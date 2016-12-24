Уведомление о жеребьёвке графиков платного размещения материалов в сетевом издании «Вечерний Саранск Медиа»

Электоральная динамика периода выдвижения - Мордовия готова к выборам!
На днях Центр общественно-политических проектов и коммуникаций опубликовал доклад «Процесс выдвижения на выборах 2026 – оценка...
АНО «НТМ» уведомляет, что жеребьевка графиков платного размещения материалов для проведения предвыборной агитации в сетевом издании «Вечерний Саранск Медиа» по выборам Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Главы Республики Мордовия и депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва состоится:
Дата проведения жеребьевки: «18» августа 2026 г. Время: 12:00 час. Адрес проведения: г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, оф. 219.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия на участие в жеребьевке.
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