжения о запрете переносных радарных систем, по сути, эти приборы были поставлены вне закона. Инспекторов, которые продолжали использовать радары, должны были привлекать для начала к дисциплинарной ответственности. А в случае повторения подобных фактов сотруднику грозит немедленное увольнение со службы. В доверительных беседах с экспертами представители МВД признаются, что одним из факторов, повлиявших на принятие решения о запрете использования переносных радарных систем, стал технический прогресс. Сейчас во многих регионах страны действуют тысячи камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Водители и без всяких радаров находятся под колпаком, оплачивая штрафы на немалые суммы. Опять же - камеры видеонаблюдения, установленные на дорогах, нередко дают сбои. В результате тысячи автолюбителей получают штрафы за нарушения, которых не совершали.

Впрочем, некоторые эксперты склонны полагать, что использование радаров запрещено не окончательно. Вполне возможно, что переносные системы видеофиксации нарушений ПДД просто изъяли на время для доработки программного обеспечения, исключающего возможность несанкционированного удаления данных. В пользу этой версии говорит тот факт, что многие регионы страны не поддержали идею о полном запрете переносных радарных систем. В первую очередь речь идет о тех территориях, у которых нет средств на установку на дорогах дорогостоящих автоматических комплексов видеофиксации. Однако большинство специалистов все же считают, что сами радары уже морально устарели и ставку в дальнейшем необходимо делать на высокие технологии, исключая тем самым человеческий фактор из процесса привлечения к административной ответственности нарушителей ПДД.

Все это, впрочем, не означает, что радары исчезнут из рук инспекторов в одночасье. Дело в том, что, согласно упомянутому выше письму Владимира Колокольцева, право на введение или невведение запрета на использование радаров целиком и полностью отдано на откуп регионам. И на полный отказ от радаров, судя по всему, понадобится определенное количество времени. Но сам по себе факт уже говорит о многом.

ОСАГО подорожает в десять раз?

Впрочем, расслабиться на полную российским водителям не дают страховщики. Они в очередной раз пытаются пролоббировать повышение цен на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. На этот раз они просят привязать стоимость полиса к манере вождения того или иного человека. Для начала предлагается увеличить штраф за езду без страховки. Причем сразу в десять (!) раз, с восьмисот до восьми тысяч рублей. По мнению страховщиков, эта мера необходима для борьбы с мошенничеством. Страховщики утверждают, что в настоящее время по российским дорогам ездят более миллиона водителей с поддельными полисами ОСАГО. Но разве эти люди виноваты в этом? Ведь в большинстве случаев отличить поддельный полис от настоящего просто невозможно. И ситуацию, при которой водители вынуждены приобретать страховые документы не в офисах страховых компаний, а на улице, создали сами страховщики. Об огромных очередях в офисах, навязывании дополнительных услуг и прочих страховых заморочках сказано уже не единожды. К тому же не так давно определенные меры в этом направлении уже были предприняты. Речь о замене старых бланков ОСАГО на документы нового образца. Утверждалось, что введение новых бланков полностью решит проблему мошенничества. Но, судя по всему, добиться этого так и не удалось. Но, если честно, непонятно, почему бороться с мошенниками предлагается опять-таки за счет рядовых автолюбителей, для которых в последнее время гайки закрутили настолько, что резьба просто грозит лопнуть?!

Как стало известно «ВС», соответствующие предложения Российский союз автостраховщиков уже направил в Минфин РФ. Планируется, что поправки в действующий закон «Об ОСАГО» Госдума может рассмотреть уже ближайшей осенью. Однако еще есть шанс, что идея о повышении штрафа за езду без страховки будет забракована. Против этой инициативы выступил Общероссийский народный фронт. По мнению активистов, увеличение штрафа создаст дополнительные условия для коррупции. И с этим трудно не согласиться. Ведь платить по восемь тысяч рублей никто из водителей не захочет, следовательно, начнется массовый торг на месте. Но и это еще не все.

Далее страховщики предлагают увеличить стоимость полиса в несколько раз для злостных нарушителей правил дорожного движения. Для тех, кто в течение одного года нарушил ПДД десять раз, базовую стоимость полиса ОСАГО предлагается умножать на коэффициент 1,86. Для тех, кто нарушил правила от десяти до четырнадцати раз, коэффициент будет уже 2,06. Допустил от пятнадцати до девятнадцати нарушений - 2,26, от двадцати до двадцати четырех - 2,45, наконец, для тех, кто нарушил ПДД более 35 раз за год, коэффициент будет равен 3,04. Пока речь идет только о грубых нарушениях правил дорожного движения, но, зная поведение представителей страховых компаний, логично предположить, что они будут увеличивать стоимость полиса и для тех, кто допустил незначительные нарушения ПДД.

К слову, разговоры о введении повышающих коэффициентов для злостных нарушителей ПДД ходили уже довольно давно. Однако представители страховых компаний регулярно опровергали эту информацию, утверждая, что все это не больше, чем просто слухи.

Следует отметить, что сейчас никакого логического обоснования своим законодательным инициативам представители страховых компаний дать не могут. Или не хотят. Логика здесь очень простая: мы считаем, что цены нужно повысить. И все! Подобная безапелляционность, конечно, сильно раздражает автолюбителей, однако, если судить по последним предложениям страховщиков, которые были приняты, сомневаться в том, что так будет и на этот раз, увы, не приходится.

Права автолюбителей предлагают расширить

Впрочем, наряду с предложениями страховщиков свой вариант поправок в закон «Об ОСАГО» подготовил и Минфин РФ. Этот документ предполагает серьезное расширение прав автолюбителей.

Во-первых, согласно законопроекту, владельцы новых автомобилей, которым не нужно проходить техосмотр, должны получить возможность оформлять полис обязательного страхования автогражданской ответственности сразу на три года. При этом, согласно предложению Минфина, не должна учитываться мощность автомобиля.

Во-вторых, финансовое ведомство предлагает увеличить лимит возмещения ущерба при оформлении ДТП по европротоколу до ста тысяч рублей. Сейчас верхний предел выплат в подобных случаях составляет пятьдесят тысяч рублей. А с учетом регулярного роста цен на ремонтные услуги многие водители не хотят самостоятельно оценивать причиненный вред и попросту боятся оформлять дорожно-транспортное происшествие без сотрудников ГИБДД. В связи с этим Минфин подготовил еще одно весьма важное предложение. А именно - возложить на страховые компании ответственность за некачественный ремонт поврежденного автомобиля в автосервисе. Кроме того, как считают в Минфине, автовладельцу должно быть предоставлено право обратиться с претензией в свою страховую компанию по поводу качества ремонта и получения компенсации.

Надо ли говорить, что предложения Минфина вызвали резкое отторжение в Российском союзе автостраховщиков. Там ссылаются на то, что страховщик отвечает лишь за качественную и своевременную организацию ремонта поврежденного транспортного средства, но не имеет ни малейшего представления о технологии проведения ремонтных работ. Не одобряют страховщики и многолетние договоры ОСАГО. По их мнению, в условиях постоянного роста цен на автозапчасти введение долгосрочных договоров может подорвать финансовую состоятельность страховых компаний. Ну а тот факт, что увеличение стоимости полисов ОСАГО может подорвать финансовую состоятельность некоторых водителей, страховые компании, понятное дело, не интересует.

Впрочем, против долгосрочных договоров страхования выступает и автолюбительское сообщество. Дело в том, что в случае продажи автомобиля полис утратит свое действие, поскольку он привязан к прежнему владельцу. А процедура досрочного расторжения договора невыгодна владельцу полиса.

Предполагается, что и поправки, предложенные страховщиками, и предложения Минфина будут рассматриваться практически одновременно. Рядовым автолюбителям в данной ситуации остается только ждать, чья возьмет, и надеяться, что при принятии окончательного решения все же возобладает здравый смысл.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

