РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ЗАВЕРШЕНА. КТО ПРОДОЛЖИТ БОЛЬШОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН?

Директор АНО «Народное телевидение Мордовии» Елена Башкирцева:

Центр общественно-политических проектов и коммуникаций опубликовал очередной аналитический доклад «ЕДГ – 2026: итоги регистрации и выход в финал кампании.

Название доклада «говорящее» - мы действительно неуклонно движемся к финалу, дню голосования, где решится судьба всех тех, кто задействован в сложном, но интересном электоральном процессе. Напомним, в 2026 году в Российской Федерации пройдет более 2,1 тыс. кампаний по выборам всех уровней, в процессе будет замещаться более 19 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Главный вывод аналитиков по итогам завершения процедуры регистрации кандидатов: Российская политическая система даже в условиях военного конфликта демонстрирует высокий уровень политической конкуренции, обеспечивает широкие возможности для политического участия всех значимых групп общества.

Сравнение итогов регистрации кампании 2026 года с итогами регистрации пятилетней давности наглядно демонстрирует позитивную динамику развития и укрепления многопартийности в регионах. Например, в среднем на 10% выросло число зарегистрированных кандидатов на выборах высших должностных лиц, число выдвинутых и зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ и представительных органов их административных центров. По первому показателю Мордовия фигурирует в числе трех регионов, где в целом уровень конкуренции выше, чем на предыдущих выборах. У нас количество кандидатов на должность Главы республики увеличилось в 1,5 раза — с четырех до шести.

Напомним, что на должность Главы Республики Мордовия выдвинуто и зарегистрировано 6 кандидатов:

Александров Александр Сергеевич – КПРФ

Гераськин Тимур Владимирович – «Справедливая Россия»

Здунов Артём Алексеевич — «Единая Россия»

Массеров Дмитрий Александрович — РЭП «Зелёные»

Тулаев Владислав Геннадьевич — «Новые люди»

Тюрин Евгений Павлович — ЛДПР

Отдельно авторы доклада остановились на масштабе партийного участия в нынешней электоральной кампании. «Парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», обозначив на этапе выдвижения готовность практически повсеместно участвовать в выборах всех уровней, подтвердили ее, зарегистрировав все выдвинутые списки кандидатов и практически всех кандидатов по одномандатным округам».

Аналитики считают, что большинство партий и их региональных отделений продемонстрировало высокий уровень подготовки организационных структур, позволивший осуществить все необходимые действия по подготовке к регистрации и, как следствие, принятию избирательными комиссиями положительных решений. Число выбытий из кампаний незначительно, фиксируется заметное снижение числа утрат статуса выдвинутого и отказов в регистрации по сравнению с кампанией 2021 года. Все перечисленное показывает - заданный на этапе выдвижения масштаб партийного участия сохраняется.

Что касается выборов депутатов региональных законодательных Собраний: по итогам регистрации кандидаты от всех 11 партий, заявивших о своем намерении участвовать в выборах этого уровня, примут участие в выборах. В среднем партийная конкуренция составит свыше 6 партии.

В докладе отмечается, что отказы в регистрации составили менее 1% от числа выдвинутых и это свидетельствует как об ответственной и качественной работе партий и кандидатов на этапе выдвижения и регистрации, так и о высоком уровне демократичности российской избирательной системы, предоставляющей возможность участия в выборах всем политическим силам, действующим в рамках правового поля.

Что можно сказать в заключение этого короткого обзора? Процедура регистрации завершена - для партий и кандидатов это сигнал к началу основной, самой ответственной части кампании – активное включение в борьбу за голоса избирателей. Собственно это мы уже наблюдаем с начала агитационного периода, который пока проходит без явных информационных всплесков, вполне себе в рабочем режиме. Впереди – основная часть большого избирательного марафона, итоги которого мы узнаем 20 сентября.