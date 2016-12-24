Жительнице Саранска помогли с ремонтом квартиры после затопления

Владимир Путин обсудил с главами муниципалитетов развитие территорий
В День местного самоуправления Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества, в ходе которой...
Женщина с инвалидностью, проживающая в однокомнатной квартире в юго-западном районе города, оказалась в неприятной ситуации – её затопили соседи. Возмещать ущерб жильцы сверху отказались.
В отчаянии горожанка обратилась в Госсобрание Республики Мордовия. Зампредседателя Госсобрания РМ, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Вдовин провёл встречу с заявительницей. После он выехал на место совместно с представителями управляющей компании и принял решение помочь женщине.
Сейчас в квартире идёт косметический ремонт – выполняется оклейка стен обоями. Также будет восстановлена электропроводка.
