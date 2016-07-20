«Лещ» в законе

В Госдуму РФ внесен законопроект, исключающий возможность привлечения к уголовной ответственности за семейное насилие. Автор документа, известный своими законотворческими инициативами сенатор Елена Мизулина, считает несправедливым факт, что за воспитательный шлепок своего ребенка родитель может получить до двух лет колонии. Притом что за аналогичное деяние, совершенное вне пределов семьи, уголовная ответственность с недавних пор отсутствует. Если сенаторская инициатива получит поддержку, то родители смогут размахивать ремнем и раздавать «лещей», не опасаясь никаких последствий. Парадокс, но сторонников у предложенной инициативы гораздо больше, чем противников. Почему - разбирался корреспондент «ВС».

Я тебя породил…

На первый взгляд, предложение госпожи Мизулиной действительно выглядит вполне логично. На фоне недавней декриминализации таких статей УК РФ, как «Побои» и «Неуплата алиментов», уголовная ответственность за телесное наказание собственного ребенка выглядит мерой откровенно буржуйской. Непослушных детей на Руси издревле было принято сечь. Родительский кнут, розга, ремень и «лещ» перестали быть само собой разумеющейся мерой воспитания лишь на волне повальной западнизации отечественного законодательства. В последние годы в практику вошли даже судебные противостояния детей с собственными родителями. Родительский, а следом за ним и педагогический авторитет упал ниже плинтуса. Поэтому, когда в начале июля этого года Президент страны подписал поправки в Уголовный кодекс, выводящие в административную плоскость наказание за нанесение побоев и неуплату алиментов, по стране прокатилась волна митингов активистов движения Родительское всероссийское сопротивление (РВС). Его представители были недовольны тем, что в УК РФ осталось наказание за нанесение побоев близким родственникам. Ситуация сложилась действительно парадоксальная. Согласно изменениям УК, человек, напавший на другого человека на улице и хорошенько «начистивший ему фейс», может быть наказан только в административном порядке. В то время как родитель, отвесивший воспитательный подзатыльник отпрыску, может получить за это два года реального лишения свободы со всеми, как говорится, вытекающими из этого последствиями. Именно этот законодательный абсурд и предлагает исправить сенатор Елена Мизулина.

Суть предложенных ею поправок сводится примерно к следующему. Степень родства не должна играть никакой роли при решении вопроса о привлечении к ответственности за побои. Либо сажать всех, либо не сажать никого. Пока же отцовство и материнство, по сути, являются отягчающим обстоятельством при решении вопроса о привлечении к ответственности.

Сказать, что предложение сенатора в считаные дни получило колоссальную поддержку широких народных масс, значит, просто промолчать. Голоса в поддержку законодательной инициативы звучат настолько громко, что уже сейчас становится страшно за всех непослушных детей. Складывается впечатление, что, как только предложенные поправки получат депутатское одобрение, тысячи родителей по всей стране схватят ремни и начнут «отводить душеньку» на собственных непутевых отпрысках. И пусть только попробуют пикнуть малолетки несчастные, тут же еще и «леща» вдогонку получат. Вполне, кстати, законного. Но, если бы проблема решалась настолько просто, вряд ли вокруг нее было бы сломано столько копий. Эксперты, среди которых выделяются детские психологи, практически в один голос твердят о том, что декриминализация семейных побоев может обернуться для страны настоящей катастрофой.

От семейного насилия страдают тысячи детей

Одним из главных оппонентов сенатора Мизулиной в ситуации с декриминализацией семейного насилия являются правоохранительные органы страны. Именно с их подачи в начале лета этого года наказание за избиение близких родственников было оставлено в Уголовном кодексе. Объясняя свою позицию по этому вопросу, правоохранители ссылаются на данные статистики, согласно которой в России ежегодно от семейного насилия страдает огромное количество детей. Информация, приведенная стражами порядка, действительно жуткая. Только за один год в российских семьях от побоев родственников умерли около тысячи детей и подростков. При этом, как подчеркивают детские психологи, статистика не учитывает количества душевных травм, полученных детьми. С этим трудно не согласиться. Факты родительского насилия над детьми фиксируются повсеместно. И воспитательный процесс здесь абсолютно ни при чем. В феврале прошлого года в Саранске было возбуждено уголовное дело против 41-летней женщины, которая избила собственного сына за то, что мальчик отказался искать в квартире банковскую карту. Как позже выяснилось, ребенок просто боялся, что деньги с этой карты его мать потратит на спиртное. Уже в этом году в столице Мордовии возбуждалось уголовное дело против мужчины, который жестоко избил свою гражданскую жену и ее малолетнего ребенка. А ведь эти примеры даже не вершина айсберга. К тому же от семейного насилия страдают не только малолетние дети, но зачастую и пожилые люди. Примеров, когда буйный сын до полусмерти избивает своих престарелых родителей за отказ дать деньги на спиртное, очень много. И если из законодательства будет изъята норма, предусматривающая уголовное наказание за нанесение побоев близким родственникам, ситуация в этой сфере вряд ли улучшится. Привлечь семейных тиранов к ответственности будет вообще невозможно. Ведь административные меры, которыми предлагается заменить лишение свободы, в наших реалиях применимы далеко не ко всем. Те, кто промышляют избиением своих близких, в большинстве случаев нигде не работают. Стало быть, и штрафовать их просто бесполезно. Ну как можно финансово наказать человека, у которого, кроме заношенных трико и майки, больше ничего нет?! Единственными, кто пострадает в случае внесения поправок в законодательство, станут судебные приставы, которым придется выбивать долги по административным штрафам из социально неблагополучных элементов.

Справедливости ради стоит отметить, что вероятность того, что поправки, предложенные сенатором Мизулиной, будут приняты уже в ближайшее время, не настолько велика. Закон о декриминализации отдельных статей Уголовного кодекса уже подписан Президентом страны. И внесение каких бы то ни было поправок в него сейчас вряд ли уместно. Во всяком случае позиции тех, кто против исправления готового документа, выглядят значительно прочнее, чем аргументы сторонников либерализации наказания для семейных тиранов. И тот факт, что предложение сенатора Мизулиной получило большую поддержку активистов Родительского всероссийского сопротивления, здесь вряд ли сможет сыграть существенную роль.

Это, впрочем, не означает, что все семейные проблемы жителей нашей страны будут решены в одночасье. По мнению многих детских психологов, ситуацию с семейным насилием вообще нельзя разрешить с помощью одних только изменений законодательства. Как отмечают специалисты, в данном случае необходим комплексный подход, при котором применение каких бы то ни было мер воздействия со стороны государства должно стать крайней мерой. Но как добиться этого и кто должен за это отвечать - неизвестно.

Зачем нужна декриминализация?

К слову сказать, не все так просто и с декриминализацией отдельных статей Уголовного кодекса. Многим, к примеру, до сих пор непонятно, с какой целью было облегчено наказание за неуплату алиментов. Эксперты, объясняя это решение, говорят о том, что уголовные дела по этой статье практически не возбуждались, поскольку факт злостного уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего доказать очень непросто. Но даже в том случае, если вину подозреваемого удавалось доказать, максимум, что ему грозило, - небольшой условный срок, который все равно не приводил к выплате положенных сумм. К тому же в последнее время государство предприняло целый ряд мер в борьбе с алиментщиками. Самой действенной из них стал запрет на управление транспортным средством для лиц, имеющих долги перед собственными детьми. Спорить с этим трудно. После введения этой меры количество должников по алиментам действительно снизилось, но сказать, что все проблемы оказались решенными, все равно нельзя. Дело в том, что водительские права есть далеко не у всех должников. И как быть с остальными? В кулуарах многие юристы признаются, что одной из причин смягчения наказания для алиментщиков стало желание государства слегка облегчить работу правоохранительной и уголовно-исполнительной систем. Дело в том, что на привлечение человека к ответственности и его последующее содержание в исправительном учреждении государство ежегодно тратит миллионы рублей. Но во времена, когда в бюджете каждая копейка на счету, раскидываться такими средствами просто верх безумия. Так что финансовый вопрос, по мнению аналитиков, сыграл далеко не последнюю роль. В качестве еще одной причины называется желание властей сделать определенный реверанс в сторону либеральной общественности, давно ратовавшей за отмену уголовного наказания по нетяжким статьям УК РФ. И здесь в принципе тоже все ясно. Разговоры о том, что в нашей стране можно получить серьезный срок за мелкое преступление, в то время как крупные казнокрады отделываются условным наказанием, изрядно поднадоели. И с этим необходимо было что-то делать.

Однако у далеких от либеральных идей обывателей, беспокоящихся прежде всего о собственной безопасности, целесообразность подобных решений все равно вызывает вопросы. Что ни говори, а после отмены уголовного наказания за побои вероятность прийти домой с набитым «фейсом» заметно возрастает. А осознание того, что твой обидчик не понесет существенного наказания, вряд ли способно добавить положительных эмоций. И если при всем при этом человека дома еще достает непослушный ребенок, которого нельзя даже выпороть, ситуация становится совсем уж мрачной.

Алексей КОНСТАНТИНОВ