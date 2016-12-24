В Мордовии действует запрет на использование коптеров, дронов и других БПЛА в личных целях

Репортер

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Подробнее в Указе Главы РМ.

Как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно узнать из памятки.

Как действовать при сигнале «воздушная тревога» расскажет - памятка.

Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено. За нарушение запрета грозит административное наказание.

В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).

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