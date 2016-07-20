Мир глазами Никаса

Вечером 5 августа в Музее им. С.Д. Эрьзи открылась персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова. Сам мастер в Саранск, к сожалению, не приехал, но все же сделал подарки всем пришедшим на открытие - молодые люди угощали всех шампанским, а посетительницы экспозиции к тому же получили по красивой белой розе. Праздничную атмосферу для гостей создавал и квартет гитаристов музыкального училища им. Кирюкова «Золотые струны» - лауреат международных и всероссийских конкурсов, к слову.

В демонстрационном зале в глаза сразу же бросается обилие портретов, одни из них написаны маслом, другие - в графическом стиле. Посетители медленно переходили от одной работы к другой, делились друг с другом впечатлениями:

- Бабкину и Авербуха не сразу узнаешь, - говорит одна дама. - Конечно, они в костюмах другой эпохи, но все же… а вот Николай Фоменко легко узнаваем, Леонид Куравлев и вовсе как живой…

- Мне больше понравились графические портреты, - замечает мужчина. - Кажется, в них больше души, характера…

Кстати, на выставке представлены портреты не только российских, но и зарубежных звезд - Дэвида Боуи, Джорджа Клуни, Роберта Де Ниро, Джека Николсона.

- Сегодня на выставке представлено более 90 работ Никаса Сафронова, причем не только живописных, но и графических, - поясняет куратор выставки Елена Вишнякова. - Преимущественно произведения портретного жанра. Художник своих героев одевает в исторические одежды и помещает в прошлые времена, тем самым протягивая нить между прошлым и настоящим. Не случайно серия этих портретов носит название «Река времени». В последние годы художник создал новый стиль Dream Vision, который считает авторским. Технически картины этого стиля отличает следующее: он сочетает фактурные рельефные мазки и гладкую поверхность. Это сочетание создает особое мерцание, придает загадочности, расплывчатости изображению.

Неудивительно, что полотна, написанные в стиле Dream Vision, - «Летняя идиллия, или Воспоминание о Крыме», «Утреннее видение в березовой роще», «Гондольер на канале» - никого не оставляли равнодушным. Кажется, что эти светлые картины и вправду невесомые, парящие в воздухе. Нам только предстоит догадаться, что здесь главное, а что второстепенное, иногда только название может подсказать суть. Мы живем в крупных городах, вокруг возвышаются многоэтажные дома, порой закрывающие небо, в камень одеты реки. И среди этих каменных джунглей так просто не заметить человека, даже если это прекрасная девушка, но в этой урбанистической красоте она порой кажется простым видением («Девушка, идущая по мосту»).

Мир вокруг нас разнообразен, и чтобы показать его уникальность, художник смешивает стили разных направлений, школ, эпох. Кисти художника подвластны все существующие стили и жанры живописи. К тому же у людей одни и те же вещи, окружающая среда могут вызвать абсолютно противоположные мнения. У каждого человека свой мир ценностей и понятие красоты. Мир Никаса Сафронова также очень индивидуален, и художник понемногу раскрывает его в своих полотнах.

Многие художники писали Весну, Никас Сафронов не стал исключением. Только на одном из его полотен у Весны - женщины с идеальной фигурой - распустившаяся алая роза вместо лица, а на картине «Весна. Предчувствие лета», наоборот, художник скрыл все цветами, показав зрителю только глаза. И в этих глазах мы с коллегами узнали Аллу Пугачеву. Может быть, вы увидите в этой картине кого-то другого…

Мастер любит загадывать загадки, ему нравится символизм. Его произведения строятся на глубоких метафорах и присущей только ему системе символов. Вы задавались вопросом, как может выглядеть Стихия, если придать ей человеческий образ? А Сафронов задумался - и на свет появилась его «Стихия». Нет смысла описывать полотно, скажем только, что у него стихия оказалась с мужским лицом. Хотите посмотреть ему в глаза - приходите на выставку.

Неоднозначное мнение у гостей вызвали анималистичные работы художника.

- Зачастую по ночам в предутренние часы Никас Сафронов пишет свои работы. Когда вокруг темнота, мгла и все покружено в сон, обыденные вещи принимают загадочные, фантазийные формы, - рассказывает Елена Вишнякова. - Именно тогда на его холстах возникают волшебные цветы, он пишет прекрасных женщин с головами птиц, мужчин с головами животных.

Привлекает внимание работа «Год Обезьяны, или Дама бальзаковского возраста», на которой изображена молодая девушка с головой обезьяны. И этот контраст молодого тела и грустных глаз обезьяны оставляет двоякое впечатление. На выставке вы сможете увидеть «Друга Шекспира» или девушку «В ожидании чуда», но вместо лиц - кошачьи мордочки. Однако это не делает картины менее выразительными или характерными.

Искусство не может быть однозначным для всех, кому-то нравится одно, кому-то - другое. Посетив выставку Никаса Сафронова «Избранное», вы точно не останетесь равнодушными, и может быть, даже поспорите с другом у некоторых картин. Не упустите шанс познакомиться с творчеством одного из самых модных и успешных художников нашего времени. Никас создал свой мир, у вас есть возможность с ним познакомиться. Выставка будет работать еще месяц - до 11 сентября.

Уже покидая выставку, корр. «ВС» заметили даму с большой белой розой, отдыхавшей на диване в фойе музея. Оказалось, что она вместе с семьей специально приехала в Саранск из Пензы, чтобы посетить музей Эрьзи и погулять по городу.

- Изначально мы планировали посмотреть работы великого скульптора, а потом погулять по городу. Для нас стало сюрпризом, что сегодня здесь откроется выставка Сафронова, - рассказывает гостья, - мы не могли ее пропустить. Но, к сожалению, город мы так и не увидели. Пора уезжать, до дома путь неблизкий. Чтобы посмотреть сам Саранск, надо будет приехать еще раз.

Людмила АНЮТИНА

