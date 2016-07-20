Наталья Водянова станет прообразом первой русской куклы Барби

Известная модель и многодетная мама Наталья Водянова провела в Париже вечер «The Art of Giving Love Ball» в пользу благотворительного Фонда «Обнаженные сердца». На мероприятие, посвященное детям с особенностями развития, нуждающимся в постоянной помощи и поддержке, приехали гости со всего мира. Тут можно было увидеть не только западных звезд - таких, как Эдриан Броуди, Пэрис Хилтон, Мила Йовович, но и российских знаменитостей - Ксению Собчак, Яну Рудковскую, Ульяну Сергиенко и других.

Темой вечера в этом году стало современное искусство. Гости принимали участие в благотворительном аукционе, где были представлены 15 уникальных лотов - картины, фотографии и предметы интерьера.

Стройная Собчак

Одной из первых на мероприятие прибыла Ксения Собчак. На ней было белое платье с кружевом, и догадаться, что светская львица находится в положении, было почти невозможно. Она была одна: Максим Виторган поехать с супругой в Париж не смог - у него были неотложные дела в Москве. Впрочем, Ксению Собчак это не смущало - она с удовольствием общалась с Канье Уэстом - супругом Ким Кардашьян, а также Эдрианом Броуди и Пэрис Хилтон.

Всю беременность Ксения ведет активный образ жизни - посещает светские мероприятия, много гуляет на воздухе и старается не пропускать занятий по плаванию. К тому же Собчак до сих пор сохраняет интригу - еще ни разу не подтвердила свое интересное положение. Все свежие фотографии на личных страничках в социальных сетях она старательно корректирует с помощью компьютерных программ, чтобы живот не был заметен.

Многодетная мама

Устроитель ежегодного бала Наталья Водянова приехала на мероприятие вместе с нынешним супругом - бизнесменом Антуаном Арно. Модель выбрала для вечера необычное асиметричное платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Всего два месяца назад Наталья родила пятого ребенка - сына Романа. Напомним, что у Водяновой трое детей от предыдущего брака с англичанином Джастином Портманом: 14-летний Лукас, 10-летняя Нева и восьмилетний Виктор. Вместе с Антуаном они растят еще двухлетнего сына Максима.

По заверению Натальи, секрет ее стройности прост: после каждых родов она становится худее, чем была до беременности. И говорит спасибо генетике и диете по группе крови - она у Водяновой четвертая. Спорт ей заменяют занятия танцами, а кожу в тонус она приводит в салонах красоты, делая различные массажи и обертывания из глины и водорослей. Надо отметить, что модель ни разу не сидела подолгу в декрете - на подиум Наталья каждый раз возвращалась через считаные недели после родов.

Русская Барби

На балу гостям была представлена кукла Натальи Водяновой.

- Компания, которая много лет выпускает легендарную куклу Барби, официально объявила, что я стану прообразом первой русской Барби, - сообщила Водянова. - С самого начала работы фонда «Обнаженные сердца» мы активно продвигаем идею, что для полноценного развития каждого ребенка необходимо, чтобы он играл в различные детские игры. Теперь благодаря кукле «Barbie Natalia» наша программа «Игра со смыслом» приобретает новое звучание. «Barbie Natalia» будет выпущена ограниченным тиражом и поступит в продажу в 2017 году. А теперь я хочу сказать самое важное: это будет первая Барби-благотворитель, так как часть средств от продажи куклы пойдет в Фонд «Обнаженные сердца».

Знатные гости

Из гостей больше всех удивил Эдриан Броуди: знаменитый актер изменился почти до неузнаваемости. Он отрастил усы и признался, что решил взять небольшую паузу в кинокарьере - сейчас большую часть времени занимается живописью. Мало кто знает, что Эдриан рисует с детства, и у него в этом деле тоже большой талант, однако из-за многочисленных съемок ему долгое время приходилось откладывать это свое занятие. А вот теперь он решил «оторваться по полной». Вместе с Эдрианом на балу была его возлюбленная - модель Лара Лието. Настоящее имя Лары - Лариса Тяка. Ее мама - осетинка, а отец - молдаванин. Она родилась в Москве, но уже давно переехала в Монако, где работает моделью.

Пэрис Хилтон рассказала своим друзьям, что во время перелета в Париж был потерян ее багаж, и весь день перед балом ей пришлось заниматься шопингом - прошерстить лучшие парижские магазины в поисках подходящего наряда.

Мила Йовович приехала на мероприятие вместе с супругом - режиссером Полом Андерсоном. В Париж они взяли с собой старшую дочь - восьмилетнюю Эву Габо.

Наталья и Мурад Османн, прославившиеся на весь мир фотографическим проектом «Следуй за мной» (где девушка, держащая за руку спутника, сфотографирована со спины на фоне самых красивых мест планеты), перед началом бала вдруг оказались в центре внимания. Многие из гостей попросили их помочь сделать фотографии в стиле проекта, и они не смогли отказать, а звезды тут же спешили выложить эти снимки в социальные сети.

Благотворительный бал

Зал был украшен так, чтобы гостям казалось, что они находятся не в помещении, а в настоящей березовой роще. Сюрпризом для участников пятого юбилейного бала стало мультимедийное шоу, перенесшее их в таинственное сказочное пространство. Благодаря высоким технологиям гости стали участниками необычного действа, рассказывающего о влиянии человека на природу. Открывал шоу балетный номер с участием солистов Большого театра Кристины Кретовой и Андрея Меркурьева.

Приглашенных также ждало выступление музыкантов-вундеркиндов Ивана и Даниила Бессоновых. А после все гости бились за представленные на аукцион лоты.

Мероприятие завершилось глубокой ночью.

Все вырученные средства (а собрано было около четырех миллионов евро) пойдут на благотворительные программы фонда «Обнаженные сердца»: развитие бесплатных служб сопровождения для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство специализированных парков и площадок.