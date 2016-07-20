Алексей Любимов: «Чем сложнее задача, тем интереснее»

Наш земляк, премьер Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Алексей Любимов, недавно снова стал героем федеральных новостей. Артист блестяще исполнил две партии в новом балете родного театра «Анна Каренина».

Автор либретто и балетмейстер-постановщик спектакля - немецкий хореограф Кристиан Шпук, он же художник-постановщик балета. Для своей «Анны» хореограф выбрал музыку композиторов Сергея Рахманинова, Витольда Лютославского, Сулхан Цинцадзе, Иосифа Барданашвили. Мировая премьера балета состоялась в 2014 году в Цюрихском театре. Российская премьера прошла в конце июля. Алексей Любимов танцевал во всех трех премьерных спектаклях, в первом - Стиву Облонского, во втором и третьем - Константина Левина.

Обычно иностранные версии русских классических сюжетов вызывают у отечественного зрителя смешанные чувства, но в этот раз придраться было не к чему. И напрасно Кристиан Шпук волновался о том, как встретят его балет на родине Толстого. Спектакль закончился в полной тишине, которая взорвалась настоящими овациями. Постановщику удалось удержаться на тонкой грани между новаторством и уважением к классическому наследию. Было много восторженных отзывов о балете в прессе, а также от зрителей, любителей балета. Например, такой: «Запредельная концентрация красоты!!! Хореография, костюмы, пластика, игра артистов...». На премьере было много цветов, самый оригинальный - из луговой клубники и душицы - Алексей Любимов получил от своей самой постоянной и преданной поклонницы, не пропускающей ни одной премьеры, мамы Валентины Николаевны.

В августе Алексей всегда приезжает на родину, отдохнуть от суеты большого города, подпитаться «от корней», получить поддержку от самых любящих поклонников, родственников. Куда бы ни забрасывала Любимова актерская судьба, Саранск - родной город, его всегда здесь ждут. Он поддерживает отношения со своими первыми педагогами, привозит балетную обувь в хореографическую школу, дает мастер-классы учащимся школы и Института национальной культуры. Правда, на мордовской сцене мы его не видели уже давно…

Журналисты «ВС» не могли упустить случай расспросить своего знаменитого земляка о нашумевшей премьере, новых ролях и планах на будущее.

История с бородой

«Работая над балетом, перечитал роман Льва Толстого. Мне, естественно, понятней был Левин. Говорят, что Толстой писал его с себя. А Облонский… Мне кажется, он живет в каждом мужчине… Хореография в «Анне Карениной» предельно ясная. Много сложностей было с костюмами. Но мы же артисты: нам сказали, танцуете в костюмах-тройках, мы и танцуем. Хотя, конечно, это гораздо сложнее, чем танцевать в трико».

Партнерши Алексея, Валерия Муханова - Долли и Екатерина Иванова - Китти, в этом балете примерили платья с кринолином. Но больше всего столичным журналистам запала в душу борода Алексея Любимова (к слову, по условиям контракта артисты не должны иметь татуировок, усов, бород). Алексей утверждает, что не отращивал ее специально для этого спектакля, просто пришел на первую репетицию балета прямо с самолета, не успев «выйти из образа» Андрея Рублева, которого он танцевал в Астрахани. Но журналистской байке поверил даже Кристиан Шпук. «Он подошел ко мне после сюжета на ТВ и без переводчика попросил оставить бороду. В этом спектакле я имел наглость предлагать постановщику свое видение того или иного сценического действа. Делал это очень аккуратно, и каждый раз Кристиан говорил «да, да, ты делаешь все правильно». Мои персонажи разные и по характеру, и по хореографии. Партия Стивы поставлена Шпуком как исключительно классическая, там нет никаких современных элементов. А Левин как раз полностью поставлен в современной хореографии. Приходилось полностью переключаться на абсолютно разную работу, причем три дня подряд. Тем интересней было танцевать. Я уже играюсь этим, получаю удовольствие. Чем сложнее задача, тем интереснее».

Балет с велосипедом

«В этом спектакле я даже покатался на велосипеде. Вспомнил детство. Давненько я никого на раме не катал. Забавные ощущения… Надо было сделать это лихо, красиво, с улыбкой на лице. Наши бутафоры нашли велосипед, настоящий советский «Урал», покрасили, и он сошел у них за 19 век. Видимо, постановщики так себе его и представляли.

Кристиан Шпук остался очень доволен российской версией своего балета. Он говорил, что наша труппа исполняет этот спектакль лучше, чем цюрихская, и он, наконец, нашел симбиоз исполнения русской классики русскими исполнителями. Многим вещам он удивлялся, но принимал их. Например, как ребята драматически обыгрывали каждую сцену. Он был приятно удивлен именно глубиной драматической игры, не только балетным исполнением, а движением со смыслом».

Все великие хореографы современности

«В нашем театре очень интересная постановочная политика, на мой взгляд. Думаю, даже самая интересная. Мы первооткрыватели современного танца в стране. Иржи Килиан, Начо Дуато, Джон Ноймайер - все великие хореографы современности ставили свои балеты на нашей сцене. Мы имели честь работать с ними, их балеты в репертуаре нашего театра. Мало какой театр может это себе позволить».

Спектакль про русскую душу

В прошлом сезоне у Алексея было несколько премьерных спектаклей. В спектакле Ирины Лычагиной «Расемон. Вариации» он был разбойником. Он танцевал современную хореографию и в постановке Андрея Кайдановского «Чай и кофе», Эмиля Фаски «Амальгама». Но самой любимой и самой большой работой минувшего сезона стал «Андрей Рублев», балет, поставленный специально на Алексея Любимова в Астраханском театре оперы и балета хореографом Константином Уральским на музыку Валерия Кикты.

«Получился очень хороший качественный спектакль. В наше время очень мало таких постановок. Это спектакль про русскую душу, про православный мир. В нём много «мужского» танца. То, чего так не хватает в театре, по крайней мере. На премьере балета было очень много критиков, члены жюри «Золотой маски», «Души танца». Я уверен, что спектакль будет номинирован на награды и показан на фестивалях. Андрей Рублев сейчас мой любимый образ».

Не хочу загадывать

«Не хочу загадывать о будущем. Не хочется погружаться в рутину. Мы, артисты, тем и счастливы, что проживаем разные судьбы, разные жизни. Очень не хочется от этого отрываться, погружаться в какую-то обыденность. Передавать свои знания другим я могу, понимаю, что мне есть чему учить. Да я и сам хочу еще многое познать. Мне постоянно предлагают ставить какие-то номера. Я могу это делать. Но как говорят о художниках, если можешь не писать, не пиши. (Смеется.) Ясно, что время идет, надо думать о будущем. Но пока все на своих местах, мне интересно танцевать, работать с разными хореографами».

В новом сезоне Таиланд и Китай

«Сезон для нашей труппы начнется в Таиланде. 5 сентября улетаем на неделю в Бангкок. Будем совмещать работу и отдых. Там нас всегда замечательно принимают. Там мне нравится все: и климат, и люди. Я в тех краях частенько отдыхаю и никак не могу разочароваться в этой стране. После Таиланда мы показываем «Анну Каренину» в Москве, потом я еду в Астрахань, танцевать Андрея Рублева. А в октябре с театром лечу в Китай на двухнедельные гастроли».

К сожалению, в гастрольном графике нашего земляка нет Саранска. В последние годы он танцует везде, кроме родного города. На вопрос «ВС» «почему?» Алексей ответил так: «Долгое время пытался «фестивалить», «гала-концертить», но это односторонние порывы... Я же всегда готов сотрудничать с саранским театром…».

Галина БАЛАШОВА

