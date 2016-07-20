«В новых домах предусмотрено всё для комфортного проживания людей!»

14 августа свой профессиональный праздник отметят представители одной из самых масштабных отраслей экономики нашей страны - строители. Для Мордовии этот праздник имеет еще большее значение ввиду грандиозных строительных работ, ведущихся к чемпионату мира по футболу 2018 года, активного строительства жилья, социальных и культурных объектов по всей республике.

В Саранске активное строительство идет в новом жилом комплексе «Юбилейный». Над возведением жилого дома во втором микрорайоне комплекса сейчас трудятся строители ООО «Перфект-Н» - все строительные работы на 16-этажном доме каменщики обещают закончить к февралю 2017 года, трудясь для этого в две смены.

«Что позволяет нам работать с такой скоростью без потери качества? - спрашивает Сергей Чекашов, бригада под руководством которого возводит в день до 60 кубометров кладки. - Во-первых, это профессионализм строителей. Бригада сформировалась из жителей разных районов Мордовии. Но главное, что нас объединяет, - это добросовестность и любовь к своей работе. Кроме того, у нас достаточно молодая бригада. Средний возраст - 30 лет. Самым опытным у нас считается мой отец - Чекашов Василий Иванович, на строительных объектах он уже 40 лет. Рядом трудится мой брат. Таким образом, можно говорить о трудовой династии в нашем коллективе».

«Соседний дом, построенный бригадой Чекашова, уже заселён, - рассказывает главный инженер ООО «Перфект-Н» Виктор Неяскин. - В новом доме сейчас заканчивается возведение второго этажа. Благодаря применяемым технологиям высотка не будет требовать дополнительного утепления, а большие панорамные балконы сделают квартиры светлее. В домах, построенных трудолюбивыми руками наших строителей, предусмотрено всё для комфортного проживания людей!

Пользуясь случаем, в преддверии профессионального праздника я хотел бы поздравить всех коллег с Днём строителя! Пусть ваш труд будет востребован, по достоинству оценен и всегда - в удовольствие! Пусть в жизни будет все ровно, гладко и непыльно. Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы - лучшими, а работа складывается и принимается быстро и легко!».