Любовь Баханкова: «В больших семьях дети вырастают более дружными»

Любовь Баханкова завоевала любовь зрителей, сыграв главную женскую роль в сериале «Все только начинается» телеканала «Россия» (ВГТРК). Ее героиня Маша попадает в непростую ситуацию: выйдя замуж по любви, она оказывается втянутой в конфликт, в котором родные люди бьются насмерть за семейный бизнес… Актриса убедительно сыграла девушку, которая оказалась сильнее «сильных мира сего» и дала урок людям, забывшим, что такое семейные узы и родная кровь. Причем для самой Любы это не просто слова - ведь она выросла в многодетной семье, а самым близким человеком считает свою сестру-близняшку Веру, тоже актрису. Недавно канал «Россия» еще раз показал полюбившийся зрителями сериал. И снова с большим успехом! Мы решили воспользоваться удобным поводом и договорились с актрисой об интервью.

- Люба, о самом сериале что можете сказать?

- Этот проект не был «лайтовым» - так в нашей среде говорят...

- «Лайтовый» - это какой?

- Это когда снимаешься где-то на море в приятной обстановке, очень долго выстраивается какой-то один кадр, все смакуется… Мы же снимали очень быстро, четко, темп был довольно напряженным. Но партнерские отношения были настолько слаженные, что всем нам было удобно и хорошо. Еще я заметила, что действительно у всех своя актерская школа, и у нас на площадке в этом смысле была «сборная солянка». Но мы все уживались. Сложность, пожалуй, была только одна: мы очень долго снимали в одном частном доме…

- Он, кстати, очень красивый. Это обычный жилой дом?

- Да, это частный дом, его арендовали на время съемок у хозяйки на Рублевке. Но мне интереснее работать на природе. Например, в подмосковной Дубне мы снимали эпизод, когда Маша и Алексей на яхте потерпели крушение. Я прыгала в воду, плыла - мне нравятся разные трюки в кадре!

- А результатом довольны?

- Фильм «Все только начинается» я потом сама посмотрела как зритель, и мне понравилось: там все интересно закручено, что-то особенное происходит в каждой серии. Но главное даже не это, ведь фильм про отношения людей: любовь, дружбу, преданность, предательство и прощение…

- А как вы вообще относитесь к работе в многосерийных проектах?

- Когда-то у меня были опасения по поводу работы в сериалах. У актеров есть такой термин: «замылиться» - и никто как раз не хочет «замылиться», и я сама этого боялась… А потом поняла, что у сериалов есть свой зритель - это простые нормальные люди. И мне приятно, что я работаю для этих людей. Приятно, когда меня узнают в поликлинике, на детских площадках, я вижу искреннюю радость. Мне везет: достаются в основном положительные героини со сложной судьбой. И потом, в каждом таком проекте есть смысл - это не кино «ни о чем». Мы стараемся людям рассказать что-то хорошее, пробудить добрые чувства. Это не грязь и не глупость.

- Вы с сестрой Верой в сериале «Нано-любовь» сыграли «Электроников в юбке» - так пишут в отзывах. Наверное, у вас были серьезные конкуренты - актрисы-близнецы?

- Там такая история… Сначала снимали пилот сериала. Сделали пробы, и изо всех девушек-близнецов выбрали нас с Верой. На кастинге мы узнали, что есть еще актрисы-близнецы - сестры Носик, Арнтгольц. Я до этого из российских актрис-близняшек знала только сестер Кутеповых. Нас утвердили, но мы учились на первом курсе и, наверное, были еще «сырые». В итоге взяли сестер Носик. Но через год, когда съемки уже начались, что-то, видимо, не сложилось, нас снова позвали на кастинг и уже утвердили окончательно. Проект получился длинным - 40 серий. Для меня это был первый серьезный опыт, ведь процесс - полугодовой. Очень устала, эмоционально потратилась, что называется.

- У вас и роль была непростая: надо же еще понять, как играть девушку-робота…

- Сложно было «нащупать» этого робота, притом что я была неопытной артисткой. И проблема еще в том, что моя героиня - робот, но она учится быть человеком. И нужно было найти эту грань. Для меня тогда это было сложно.

- Как в итоге нашли зерно роли?

- Режиссер много подсказывал. Я вообще послушная артистка: что мне говорят, то и стараюсь делать. Другое дело, иногда смотришь то, что получилось в итоге, и думаешь: надо ли доверяться в следующий раз? (Смеется.)

- У вас, знаю, дочь. Когда вы на съемках - на кого ее оставляете? На няню?

- Нет, мы обходимся своими силами - помогают мои родные. И надеюсь, что так и дальше будет.

- Сложно, наверное, сочетать материнство с актерской профессией…

- Сложно, да… Я сама из многодетной семьи, и мне казалось, что, когда вырасту, у меня тоже будет много детей. Но пока вот только одна дочка. У моей мамы четверо детей, я помню, как мы росли, как сложно было родителям. И даже сейчас, когда мы выросли, я вижу, как мама за всех нас переживает… Но, с другой стороны, мне кажется, что в больших семьях дети вырастают более дружными, справедливыми. У них другой взгляд на мир, своя система ценностей - более правильная, на мой взгляд.

- Известно, что у вас есть сестра-близнец Вера. А кто еще?

- У нас с Верой есть старшая сестра Надя.

- То есть в вашей семье есть Вера, Надежда и Любовь?

- Да, эти имена нам дала мама! А самый младший - брат Дмитрий.

- С сестрой Верой росли дружными или ссорились, как все? И сейчас какие с ней отношения? Ведь она тоже актриса. Не конкурируете?

- Мы с Верой дружим, но у нас есть и конкуренция - здоровая. И она всегда идет на пользу дела. А в детстве, надо признаться, мы частенько дрались. Вообще, больше были похожи на мальчишек. Нас коротко стригли, мы все лето бегали в шортах, лазали по деревьям. Вера еще как-то с девочками общалась, а я больше с мальчиками. Но мы росли дружными. Мама всегда говорила: «Вы самые близкие, вы одна кровь!». И мы выросли на этом. Для меня непонятно, как вообще близнецы, которые растут бок о бок, потом могут быть недружными? Что бы у нас с Верой ни происходило, мы всегда помогаем друг другу. И в Москву из Минска приехали только благодаря тому, что поддерживали друг друга.

- Вы приехали сразу после школы?

- Да, нам было по 17 лет.

- Решение стать актрисами вместе принимали?

- Когда мы были классе в седьмом, мама отдала нас в модельное агентство - чтобы мы не шлялись по улице. Мы из абсолютно простой семьи, не очень обеспеченной, и для нас это было целым событием. Можно даже сказать - билет в новую жизнь. Мы там встретили людей более образованных, культурных. Нам этикет преподавали, были и актерские уроки. И мы с Верой менялись на глазах… Потом появились какие-то подработки: нас позвали сняться рекламе, потом - в одном новогоднем фильме, мы тогда еще в школе учились. Меня утвердили, я Веру с собой за компанию взяла. И мы поймали себя на мысли, что нам все это очень нравится, нам комфортно на съемочной площадке. Там были артистки из театра Янки Купалы - настоящие, народные, они позвали нас на спектакль. Мы сходили - и всё: сцена нас зарядила, нам захотелось стать актрисами. Отучились в театральной школе, а потом поехали в Москву поступать в театральный вуз. Не сразу, правда, но поступили…

- Как выживали с сестрой в Москве? Вы же, по сути, были еще детьми!

- Наверное, как все студенты. Хорошо помню, что был период, когда вообще не было денег. Стипендия у меня была тысяча сто рублей, мама высылала тысячу, папа иногда тоже по тысяче. Вот на эти деньги и жили мы с сестрой в общежитии. У нас на курсе было много иногородних. И наш мастер Александр Яковлевич Михайлов нас подкармливал. Он приходил и в перерывах между уроками актерского мастерства заказывал всему курсу, который становился в столовой на раздаче, обеды. Ну а так - ели каши, крупы нас выручали! (Смеется.) Или помню: придешь после занятий по актерскому мастерству, банку консервированной кукурузы откроешь, съешь с хлебом - и вроде бы сыт! (Смеется.) Еще кабачковая икра студентам очень нравится.

- А как вы познакомились с избранником и отцом дочки - актером Никитой Тезиным?

- На одном из первых проектов - мы вместе снимались. И поняли, что должны быть вместе. И вот с тех пор вместе…

- У родителей в Минске часто бываете?

- Когда не очень много работы - то часто. Для меня семья - это основа всего. И я стараюсь отдавать ей все свободное время. Всегда с нетерпением жду встречи с братьями, сестрами. Недавно гостила с дочкой у моей бабушки в деревне под Могилевом - какое же это было счастье для всех нас!