В Мордовии действует запрет на использование коптеров, дронов и других БПЛА в личных целях

Высокий статус
Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи
За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность. Подробнее в Указе Главы РМ.
Как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно узнать из памятки.
Как действовать при сигнале «воздушная тревога» расскажет - памятка.
Распространение информации с мест совершения преступлений террористической направленности запрещено. За нарушение запрета грозит административное наказание.
В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).
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Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи
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