В России запустили курс видеоуроков по кибербезопасности детей

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова к новому учебному году совместно с УБК МВД России подготовила видеоуроки по профилактике киберпреступлений в детской и подростковой среде.

По словам детского омбудсмена, за первые шесть месяцев 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности подростков. За полгода выявлено 11,4 тысяч несовершеннолетних, совершивших преступления. Это на 9% больше, чем год назад.

Более чем на три четверти увеличилось количество несовершеннолетних, входивших в составы организованных групп и преступных сообществ. Число несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, за первое полугодие возросло на 35,5%.

Мошенники используют различные схемы, которые могут угрожать подросткам. Среди них – мошенничество в компьютерных играх или при покупке на маркетплейсах, а также через фишинговые сайты и ссылки. Подростков могут вербовать в преступные схемы: под видом безобидной подработки их втягивают в наркотрафик, диверсии или делают их дропперами (используют счета детей для преступных схем). Преступники шантажом выманивают у них деньги, либо подвергают их цифровой травле. Не менее опасными являются и так называемые «челленджи» – рискованные испытания, которые предлагают повторить другим пользователям в интернете, записав при этом всё на видео.

Злоумышленники бьют по трем точкам детей: доверчивость к новому «другу», желание легких денег, страх за близких. Мария Львова-Белова подчеркивает, что важно научить ребенка распознавать такой обман и помочь вовремя остановится.

«Подросток из Иркутска стал жертвой многоступенчатого мошенничества. Под давлением ребенок перевел найденные дома пять миллионов рублей на «безопасный счет». В Московской области 14‑летний подросток погиб от удара током, решив прокатиться на крыше поезда. Он участвовал в опасном челлендже», – подчеркнула детский омбудсмен.

Она добавила, что в сети набирают популярность сообщества, где участники обмениваются опытом краж в магазинах, публикуют видео и инструкции по обходу систем безопасности, высмеивают сотрудников и охрану. Цель подростков – не просто украсть шоколадку или газировку, а снять процесс на телефон и выложить ролик, чтобы похвастаться. При этом с точки зрения закона этот «челлендж» может квалифицироваться как кража, грабеж или разбой. Ответственность за такие преступления наступает с 14 лет, а наказание – вплоть до 15 лет лишения свободы.

«Чтобы защитить детей, важно как можно раньше начать открытый, честный и понятный диалог. Важно не просто контролировать цифровую активность ребёнка, а совместно с ним формировать осознанное отношение к рискам в интернете», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

Фото: Пресс-служба Главы РМ