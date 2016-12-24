Завершился финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница»

Событие объединило больше 400 участников вместе с наставниками – ветеранами СВО со всей России. Торжественная церемония закрытия финала прошла в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области.



«Эта игра стала для семей возможностью провести время вместе и ещё раз обратиться к истории и традициям нашей страны. Положительные отзывы участников и гостей, те эмоции, которые семьи получают во время совместной игры, – главный показатель того, что проект востребован», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.



Семьи выполняли задания на разных локациях: преодолевали верёвочный городок, занимались туризмом, плели маскировочные сети и демонстрировали свои кулинарные навыки. На творческом конкурсе участники своими руками собирали и оформляли макеты военной или гражданской техники.



«Всероссийская игра "Семейная зарница" с момента старта объединила уже тысячи соотечественников, став уникальным форматом патриотического воспитания. Особо значимо, что наставниками проекта выступают участники СВО и ветераны боевых действий, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением, рассказывая о том, почему важно защищать близких людей и свою страну. За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других. От всей души поздравляю победителей и призеров, показавших достойные результаты на легендарной сталинградской земле», – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.



Фото: Государственный фонд «Защитники Отечества»