Жительнице Саранска помогли с ремонтом квартиры после затопления

Репортер

Женщина с инвалидностью, проживающая в однокомнатной квартире в юго-западном районе города, оказалась в неприятной ситуации – её затопили соседи. Возмещать ущерб жильцы сверху отказались.

В отчаянии горожанка обратилась в Госсобрание Республики Мордовия. Зампредседателя Госсобрания РМ, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Вдовин провёл встречу с заявительницей. После он выехал на место совместно с представителями управляющей компании и принял решение помочь женщине.

Сейчас в квартире идёт косметический ремонт – выполняется оклейка стен обоями. Также будет восстановлена электропроводка.

Поделиться в соц. сетях:

1
Заказать рекламу
1
1
1